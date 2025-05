ETV Bharat / state

വെറൈറ്റി മോഷണം; കാസർകോട് ആഭരണങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന് മുക്കുപണ്ടം മാറ്റിവെച്ച് 22 പവൻ സ്വർണം കവർന്നു - GOLD ROBBERY

മോഷണം നടന്ന വീട് ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 31, 2025 at 3:30 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 3:39 PM IST 1 Min Read

Last Updated : May 31, 2025 at 3:39 PM IST