ഹൈജമ്പിൽ നിഷാദ് കുമാറിന് സ്വർണ്ണം; ലോക പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത്

6 സ്വർണ്ണം, 5 വെള്ളി, 4 വെങ്കലം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 15 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പാദ്യം.

Nishad Kumar
File Photo: Nishad Kumar (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 10:49 AM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ലോക പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ തന്‍റെ ആദ്യ സ്വർണ്ണ നേട്ടത്തോടെ നിഷാദ് കുമാർ ചരിത്രം കുറിച്ചു. ടോക്കിയോ, പാരീസ് പാരാലിമ്പിക്‌സുകളിൽ ഹൈജമ്പ് T47-ൽ റണ്ണേഴ്‌സ് അപ്പും 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലെ അവസാന രണ്ട് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും ഇടംനേടിയ താരം മത്സരത്തിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ നിഷാദ് മികച്ച മാർക്ക് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

സ്വർണ്ണനേട്ടം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ലോക റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് നിഷാദ് മത്സരിച്ചെങ്കിലും 2.18 മീറ്റർ ദൂരം മറികടക്കാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. മൂന്ന് തവണ ലോക ചാമ്പ്യനും പാരാലിമ്പിക് ചാമ്പ്യനുമായ യുഎസ്എയുടെ റോഡറിക് ടൗൺസെൻഡിനെയാണ് താരം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. തുർക്കിയുടെ അബ്ദുള്ള ഇൽഗാസിന് പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്.

ചരിത്ര വിജയത്തിനുശേഷം, നിഷാദ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'ഒരു വർഷമായി ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. എന്‍റെ പരമാവധി ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദൈവഹിതമാണ്. ആർക്കും എന്നെ തടയാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനകം വെള്ളി മെഡലുകൾ ഞാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്‍റെ റാക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി ഈ സ്വർണ്ണ മെഡലിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ഞാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നു നിഷാദ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തില്‍ മെഡൽ നേടിയ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരമാണ് സിമ്രാൻ ശർമ്മ. 100 മീറ്ററിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ സിമ്രാൻ ശർമ്മ 100 മീറ്റർ ടി12 ഫൈനലിൽ 11.95 സെക്കൻഡ് സമയത്തോടെയാണ് വിജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിൽ 200 മീറ്ററിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയ താരം 2024 പാരാലിമ്പിക്‌സിൽ വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു.

ലോക പാരാ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില്‍ ഇന്ത്യ 6 സ്വർണ്ണം, 5 വെള്ളി, 4 വെങ്കലം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 15 മെഡലുകളാണ് നേടിയത്. മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ബ്രസീൽ (12 സ്വർണ്ണം, 18 വെള്ളി, 7 വെങ്കലം) ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും, ചൈന (9 സ്വർണ്ണം, 16 വെള്ളി, 13 വെങ്കലം) പോളണ്ട് (8 സ്വർണ്ണം, 2 വെള്ളി, 5 വെങ്കലം) യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട്.

