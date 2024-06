ETV Bharat / state

നിയമസഭ സമ്മേളനം ജൂൺ 10 മുതൽ; 13ന് ലോക കേരള സഭയ്‌ക്ക് തുടക്കം - Kerala Assembly 11th session

11TH SESSION OF THE 15TH LEGISLATIVE ASSEMBLY ON JUNE 10 TH ( ETV Bharat )