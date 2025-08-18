ETV Bharat / state

ഓണക്കിറ്റിൽ 15 ഇനങ്ങള്‍, വിതരണം ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതല്‍; അറിയാം കിറ്റിലെ സാധനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ - ONAM KIT

അന്ത്യോദയ, അന്നയോജന റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക.

ONAM KIT RATION CARD HOLDERS ONAM SUPPLYCO
onam kit (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 6:49 PM IST

1 Min Read

തിരുവനന്തപുരം : മഞ്ഞ നിറത്തിലെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കായുള്ള ഓണക്കിറ്റില്‍ ഇത്തവണ 15 ഇനങ്ങള്‍. ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതല്‍ റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴി ഓണക്കിറ്റിന്‍റെ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അല്‍ ജിഹാന്‍ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അന്ത്യോദയ, അന്നയോജന റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക. തുണിസഞ്ചി ഉള്‍പ്പെടെയാണ് ഇത്തവണ 15 ഇനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓണക്കിറ്റിന്‍റെ വിതരണം. ഓണക്കാലം കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിനും 20 കിലോ പച്ചരി അല്ലെങ്കില്‍ പുഴുക്കലരി 25 രൂപ നിരക്കില്‍ സ്‌പെഷ്യലായി അനുവദിക്കുമെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

5,92,657 മഞ്ഞ കാര്‍ഡുടമകളിലേക്ക് ഓണക്കിറ്റെത്തിക്കാനാണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്ലാ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും ഓണക്കിറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രചരണം വ്യാജമാണെന്ന് മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍ തന്നെ മുന്‍പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, വിലക്കുറവില്‍ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇത്തവണയും സപ്ലൈകോ ഓണച്ചന്ത നടത്തും. വിവിധ ഇനം സബ്സിഡി സാധനങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ ശബരി ഉത്പന്നങ്ങള്‍, മറ്റ് എഫ്.എം.സി.ജി. ഉല്പന്നങ്ങള്‍, മില്‍മ ഉത്പന്നങ്ങള്‍, കൈത്തറി ഉത്പന്നങ്ങള്‍, പഴം, ജൈവപച്ചക്കറികള്‍ എന്നിവ മേളയില്‍ 10 മുതല്‍ 50% വരെ വിലക്കുറവില്‍ വില്‍പന നടത്തും. ഇതിനു പുറമെ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍റുകളുടെ നിരവധി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ക്കും വന്‍ വിലക്കുറവില്‍ നല്‍കും

ഓണക്കിറ്റിലെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍

പഞ്ചസാര - 1 കിലോ
വെളിച്ചെണ്ണ - 500 മില്ലി
തുവര പരിപ്പ് - 250 ഗ്രാം
ചെറുപയര്‍ പരിപ്പ് - 250 ഗ്രാം
വന്‍ പയര്‍ - 250 ഗ്രാം
കശുവണ്ടി 50 ഗ്രാം
നെയ് (മില്‍മ) - 50 മില്ലി
ശബരി ഗോള്‍ഡ് ടീ - 250 ഗ്രാം
ശബരി പായസം മിക്‌സ് - 200 ഗ്രാം
ശബരി സാമ്പാര്‍ പൊടി - 100ഗ്രാം
ശബരി മുളക് പൊടി - 100 ഗ്രാം
മഞ്ഞപ്പൊടി - 100 ഗ്രാം
മല്ലി പൊടി - 100 ഗ്രാം
ഉപ്പ് - 1 കിലോ

തിരുവനന്തപുരം : മഞ്ഞ നിറത്തിലെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കായുള്ള ഓണക്കിറ്റില്‍ ഇത്തവണ 15 ഇനങ്ങള്‍. ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതല്‍ റേഷന്‍ കടകള്‍ വഴി ഓണക്കിറ്റിന്‍റെ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അല്‍ ജിഹാന്‍ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അന്ത്യോദയ, അന്നയോജന റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കാണ് ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുക. തുണിസഞ്ചി ഉള്‍പ്പെടെയാണ് ഇത്തവണ 15 ഇനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഓണക്കിറ്റിന്‍റെ വിതരണം. ഓണക്കാലം കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിനും 20 കിലോ പച്ചരി അല്ലെങ്കില്‍ പുഴുക്കലരി 25 രൂപ നിരക്കില്‍ സ്‌പെഷ്യലായി അനുവദിക്കുമെന്നും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

5,92,657 മഞ്ഞ കാര്‍ഡുടമകളിലേക്ക് ഓണക്കിറ്റെത്തിക്കാനാണ് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എല്ലാ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്കും ഓണക്കിറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രചരണം വ്യാജമാണെന്ന് മന്ത്രി ജി ആര്‍ അനില്‍ തന്നെ മുന്‍പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, വിലക്കുറവില്‍ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇത്തവണയും സപ്ലൈകോ ഓണച്ചന്ത നടത്തും. വിവിധ ഇനം സബ്സിഡി സാധനങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ ശബരി ഉത്പന്നങ്ങള്‍, മറ്റ് എഫ്.എം.സി.ജി. ഉല്പന്നങ്ങള്‍, മില്‍മ ഉത്പന്നങ്ങള്‍, കൈത്തറി ഉത്പന്നങ്ങള്‍, പഴം, ജൈവപച്ചക്കറികള്‍ എന്നിവ മേളയില്‍ 10 മുതല്‍ 50% വരെ വിലക്കുറവില്‍ വില്‍പന നടത്തും. ഇതിനു പുറമെ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍റുകളുടെ നിരവധി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ക്കും വന്‍ വിലക്കുറവില്‍ നല്‍കും

ഓണക്കിറ്റിലെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍

പഞ്ചസാര - 1 കിലോ
വെളിച്ചെണ്ണ - 500 മില്ലി
തുവര പരിപ്പ് - 250 ഗ്രാം
ചെറുപയര്‍ പരിപ്പ് - 250 ഗ്രാം
വന്‍ പയര്‍ - 250 ഗ്രാം
കശുവണ്ടി 50 ഗ്രാം
നെയ് (മില്‍മ) - 50 മില്ലി
ശബരി ഗോള്‍ഡ് ടീ - 250 ഗ്രാം
ശബരി പായസം മിക്‌സ് - 200 ഗ്രാം
ശബരി സാമ്പാര്‍ പൊടി - 100ഗ്രാം
ശബരി മുളക് പൊടി - 100 ഗ്രാം
മഞ്ഞപ്പൊടി - 100 ഗ്രാം
മല്ലി പൊടി - 100 ഗ്രാം
ഉപ്പ് - 1 കിലോ

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAM KITRATION CARD HOLDERSONAMSUPPLYCOONAM KIT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.