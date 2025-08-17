മുംബൈ: ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന് രോഹിത് ശര്മയ്ക്കെതിരായ വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയുമായി മുന് താരം യോഗ്രാജ് സിങ്. രോഹിത്തിനെതിരായ വിമര്ശനങ്ങള് അസംബന്ധമാണ്. താരം ഇനിയും അഞ്ച് വര്ഷം കൂടി ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിക്കണമെന്നും യോഗ്രാജ് സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് യോഗ്രാജ് സിങ്ങിൻ്റെ പ്രതികരണം.
"ഇത്രയധികം ആളുകൾ അസംബന്ധം പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ, രോഹിത് ശർമ- അയാളൊരു മികച്ച താരമാണ്. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട താരം. അവിശ്വസനീയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാറ്റിങ്. അതൊരു വശത്തും ടീമിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ബാറ്റിങ് മറ്റൊരു വശത്തുമാണ്. അതിന് പകരം വയ്ക്കാനില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സുകളും അങ്ങനെ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നിങ്സ് ഒരു വശത്തും മുഴുവന് ലോകവും മറ്റൊരു വശത്തുമാണ്. അതാണ് അയാളുടെ ക്ലാസ്.
പ്രിയപ്പെട്ട രോഹിത് അഞ്ച് വര്ഷങ്ങള് കൂടി ഞങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളെ വേണം. അതിനാൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനായി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസിനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക.
നാല് പേരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽകയറ്റുക, എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 10 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. വേണമെങ്കിൽ 45 വയസ് വരെ കളിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്" - യോഗ്രാജ് സിങ് പറഞ്ഞു.
അറിയാവുന്നത് പറഞ്ഞാല് മതി
മത്സര ക്രിക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ രോഹിത്തിന്റെ കളിയെയും ഫിറ്റ്നസിനെയും കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ യോഗ്രാജ് രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ 38-കാരനായ രോഹിത് ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണമെന്നും യോഗ്രാജ് നിര്ദേശിച്ചു. "അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കൂടുതല് കളിക്കുന്തോറും നിങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് ഫിറ്റാവാന് കഴിയും.
കഴിഞ്ഞ ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ ആർക്കാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ലഭിച്ചത്?. അയാളുടെ പേര് രോഹിത് ശര്മ എന്നാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിയെയും ഫിറ്റ്നസിനെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തലത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ?" യോഗ്രാജ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രോഹിത് തന്റെ ടി20 കരിയറിന് വിരാമമിട്ടിരുന്നു. ഈ വർഷം മെയില് ടെസ്റ്റില് നിന്നും താരം വിരമിച്ചു. ഇതോടെ ക്യാപ്റ്റനായും ഓപ്പണിങ് ബാറ്ററായും ഏകദിനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് രോഹിത് സജീവമായി തുടരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാര്ച്ചില് ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഫൈനലായിരുന്നു രോഹിത് ഇന്ത്യയ്ക്കായി അവസാനമായി കളിച്ചത്.