'ഇത്രയും ധൈര്യം ഞാനെന്റെ ചാൾസ് ശോഭരാജിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളു..'; 'ബൈസിക്കിൾ തീഫിനെ' ഒറ്റയ്ക്ക് പിടികൂടി 9 വയസുകാരൻ, ആദം റൈഹാൻ നാട്ടിലെ താരം
രണ്ടാം ക്ലാസ് മദ്രസ വിദ്യാർഥിയായ ആദം റൈഹാന്റെ സൈക്കിളാണ് മോഷണം പോയത്.
Published : September 18, 2025 at 4:44 PM IST
കോഴിക്കോട് : ഒരു സൈക്കിൾ മോഷണം പോയാൽ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യുക? നേരെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതി നൽകും. ചിലപ്പോൾ മോഷണം പോയ സൈക്കിൾ തിരികെ ലഭിക്കും. എന്നാൽ പെരുമണ്ണയിലുണ്ടായ സംഭവം കുറച്ച് വൃത്യസ്തമാണ്.
രണ്ടാം ക്ലാസ് മദ്രസ വിദ്യാർഥിയായ ആദം റൈഹാന്റെ സൈക്കിളാണ് മോഷണം പോയത്. പതിവുപോലെ പെരുമണ്ണ പാറക്കണ്ടത്തെ മദ്രസയിലേയ്ക്ക് സൈക്കിളിൽ എത്തിയതായിരുന്നു പെരുമണ്ണ മേലെ പന്തലിങ്ങൽ റഷീദിൻ്റെയും ദഫ്നയുടെയും മകൻ ആദം റൈഹാൻ. മദ്രസയുടെ മുൻവശത്ത് മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ സൈക്കിളുമായി ഒരുമിച്ച് പൂട്ടിട്ട് വച്ചശേഷം മദ്രസയിലേയ്ക്ക് ആദം റൈഹാൻ പഠിക്കാൻ കയറി.
ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെയെത്തി സൈക്കിൾ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് വച്ച സ്ഥലത്ത് സൈക്കിൾ കാണാനില്ലെന്ന വിവരം ആദം റൈഹാൻ അറിയുന്നത്. ഇതോടെ ആകെ സങ്കടത്തിലായ റൈഹാൻ മദ്രസ അധ്യാപകരോട് വിവരം പറഞ്ഞു. അധ്യാപകരും കുട്ടിയും ചേർന്ന് പരിസരത്തെ ആക്രിക്കടകളിലും റോഡുകളിലുമെല്ലാം അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും സൈക്കിൾ കണ്ടെത്താനായില്ല.
തുടർന്ന് കുട്ടിയെ അധ്യാപകർ ചേർന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നാൽ അധ്യാപകർ തിരികെ പോയതോടെ ആദം റൈഹാൻ സൈക്കിൾ അന്വേഷിച്ച് പെരുമണ്ണയിലെ ഓരോ റോഡുകളിലും നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അതിനിടയിലാണ് തൻ്റെ സൈക്കിളുമായി ഒരാൾ വരുന്നത് ആദം റൈഹാൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഓടിച്ചെന്ന് സൈക്കിളിൻ്റെ പിറകിൽ ബലമായി പിടുത്തമിട്ടു. മോഷ്ടാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ ഒൻപത് വയസുകാരനായ ആദം റൈഹാൻ്റെ കൊച്ചു കൈകൾക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല.
ബലപ്രയോഗത്തിനിടയിൽ മോഷ്ടാവ് കുട്ടിയെ റോഡിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു. അതിനിടയിൽ എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ശക്തിയിൽ ചാടിയെഴുന്നേറ്റ ആദം റൈഹാൻ സൈക്കിൾ തള്ളി. അതോടെ മോഷ്ടാവും സൈക്കിളും നിലം പതിച്ചു. ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ വിവരമന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് സൈക്കിൾ മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് മോഷ്ടാവിനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുകയും പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടൻതന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു.
സംഭവം നാട്ടിൽ അറിഞ്ഞതോടെ ആദം റൈഹാനാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമണ്ണയിലെ താരമെന്ന് മദ്രസ അധ്യാപകൻ അഷ്റഫ് സഖാഫി പറഞ്ഞു. "റൈഹാന് അധ്യാപകർക്കും കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി എത്തുന്നുണ്ട്. സൈക്കിൾ കള്ളനെ പിടിച്ച ആദം റൈഹാന് വീര പരിവേഷമാണ് സ്കൂളിലയും മദ്രസയിലെയും കൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്". വീട്ടിൽ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരൻ ആണെങ്കിലും തൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണ് ആദം റൈഹാൻ എന്നാണ് പിതാവ് റഷീദ് പറയുന്നത്. ആ ജാഗ്രതയാണ് സൈക്കിൾ മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടാൻ ഒറ്റക്കിറങ്ങാൻ കാരണമെന്നും റഷീദ് പറഞ്ഞു.
പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസും ആദം റൈഹാനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഭാവിയിൽ പൊലീസാകണമെന്ന് ആശംസിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഷ്ടാക്കളെ പിടികൂടാൻ പോകുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.
