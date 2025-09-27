ETV Bharat / state

രണ്ട് വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: പ്രതി കുറ്റക്കാരൻ; ശിക്ഷ ഒക്ടോബർ 3-ന്

തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ഇടവ സ്വദേശി 45 വയസ്സുകാരനായ അബു എന്നും കബീർ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹസ്സൻകുട്ടിയാണ് കേസിൽ പ്രതി

A case of abducting and torturing a two year old girl in Petta
abducting and torturing a two year old girl (Representative Image) (ETV Bharat)
Published : September 27, 2025 at 12:04 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പേട്ടയിൽ രണ്ട് വയസ്സുള്ള നാടോടി ബാലികയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതി ഹസ്സൻകുട്ടി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി. തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്‌ട് ആന്‍ഡ് സെഷൻസ് (പോക്സോ) കോടതിയാണ് വിസ്താരവും അന്തിമവാദവും പൂർത്തിയാക്കി നിർണായകമായവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ ഒക്ടോബർ 3-ന് വിധിക്കും.

തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ഇടവ സ്വദേശി 45 വയസ്സുകാരനായ അബു എന്നും കബീർ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹസ്സൻകുട്ടിയാണ് കേസിൽ പ്രതി. ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്.

കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് രാത്രിയില്‍

2024 ഫെബ്രുവരി 19-നാണ് സംഭവം. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളായ നാടോടി ദമ്പതികളുടെ jണ്ട് വയസ്സുള്ള മകളെ ബ്രഹ്മോസിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ടെൻ്റിൽനിന്ന് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. രാത്രി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടിയെ പ്രതി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബ്രഹ്മോസിന് പുറകിലുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ പൊന്തക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ രാത്രി തന്നെ പേട്ട പൊലീസിൽ അറിയിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് ഡിസിപി നിധിൻ രാജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു.

അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പിറ്റേദിവസം വൈകുന്നേരം 7.30 മണിയോടുകൂടി അറപ്പുറവിളാകം ക്ഷേത്രത്തിന് എതിർവശം (ബ്രഹ്മോസ് മതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള) കാടുപിടിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടിയെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ എസ്‌എടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിനാലാണ് കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായത്.

തുടർന്ന്, കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപ്പോയ പ്രതിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കുട്ടിയെ കാണാതായ സ്ഥലത്തിനു സമീപത്തുള്ള ബ്രഹ്മോസിൻ്റെ എൻട്രി ഗേറ്റിലെയും പരിസര പ്രദേശത്തുമുള്ള മറ്റ് സിസിടിവികളിലെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് പ്രതിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളാണ് കേസിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവായത്. കുട്ടിയുടെ വൈദ്യപരിശോധനാഫലത്തില്‍ പീഡനം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രതിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് കുട്ടിയുടെ തലമുടി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.

പീഡനം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള സാമ്പിളുകളും പ്രതിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നു ലഭിച്ച സാമ്പിളുകളും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ ഒരേ വ്യക്തിയുടേതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

പേട്ട പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്ന ശ്രീജിത്ത് കെ ആണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപ്പത്രം സമർപ്പിച്ചത്. കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്നും 41 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 62 രേഖകളും 11 തൊണ്ടിമുതലുകളും ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷനു വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കാട്ടായിക്കോണം ജെ കെ അജിത്ത് പ്രസാദ്, അഭിഭാഷകയായ ബിന്ദു വി സി എന്നിവർ ഹാജരായി.

