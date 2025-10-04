ഉണ്ണിയാര്ച്ചയേയും അറിയില്ല ആരോമല് ചേകവരേയും അറിയില്ല! പക്ഷേ കളരി പഠിക്കണം, 74 കാരന് ജപ്പാനില് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക്
കളരി പഠിക്കാനായി എല്ലാവര്ഷവും ജപ്പാനില് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് 74 കാരനായ സാത്തോ.
Published : October 4, 2025 at 7:47 PM IST
കണ്ണൂർ: ഇടതുകയറി വലതു പിറകുവച്ച് തൊഴുതമർന്നു തിരിഞ്ഞുവെട്ടിക്കേറി അമർത്തി വെട്ടി തിരിഞ്ഞുവെട്ടുന്നു... അഖില് ഗുരുക്കളുടെ വായ്ത്താരിക്കൊപ്പം ചുവടുവയ്ക്കുന്ന ഒരാള്. കയ്യും കാലും മനസും ഒരുപോലെ ചലിക്കുമ്പോള് പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്നേയില്ല. കേറി ഇടിച്ച്, ഇറങ്ങിത്തടുത്ത്, തടുത്ത് ഇടിച്ച്, അടിവെട്ട്, തിരിഞ്ഞുവെട്ടുന്നു. കണ്ണില് മിന്നായം പോലെയാണ് അയാളുടെ വേഗക്കുതിപ്പ്.
മലബാറിന്റെ കളരി പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചോ ഉണ്ണിയാര്ച്ചയുടെയോ ആരോമല് ചേകവരുടെയോ തച്ചോളി ഒതേനന്റേയോ ഒന്നും കഥകളറിയില്ല. എന്നിട്ടും കേരളത്തിന്റെ ആയോധന അഭ്യാസമുറയായ കളരി സ്വായത്തമാക്കാന് ജപ്പാനില് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് ഒരു 74 കാരന് എല്ലാവര്ഷവും എത്തുകയാണ്. കരാട്ടെയിൽ ലോക പ്രശസ്തനായ ജപ്പാനിസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ മസനോബു സാത്തോയാണ് കളരി പഠിക്കാനായി കേരളത്തില് എത്തുന്നത്.
ജപ്പാനിസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ മസനോബു സാത്തോയുടെ വരവ്
കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി ബാബു ഗുരുക്കളുടെയും നാരായണന് ഗുരുക്കളുടെയും കീഴിൽ കളരി അഭ്യസിച്ചു വരികയായിരുന്നു സാത്തോ. എന്നാല് നാരായണന് ഗുരുക്കളുടെ അകാല വിയോഗമാണ് സാത്തോയെ അഖില് ഗുരുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. സാത്തോയുടെ ഗുരുനാഥന്റെ അരുമ ശിഷ്യനാണ് അഖില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാത്തോ അഖിലിനെ കൈവിടാതെ കൂടെകൂടിയതും.
ഈ 74 ാം വയസിലും കളരി പയറ്റിലെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അഖിലിന്റെ വീട്ടിൽ മുടങ്ങാതെ എത്തും. അപൂർവവും സാഹസികവുമായ മുറകൾക്ക് പേരുകേട്ട പയ്യന്നൂരിന്റെ തനത് കളരിമുറയായ വട്ടയൻതിരിപ്പ് (മലക്കകളരി) സമ്പ്രദായം പഠിക്കാനാണ് സത്തോ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.
"കളരിയുടെ താളവും ചിട്ടകളും തന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചെന്നും ഈ കളരിമുറ ലോകത്തിലെ മറ്റു ഏതു അയോധന കലയോടും കിടപിടിക്കാൻ പോന്നതാണെന്നും ഇവിടെനിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നും സതോ പറഞ്ഞു. കളരിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ് എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ഗുരുനാഥന്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും പിന്തുണ തന്നെ സഹായിച്ചു", അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഈ കളരി സമ്പ്രദായത്തിന് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപെട്ടു.
അഖില് ഗുരിക്കള്
സൈനികനാണ് കണ്ണൂർ കുണ്ടയം കൊവ്വൽ സ്വദേശി അഖിൽ അച്യുതൻ. 20 വർഷമായി കളരിപയറ്റിൽ ദിനചര്യ തെറ്റാതെ തുടരുകയാണ്. തുളുനാടൻ, തെക്കൻ സമ്പ്രദായത്തിലെ അടിമുറ, വടക്കൻ സമ്പ്രദായത്തിലെ വട്ടെന്തിരിപ്പ് എന്നി കളരിമുറകളിൽ ഇപ്പോഴും പഠനം തുടരുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കളരി പ്രേമിയാണ്. തായിനിയേരിയിലെ അന്തരിച്ച നാരായണൻ ഗുരുക്കളുടെയും ബാബുഗുരുക്കളുടെയും കീഴിൽ കളരി അഭ്യാസം തുടങ്ങിയ അഖിൽ 2017 ഇൽ ആണ് സി ആർ പി എഫിൽ ജോലി കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ 32 കാരനായ അഖിലിന് അപ്പോഴും കളരിപ്പയറ്റിനോട് ഉള്ള സ്നേഹം വിട്ടിട്ടില്ല. സമയം കിട്ടുമ്പോഴും നാട്ടിൽ എത്തിയാലും കളരി മുറകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കും. കരാട്ടെ, കുങ്ഫു, മൂഷു എന്നി മാർഷ്യൽ ആർട്സിലും സജീവം. കൂടാതെ കളരി ചികിത്സ രംഗത്തും അഖിലിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.
വട്ടേൻ തിരിപ്പിന്റെ അധികായൻ
തനത് ആയോധനമുറയായ കളരിയുടെയും കളരിചികിത്സയുടെയും പ്രയോഗത്തിൽ അതുല്യപ്രതിഭയായിരുന്നു തായിനേരിയിലെ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ. വിദേശികൾ ഉൾപ്പടെ നിരവധി പേരാണ് കളരി മുറ പഠിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത്.
"കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന കളരിപ്പയറ്റ് സമ്പ്രദായമാണ് വട്ടേൻ തിരിപ്പ് എന്ന് അഖിൽ അച്യുതൻ പറയുന്നു. ഇന്ന് പലരും ഈ കളരി മുറകളെ മറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ്. മലക്കവും ഒടിച്ചിലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അതിസുന്ദരമായ കളരിമുറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് വട്ടയന്തിരിപ്പ് സമ്പ്രദായം. ഇത് പഠിക്കാൻ വിദേശത്തുനിന്നു പോലും നിരവധി ആളുകൾ എത്താറുണ്ട്.
