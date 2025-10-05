ETV Bharat / state

സഞ്ചരിച്ചത് 68 കിലോമീറ്റര്‍, ശേഖരിച്ചത് 2000 കിലോ മാലിന്യം; പതിനൊന്നാമത് ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലിന് സമാപനം

കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബാണ് ദീര്‍ഘദൂര കയാക്കിങ് ബോധവല്‍ക്കരണ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കയാക്കിംഗ് സംഘം (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 5:20 PM IST

കോഴിക്കോട്: ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദീര്‍ഘദൂര കയാക്കിങ് യാത്രയായ ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡില്‍ സമാപിച്ചു. നിലമ്പൂര്‍ മാനവേദന്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌ക്കൂളിന് സമീപത്തുള്ള കടവില്‍ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച്ച ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇന്ന് ( ഒക്‌ടോബര്‍ 5) വൈകിട്ടാണ് ചെറുവണ്ണൂരിലെ ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബില്‍ സമാപിച്ചത്.

ചാലിയാറിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ജലസാഹസിക വിനോദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായി നടത്തുന്ന ദീര്‍ഘദൂര കയാക്കിങ് ബോധവല്‍ക്കരണ യാത്ര പതിനൊന്നാം തവണയാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലില്‍ നിന്ന് (Special Arrangement)

വിവിധ തരം കയാക്കുകളിലും സ്റ്റാന്‍ഡ് അപ്പ് പാഡിലിലും പായ്‌വഞ്ചിയിലും ചുരുളന്‍ വള്ളത്തിലുമായിരുന്നു മൂന്നു ദിവസത്തെ യാത്ര.

കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്, കേരള അഡ്വഞ്ചര്‍ ടൂറിസം പ്രൊമോഷന്‍ സൊസൈറ്റി, കോഴിക്കോട് പാരഗണ്‍ റസ്റ്ററന്റ്, ഗ്രീന്‍ വേംസ്, അമാന ടൊയോട്ട എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി.

കയാക്കിങ് ബോധവല്‍ക്കരണ യാത്രയായ ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലില്‍ നിന്ന് (Special Arrangement)

രാജ്യത്തു നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 75 ആളുകളാണ് യാത്രയില്‍ പങ്കെടുത്തത്. 7 മുതല്‍ 67 വയസ്സുവരെയുള്ളവരായിരുന്നു സംഘത്തില്‍. ഇതില്‍ ഏഴ് വനിതകളും നാല് കുട്ടികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയായ ഏഴ് വയസ്സുകാരി സ്വര അയ്യരായിരുന്നു സംഘത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാള്‍. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയാള്‍ 67 കാരനും കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയുമായ ആഷാ ലാലും.

കയാക്കിങ് ബോധവല്‍ക്കരണ യാത്രയായ ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലില്‍ നിന്ന് (Special Arrangement)

ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരനായ റായന്‍ കോടിത്തോടികയാണ് യാത്ര നയിച്ചത്. ചാലിയാറിലൂടെ ഇവര്‍ 68 കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചരിച്ചത്.

ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ഇന്നലെ കയാക്കിങ് സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത്. അരീക്കോട് മൈത്രക്കടവിലെത്തിയ സംഘത്തിന് വൈറ്റ് സ്റ്റാര്‍ ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍ഡ് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളായ മുഹമ്മദ് പാറക്കല്‍, റഹുഫ് മൈത്ര എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കി.

കയാക്കിങ് ബോധവല്‍ക്കരണ യാത്രയായ ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലില്‍ നിന്ന് (Special Arrangement)

ഊര്‍ക്കടവില്‍ നിന്ന് വിവിധ കയാക്കുകളിലും ജെമിനി ബോട്ടിലുമായി ബേപ്പൂര്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡിന്‍റെ സംഘവും മൂര്‍ക്കനാട് നിന്ന് ചുരുളന്‍ വള്ളത്തില്‍ ചെറുവണ്ണൂര്‍ പൗരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 20 പേരടങ്ങിയ തുഴച്ചില്‍ സംഘവും ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബിന്‍റെ സെയ്‌ലിങ് ടീമും യാത്രാ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നു.

ദീര്‍ഘദൂര കയാക്കിങ് ബോധവല്‍ക്കരണ യാത്രയായ ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലില്‍ നിന്ന്. (Special Arrangement)

ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബ്ബില്‍ വൈകിട്ട് നടന്ന സമാപന ചടങ്ങില്‍ ബേപ്പൂര്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാന്‍ഡന്റ് കെ ടി വരുണ്‍, ഹരിഹര സുതന്‍, വിപിന്‍ മിശ്ര, അമിത് തിവാരി ജെല്ലിഫിഷ് വാട്ടര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്ഥാപകന്‍ കൗഷിക്ക് കോടിത്തോടിക, മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ റിന്‍സി ഇക്ബാല്‍, മാനേജര്‍ പ്രസാദ് തുമ്പാണി, ചെറുവണ്ണൂര്‍ പൗരസമിതി പ്രസിഡന്‍റ് ഉദയകുമാര്‍ കെ, സെക്രട്ടറി എം ഗോപാലകൃഷ്‌ണന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി ശേഖരിച്ചത് 2000 കിലോ മാലിന്യം

മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി 2000 കിലോ മാലിന്യമാണ് സംഘം ചാലിയാറില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ചത്. പുഴയില്‍ നിന്ന് ശേഖരിച്ച മാലിന്യത്തിന്‍റെ തോത് നാട്ടുകാരെയും കുട്ടികളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി.

കയാക്കിങ് ബോധവല്‍ക്കരണ യാത്രയായ ചാലിയാര്‍ റിവര്‍ പാഡിലില്‍ നിന്ന് (Special Arrangement)

ഗ്രീന്‍ വേംസിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ ഈ മാലിന്യം വേര്‍തിരിച്ച് പുന:ചംക്രമണത്തിന് അയയ്ക്കും. യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ചാലിയാറിന്‍റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിവിധ സ്‌ക്കൂളുകളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി നദീസംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. നാട്ടുകാര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും വിവിധ തരം ജല കായിക വിനോദങ്ങള്‍ സംഘം പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

