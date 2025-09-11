'വിട്ടേടാ..ഞാനും പാടട്ടെ'; സംഘഗാനത്തിനെത്തി അടിയായി, ഒടുക്കം കൂട്ടായി പാട്ടവസാനിപ്പിച്ചു: VIDEO
സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായി കുരുന്നുകളുടെ പാട്ട്.
Published : September 11, 2025 at 8:45 PM IST
കണ്ണൂർ: മൂന്ന് വയസുകാരായ ആദ്രവ് പ്രമോദും ദേവ് കൃഷ്ണ ശരത്തും ശിവനന്ദ് ഉമേഷും കൂടി ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ തീരുമാനിച്ചു. പല്ലില്ലാത്തൊരു ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പനെ കുറിച്ചാണ് പാട്ട്. കണ്ണൂർ പുനിയംകോട് വായനശാല സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷം ആയിരുന്നു വേദി. മൂന്ന് പേരും നല്ലരീതിയിൽ പാടി. പക്ഷെ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന കൊച്ചു മിടുക്കന് മൈക്ക് കിട്ടാത്തതിലെ വിഷമത്തിൽ ഒരൊറ്റ തള്ള്, ഞാനും പാടട്ടെ എന്ന്.
പിന്നെ ഉന്തായി തള്ളായി ആകെ ബഹളം, സദസിൽ നിന്നും ശാന്തമാകുവാൻ ഉള്ള നിർദേശവും വന്നു. പക്ഷെ അവർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നേയില്ല. പാട്ടിനൊടുവിൽ അവർ വീണ്ടും കൂട്ട് കെട്ടി പാട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഏത് ലോകത്തിനപ്പുറവും നമുക്കൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലോകമുണ്ടെന്ന് അവർ കാണിച്ചു തന്നു. കുഞ്ഞു മനസിൽ കളങ്കമില്ലെന്ന സുന്ദരമായൊരു കാഴ്ച.
പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടതോടെ നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പാട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. നിമിഷങ്ങൾക്കകം വീഡിയോ വൻ ഹിറ്റ്. അങ്ങനെ ആ കൊച്ചു മിടുക്കരെയും രംഗത്ത് ഇറക്കിയ പുനിയങ്കോട് അംഗനവാടിയെയും കാർത്ത്യായനി ടീച്ചറേയും കാണാൻ ആളുകളും എത്തിത്തുടങ്ങി.
അംഗനവാടിയിലെ 10 കുട്ടികളിൽ മൂന്ന് പേരാണവർ
ആദ്രവ് പ്രമോദ്, ഋഷികേശ് അനൂപ്, ദേവ് കൃഷ്ണ ശരത്, ഇഷാൻ ദേവ്, ദിൽവിക്ക് പ്രമോദ്, കാശ്വിവി പ്രദീഷ്, വരദ ഗിരീഷ്, ഏദൻ വിജേഷ്, ശിവനന്ദ് ഉമേഷ് എന്നിവരാണ് അംഗനവാടിയിലെ താരങ്ങൾ. എല്ലാവരും കാർത്ത്യായനി ടീച്ചറുടെ മിടുമിടുക്കർ. ആഘോഷവേളകളിലും മറ്റും അവർ ഉഷാർ ആണ്.
"എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് വയസ്സ് തികഞ്ഞ് വരുന്നതേയുള്ളൂ, സംസാരം തെളിയുന്നതെ ഉള്ളു, പക്ഷെ അവർ എല്ലാവരും മിടുമിടുക്കാരണ്" എന്ന് കാർത്ത്യായനി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളോടുള്ള വാത്സല്യത്തിൻ്റെ അളവുകോൽ ടീച്ചറുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു കാണാം.
ശുചിത്വത്തിലും മുന്നിൽ: എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 15-ാം വാർഡിൽ പെടുന്ന 99ാം നമ്പർ അംഗനവാടിയാണ് പുനിയംകോട്ടേത്. കാർത്ത്യായനി ടീച്ചറും ഹെല്പറായ ഉമൈമത് വിവിയും അടങ്ങുന്നത് ആണ് അംഗനവാടിയിലെ ജീവനക്കാർ. പുനിയംകോട്ടെ കുന്നിന് മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അംഗനവാടിക്ക് 2018 ൽ ശുചിത്വത്തിനുള്ള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അവാർഡും ലഭിച്ചിരുന്നു.
