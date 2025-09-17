ETV Bharat / state

25 കോടിയുടെ വന്‍ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്; കൊല്ലം സ്വദേശിയായ യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ്

അറസ്റ്റിലായ സുജിത (ETV Bharat)
എറണാകുളം: എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു വ്യവസായിക്ക് ഏകദേശം 25 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതിയെ കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ സുജിത.ജി ആണ് കേസില്‍ അറസ്റ്റിലാകുന്ന ആദ്യ പ്രതി

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'കാപ്പിറ്റലിക്സ്' വഴി 24.76 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കാണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനാണ് വ്യവസായി കൊച്ചി സൈബർ പൊലീസിന് പരാതി നൽകിയത്. 2023 മാർച്ച് മുതൽ പല തവണകളായി 20 വ്യത്യസ്ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പണം നിക്ഷേപിച്ചത്. ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലൊന്ന് സുജിതയുടേതാണെന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

സുജിതയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം വിദേശത്തേക്ക് മാറ്റിയതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് യുവതിക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട നിരീക്ഷണത്തിനും തെളിവെടുപ്പിനും ശേഷം സുജിതയെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ പുട്ട വിമലാദിത്യയുടെ ഓഫീസ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചൊവ്വാഴ്ച അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ യുവതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് കൂട്ടാളികളെക്കുറിച്ചും മുഖ്യപ്രതികളെക്കുറിച്ചും പൊലീസിന് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൂടുതൽ പേർ ഉടൻ പിടിയിലായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

കുറച്ചു പണം നിക്ഷേപിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ സമ്പാദിക്കാമെന്ന് കരുതി കണ്ണുമടച്ച് ഇത്തരം തട്ടിപ്പില്‍ ചെന്ന് ചാടരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇപ്പോള്‍ കേരള പൊലീസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകള്‍ വര്‍ധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. സാമ്പത്തികലാഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് നിക്ഷേപകരെ ക്ഷണിക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകളിൽ കൂടുതലും നടക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണെന്നും പൊലീസ്‌ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തട്ടിപ്പിന്‍റെ രീതി ഇങ്ങനെ

  • വിവിധ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ വലയിലാക്കുന്നവരെ വൻ തുക വളരെ പെട്ടെന്ന് കരസ്ഥമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വരെ ടെലിഗ്രാം/ വാട്ട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ തട്ടിപ്പുകാർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
  • തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വൻ തുകയുടെയും മറ്റും കണക്കുകൾ ആകും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവുക. അവർക്ക് പണം ലഭിച്ചു എന്നു തെളിയിക്കാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും പങ്കുവയ്ക്കും. എന്നാൽ, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും തട്ടിപ്പുകാരുടെ ആൾക്കാരാണെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.
  • തുടർന്ന് ഒരു വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റ് കാണിച്ച് അതിലൂടെ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മിക്ക തട്ടിപ്പുകളും ഏതാണ്ട് സമാനമായ രീതിയിലാണ്.
  • തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ തുക നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കുപോലും തട്ടിപ്പുകാർ അമിത ലാഭം നൽകും. ഇതോടെ തട്ടിപ്പുകാരിൽ ഇരകൾക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസമാകും.
  • നിക്ഷേപിച്ചതിനേക്കാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി ലാഭം നേടിയതായി പിന്നീട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് നൽകും. എന്നാൽ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് മാത്രമാണെന്നും പിൻവലിക്കാൻ ആകില്ലെന്നും നിക്ഷേപകർക്ക് വൈകിയാണ് മനസിലാകുന്നത്.

