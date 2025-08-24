ETV Bharat / state

17-കാരിക്ക് വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശം; 52-കാരൻ്റെ കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിച്ച് നാലംഗ സംഘം - MAN ATTACKED FOR MESSAGING GIRL

വാട്‌സ്‌ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അസഹ്യമായതോടെ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ബന്ധുക്കളോട് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. സിനിമയിൽ അവസരം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌താണ് ശല്യം ചെയ്‌തിരുന്നതെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു.

WOMEN PROTECTION LATEST NEWS IN MALAYALAM FIGHT OVER WHATSAPP MESSAGE വാട്‌സ്ആപ്പ് മെസേജ്
Representative image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : August 24, 2025 at 9:01 PM IST

1 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: 17-കാരിക്ക് വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് 52-കാരനെ ആക്രമിച്ച് നാലംഗ സംഘം. നെടുമങ്ങാടിനടുത്ത് അഴീക്കോട് താമസിക്കുന്ന റഹീമിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനോജ്, മനു, അർജുൻ, അജിത് എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാംസ്‌കാരിക ക്ലബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെണ്‍കുട്ടിയെ മൂന്ന് വർഷമായി അറിയാമെന്നും വാട്‌സ്ആപ്പിൽ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് റഹീം സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുമായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സിനിമയിൽ അവസരം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ഇയാൾ നിരന്തരം പെണ്‍കുട്ടിയെ ശല്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശല്യം സഹിക്കാതായപ്പോൾ പെണ്‍കുട്ടി ബന്ധുവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് ബന്ധു തിരുവല്ലയിലെ ജഡ്‌ജിമുക്കിനടുത്ത കളിസ്ഥലത്ത് വച്ച് കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് റഹീമിന് സന്ദേശം അയച്ചു. അടുത്ത മൂന്ന് സൃഹൃത്തുകളോടൊപ്പം സ്ഥലത്തെത്തിയ യുവാക്കളും റഹീമും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഇതു വലിയ സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. മനോജും സുഹൃത്തുക്കളും വടികൊണ്ട് റഹീമിനെ മർദിക്കുകയും വലതുകൈയും കാലും ഒടിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുഖത്ത് തോളിലും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാർ റഹീമിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. റഹീമിൻ്റെ സ്‌കൂട്ടറും 29,000 രൂപ അടങ്ങിയ ബാഗും സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നത്. മോഷ്‌ടിച്ച സ്‌കൂട്ടറും പണവും കണ്ടെത്തിയതായിപൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

Also Read: പൊലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കും, ശേഷം പണം തട്ടും; എറണാകുളം സ്വദേശിക്ക് നഷ്‌ടമായത് കോടികള്‍, വീണ്ടും വെര്‍ച്വല്‍ അറസ്‌റ്റ്...!

തിരുവനന്തപുരം: 17-കാരിക്ക് വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് 52-കാരനെ ആക്രമിച്ച് നാലംഗ സംഘം. നെടുമങ്ങാടിനടുത്ത് അഴീക്കോട് താമസിക്കുന്ന റഹീമിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനോജ്, മനു, അർജുൻ, അജിത് എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാംസ്‌കാരിക ക്ലബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെണ്‍കുട്ടിയെ മൂന്ന് വർഷമായി അറിയാമെന്നും വാട്‌സ്ആപ്പിൽ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് റഹീം സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുമായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സിനിമയിൽ അവസരം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് ഇയാൾ നിരന്തരം പെണ്‍കുട്ടിയെ ശല്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശല്യം സഹിക്കാതായപ്പോൾ പെണ്‍കുട്ടി ബന്ധുവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് ബന്ധു തിരുവല്ലയിലെ ജഡ്‌ജിമുക്കിനടുത്ത കളിസ്ഥലത്ത് വച്ച് കണ്ടുമുട്ടാമെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് റഹീമിന് സന്ദേശം അയച്ചു. അടുത്ത മൂന്ന് സൃഹൃത്തുകളോടൊപ്പം സ്ഥലത്തെത്തിയ യുവാക്കളും റഹീമും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഇതു വലിയ സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. മനോജും സുഹൃത്തുക്കളും വടികൊണ്ട് റഹീമിനെ മർദിക്കുകയും വലതുകൈയും കാലും ഒടിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മുഖത്ത് തോളിലും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നാട്ടുകാർ റഹീമിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. റഹീമിൻ്റെ സ്‌കൂട്ടറും 29,000 രൂപ അടങ്ങിയ ബാഗും സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നത്. മോഷ്‌ടിച്ച സ്‌കൂട്ടറും പണവും കണ്ടെത്തിയതായിപൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

Also Read: പൊലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കും, ശേഷം പണം തട്ടും; എറണാകുളം സ്വദേശിക്ക് നഷ്‌ടമായത് കോടികള്‍, വീണ്ടും വെര്‍ച്വല്‍ അറസ്‌റ്റ്...!

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN PROTECTIONLATEST NEWS IN MALAYALAMFIGHT OVER WHATSAPP MESSAGEവാട്‌സ്ആപ്പ് മെസേജ്MAN ATTACKED FOR MESSAGING GIRL

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.