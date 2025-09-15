നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് പങ്കെടുക്കുമോയെന്നതില് രാഷ്ട്രീയ ആകാംക്ഷ
കേരള നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. കസ്റ്റഡി മർദനവും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിവാദങ്ങൾക്കുമിടെയാണ് സമ്മേളനം. അന്തരിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്ക്ക് ചരമോപചാരം അർപ്പിക്കും.
Published : September 15, 2025 at 7:09 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിവാദങ്ങള്ക്കിടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. 12 ദിവസമാണ് സഭ സമ്മേളിക്കുക. ഭരണകക്ഷിയായ എൽഡിഎഫും പ്രതിപക്ഷമായ യുഡിഎഫും നടത്തിയ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ മുതൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ വരെ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയായേക്കാം.
ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുപോലെ വിവാദങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയത്താണ് സഭ ചേരുന്നത്. നിലമ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടിയെങ്കിലും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആരോപണം പ്രതിപക്ഷത്തിന് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയായി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ച് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാഹുൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോഴും പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്.
നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും സർക്കാരിനെതിരായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ രാഹുൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ പരിഹാസപരമായ പരാമർശങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
പാലക്കാട് എംഎൽഎയായ രാഹുൽ കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനാൽ തൻ്റെ സീറ്റ് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനിൽ നിന്ന് കത്ത് ലഭിച്ചതായി നിയമസഭ സ്പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ പറഞ്ഞു. വയനാട് അടുത്തിടെ നടന്ന രണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ആത്മഹത്യയും കുടുംബാഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ നടത്തിയ ആത്മഹത്യാശ്രമവും സഭയിൽ ചൂടേറിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കാം. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെ മുൻനിർത്തി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇടത് സർക്കാരിനെ ആക്രമിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പീഡിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്ന് വരികയാണ്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൂടി വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിജയൻ ഈ വിഷയത്തിൽ തുടരുന്ന മൗനത്തെ സഭയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാക്കൾക്കെതിരെ അഴിമതി, സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പറയുന്ന ഓഡിയോയെ കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചർച്ചയാവും?
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ (ടിഡിബി) നീക്കം, സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തീവ്രമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തെളിച്ചേക്കാം.
കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെയുണ്ടായ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരവും അതുമൂലമുണ്ടായ മരണങ്ങളും മണ്ണിടിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പരിമിതികളും ജിഎസ്ടി പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷമുള്ള സാഹചര്യവും ധനമന്ത്രി ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ധൂർത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 15-ാം കേരള നിയമസഭയുടെ 14-ാമത് സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ ഒക്ടോബർ 10 വരെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ ഷംസീർ പറഞ്ഞു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ, മുൻ സ്പീക്കർ പിപി തങ്കച്ചൻ, പീരുമേട് എംഎൽഎ വാഴൂർ സോമൻ എന്നിവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച ശേഷം ഇന്ന് സഭ പിരിച്ചുവിടും.
വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനം നിയമനിർമാണത്തിനായി മാത്രമായാണ് നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒമ്പത് ദിവസം നിയമ നിർമാണത്തിനും രണ്ട് ദിവസം ബില്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കും വേണ്ടിയാണ്. സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട നാല് ബില്ലുകൾ അന്തിമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ മറ്റ് 13 ബില്ലുകളും സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിനുള്ള സപ്ലിമെൻ്ററി ഗ്രാന്ഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയും വോട്ടെടുപ്പും ഒക്ടോബർ 6ന് നടക്കുമെന്നും ഒക്ടോബർ 10ന് സഭ പിരിച്ചുവിടുമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.
