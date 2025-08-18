ETV Bharat / sports

ലൈം​ഗികാതിക്രമക്കേസില്‍ കുടുങ്ങിയ യാഷ് ദയാൽ യുപി ടി20 ലീഗിൽ നിന്ന് പിന്മാറി - UP T20 LEAGUE

ദയാലിനെ നേരത്തെ ടൂർണമെന്‍റിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

YASH DAYAL
YASH DAYAL (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read

ലൈം​ഗികാതിക്രമക്കേസില്‍ കുടുങ്ങിയ ആര്‍സിബി താരമായ യാഷ് ദയാൽ യുപി ടി20 ലീഗിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. നേരത്തെ, ദയാലിനെ ടൂർണമെന്‍റിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഗോരഖ്‌പൂര്‍ ലയൺസിനു വേണ്ടി കളിക്കാനായിരുന്നു ദയാൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ലേലത്തിൽ താരത്തിനെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്കാണ് ടീം വാങ്ങിയത്. 2025 ൽ ആർ‌സി‌ബി അവരുടെ കന്നി ഐ‌പി‌എൽ കിരീടം നേടുന്നതിൽ ദയാല്‍ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. സീസണിലുടനീളം 13 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്.

അതേസമയം യാഷ് ദയാലിനെതിരെയുള്ള കേസ് കോടതിയിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (യുപിസിഎ) മീഡിയ മാനേജർ മുഹമ്മദ് ഫഹീം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. യാഷ് ദയാൽ തന്നെ ടൂർണമെന്‍റിൽ നിന്ന് തന്‍റെ പേര് പിൻവലിച്ചതായും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിലവില്‍ താരം രണ്ട് ലൈംഗിക പീഡന കേസുകളാണ് നേരിടുന്നത്. ആദ്യ കേസ് ഗാസിയാബാദിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ, യാഷ് ദയാലിന്‍റെ അറസ്റ്റ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ശാരീരിക, മാനസിക പീഡനം, ലൈംഗിക ചൂഷണം, വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി വഞ്ചിക്കുക എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചാണ് ദയാലിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയത്.

YASH DAYAL
YASH DAYAL (IANS)

രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം ജയ്‌പൂരില്‍ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ക്രിക്കറ്റിൽ കരിയർ വാഗ്ദാനം ചെയ്‌ത് ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. ഇതില്‍ ഇടക്കാല ആശ്വാസം നൽകണമെന്ന ദയാലിന്‍റെ അപേക്ഷ തള്ളുകയും അറസ്റ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കേസിലെ അടുത്ത വാദം ഓഗസ്റ്റ് 22 ന് നടക്കും. അതിനാൽ, താരം അറസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്.

യുപി ടി20 ലീഗ് 2025

യുപി ടി20 ലീഗിന്‍റെ മൂന്നാം സീസൺ ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 6 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ലഖ്‌നൗവിലെ ഏകാന അന്താരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക. ടൂർണമെന്‍റിൽ ആകെ 34 മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം മീററ്റ് ലീഗിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ലഖ്‌നൗ, കാൺപൂർ, മീററ്റ്, ഗോരഖ്പൂർ, വാരണാസി, നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്‍റി ൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ആരാണ് യാഷ് ദയാൽ?

ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജ് സ്വദേശിയാണ് യാഷ് ദയാൽ. ഐ‌പി‌എല്ലില്‍ ആർ‌സി‌ബിക്ക് വേണ്ടിയാണ് താരം കളിക്കുന്നത്. ടീമിന്‍റെ കന്നി കിരീടം നേടുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഹോം പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലും ഇടംനേടി. പക്ഷേ, താരം ഇതുവരെ തന്‍റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചിട്ടില്ല.

  1. ALSO READ:‘അഫ്രീദി നായമാംസം കഴിച്ചിട്ട്, കുരക്കുകയാണ്..! പാക് താരവുമായുള്ള മോശം അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍
  2. Also Read:ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ: മെസ്സി ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ; 4 നഗരങ്ങൾ സന്ദര്‍ശിക്കും, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും - LIONEL MESSI INDIA TOUR

ലൈം​ഗികാതിക്രമക്കേസില്‍ കുടുങ്ങിയ ആര്‍സിബി താരമായ യാഷ് ദയാൽ യുപി ടി20 ലീഗിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. നേരത്തെ, ദയാലിനെ ടൂർണമെന്‍റിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഗോരഖ്‌പൂര്‍ ലയൺസിനു വേണ്ടി കളിക്കാനായിരുന്നു ദയാൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ലേലത്തിൽ താരത്തിനെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്കാണ് ടീം വാങ്ങിയത്. 2025 ൽ ആർ‌സി‌ബി അവരുടെ കന്നി ഐ‌പി‌എൽ കിരീടം നേടുന്നതിൽ ദയാല്‍ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു. സീസണിലുടനീളം 13 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്.

അതേസമയം യാഷ് ദയാലിനെതിരെയുള്ള കേസ് കോടതിയിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (യുപിസിഎ) മീഡിയ മാനേജർ മുഹമ്മദ് ഫഹീം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. യാഷ് ദയാൽ തന്നെ ടൂർണമെന്‍റിൽ നിന്ന് തന്‍റെ പേര് പിൻവലിച്ചതായും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിലവില്‍ താരം രണ്ട് ലൈംഗിക പീഡന കേസുകളാണ് നേരിടുന്നത്. ആദ്യ കേസ് ഗാസിയാബാദിൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ, യാഷ് ദയാലിന്‍റെ അറസ്റ്റ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ശാരീരിക, മാനസിക പീഡനം, ലൈംഗിക ചൂഷണം, വിവാഹ വാഗ്‌ദാനം നൽകി വഞ്ചിക്കുക എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചാണ് ദയാലിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയത്.

YASH DAYAL
YASH DAYAL (IANS)

രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം ജയ്‌പൂരില്‍ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ക്രിക്കറ്റിൽ കരിയർ വാഗ്ദാനം ചെയ്‌ത് ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. ഇതില്‍ ഇടക്കാല ആശ്വാസം നൽകണമെന്ന ദയാലിന്‍റെ അപേക്ഷ തള്ളുകയും അറസ്റ്റ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കേസിലെ അടുത്ത വാദം ഓഗസ്റ്റ് 22 ന് നടക്കും. അതിനാൽ, താരം അറസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്.

യുപി ടി20 ലീഗ് 2025

യുപി ടി20 ലീഗിന്‍റെ മൂന്നാം സീസൺ ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 6 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ലഖ്‌നൗവിലെ ഏകാന അന്താരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക. ടൂർണമെന്‍റിൽ ആകെ 34 മത്സരങ്ങൾ നടക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം മീററ്റ് ലീഗിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ലഖ്‌നൗ, കാൺപൂർ, മീററ്റ്, ഗോരഖ്പൂർ, വാരണാസി, നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീമുകളാണ് ടൂർണമെന്‍റി ൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

ആരാണ് യാഷ് ദയാൽ?

ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജ് സ്വദേശിയാണ് യാഷ് ദയാൽ. ഐ‌പി‌എല്ലില്‍ ആർ‌സി‌ബിക്ക് വേണ്ടിയാണ് താരം കളിക്കുന്നത്. ടീമിന്‍റെ കന്നി കിരീടം നേടുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഹോം പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലും ഇടംനേടി. പക്ഷേ, താരം ഇതുവരെ തന്‍റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ചിട്ടില്ല.

  1. ALSO READ:‘അഫ്രീദി നായമാംസം കഴിച്ചിട്ട്, കുരക്കുകയാണ്..! പാക് താരവുമായുള്ള മോശം അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍
  2. Also Read:ഗോട്ട് ടൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ: മെസ്സി ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യയിൽ; 4 നഗരങ്ങൾ സന്ദര്‍ശിക്കും, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും - LIONEL MESSI INDIA TOUR

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR LIONSYASH DAYAL RCBUTTAR PRADESH CRICKET ASSOCIATIONയാഷ് ദയാൽUP T20 LEAGUE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.