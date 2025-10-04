ഹൈജമ്പിൽ നിഷാദ് കുമാറിന് സ്വർണ്ണം; ലോക പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില് ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്ത്
6 സ്വർണ്ണം, 5 വെള്ളി, 4 വെങ്കലം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 15 മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പാദ്യം.
Published : October 4, 2025 at 10:49 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലോക പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ തന്റെ ആദ്യ സ്വർണ്ണ നേട്ടത്തോടെ നിഷാദ് കുമാർ ചരിത്രം കുറിച്ചു. ടോക്കിയോ, പാരീസ് പാരാലിമ്പിക്സുകളിൽ ഹൈജമ്പ് T47-ൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പും 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലെ അവസാന രണ്ട് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും ഇടംനേടിയ താരം മത്സരത്തിലുടനീളം മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ നിഷാദ് മികച്ച മാർക്ക് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
സ്വർണ്ണനേട്ടം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ലോക റെക്കോർഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് നിഷാദ് മത്സരിച്ചെങ്കിലും 2.18 മീറ്റർ ദൂരം മറികടക്കാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. മൂന്ന് തവണ ലോക ചാമ്പ്യനും പാരാലിമ്പിക് ചാമ്പ്യനുമായ യുഎസ്എയുടെ റോഡറിക് ടൗൺസെൻഡിനെയാണ് താരം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. തുർക്കിയുടെ അബ്ദുള്ള ഇൽഗാസിന് പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അദ്ദേഹം ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Indian para-athlete Nishad Kumar claims his maiden gold🥇 medal at the #WorldParaAthleticsChampionships in the men’s high jump T47 category in New Delhi.— DD News (@DDNewslive) October 4, 2025
Nishad clears an impressive height of 2.14m on his first attempt, surpassing his previous best of 2.09m.#ParaAthletics… pic.twitter.com/xrhZ0CSuN7
ചരിത്ര വിജയത്തിനുശേഷം, നിഷാദ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'ഒരു വർഷമായി ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. എന്റെ പരമാവധി ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദൈവഹിതമാണ്. ആർക്കും എന്നെ തടയാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനകം വെള്ളി മെഡലുകൾ ഞാന് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്റെ റാക്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി ഈ സ്വർണ്ണ മെഡലിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് ഞാന് തയ്യാറായിരുന്നു നിഷാദ് കുമാർ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മത്സരത്തില് മെഡൽ നേടിയ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരമാണ് സിമ്രാൻ ശർമ്മ. 100 മീറ്ററിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ സിമ്രാൻ ശർമ്മ 100 മീറ്റർ ടി12 ഫൈനലിൽ 11.95 സെക്കൻഡ് സമയത്തോടെയാണ് വിജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിൽ 200 മീറ്ററിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയ താരം 2024 പാരാലിമ്പിക്സിൽ വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു.
Twice the Glory for SIMRAN! ✨— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2025
Simran, with her guide Umar Saifi, is now a WORLD CHAMPION in the Women’s 100m T12 too🥇
Clocking 11.95s, she set a new Personal Best, after equalling it in the heats (12.13s) and bettering it in the semis (12.08s).
A golden run that cements her… pic.twitter.com/cacg8CSN8N
ലോക പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില് ഇന്ത്യ 6 സ്വർണ്ണം, 5 വെള്ളി, 4 വെങ്കലം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 15 മെഡലുകളാണ് നേടിയത്. മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്. ബ്രസീൽ (12 സ്വർണ്ണം, 18 വെള്ളി, 7 വെങ്കലം) ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും, ചൈന (9 സ്വർണ്ണം, 16 വെള്ളി, 13 വെങ്കലം) പോളണ്ട് (8 സ്വർണ്ണം, 2 വെള്ളി, 5 വെങ്കലം) യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട്.
Preethi Pal secures BRONZE for India!🇮🇳— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2025
TOPS athlete Preethi Pal clinches the BRONZE MEDAL in the Women’s 200m T35 at the #WorldParaAthletics2025 with a season best timing of 30.03s. 🥉
A proud moment that adds to India’s shining tally! ✨#WPAC2025 #PreetiPal #Cheer4India… pic.twitter.com/MviL9jcKsC
- Also Read: ബെല്ലിംഗ്ഹാമും ഫോഡനുമില്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം: ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിനുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
- Also Read:സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ മലപ്പുറം എഫ്സിക്ക് വിജയത്തുടക്കം; റോയ് കൃഷ്ണയുടെ പെനാൽറ്റി ഗോളിൽ തൃശൂര് വീണു
- Also Read:ഫോഴ്സ കൊച്ചിക്കെതിരേ കാലിക്കറ്റിന് മിന്നും ജയം; സൂപ്പര് ലീഗ് കേരളയ്ക്ക് ആവേശോജ്വല തുടക്കം