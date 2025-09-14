ETV Bharat / sports

റിങ്ങിലെ പെൺകരുത്ത്, ലോക ബോക്‌സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കിരീടം നേടി ജെയ്‌സ്‌മിൻ ലംബോറിയ

പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിലെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ പോളണ്ടിൻ്റെ ജൂലിയ സെറെമെറ്റയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജെയ്‌സ്‌മിന്‍ ലംബോറിയുടെ നേട്ടം. ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി വൈകി നടന്ന 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് ജെയ്‌സ്‌മിൻ സെറെമെറ്റയെ മറികടന്നത്.

ലിവർപൂൾ: ലോക ബോക്‌സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കിരീടം നേടി ഇന്ത്യയുടെ ജാസ്‌മിൻ ലംബോറിയ. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്‌സിലെ വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവായ പോളണ്ടിൻ്റെ ജൂലിയ സെറെമെറ്റയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജെയ്‌സ്‌മിന്‍ ലംബോറിയുടെ നേട്ടം. ശനിയാഴ്‌ച രാത്രി വൈകി നടന്ന 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് ജെയ്‌സ്‌മിൻ സെറെമെറ്റയെ മറികടന്നത്.

സെറെമെറ്റയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ ചെറുത്ത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചാണ് ജെയ്‌സ്‌മിൻ ഈ സുവർണ നേട്ടം. ഇതോടെ ലോക ചാമ്പ്യനായി കിരീടമണിയുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സറായി ജെയ്‌സ്‌മിൻ മാറി. ആറ് തവണ വിജയിയായ മേരി കോം, രണ്ട് തവണ വിജയിയായ നിഖത് സറീൻ, സരിത ദേവി, ജെന്നി ആർ‌എൽ, ലേഖ കെ‌സി, നിതു ഘാംഗാസ്, ലോവ്‌ലിന ബോർഗോഹെയ്ൻ, സവീതി ബൂറ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ പട്ടികയിലും ഇതോടെ ജെയ്‌സ്‌മിൻ ഇടം നേടി.

2022ലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ വെങ്കലമെഡൽ നേടിയ താരമാണ് ഹരിയാനക്കാരിയായ ജെയ്‌സ്‌മിൻ. ഒളിമ്പിക് ഫൈനലിൽ ലിൻ യു-ടിംഗിനോട് ജെയ്‌സ്‌മിൻ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. സെറെമെറ്റയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ മത്സരമാണ് ജെയ്‌സ്‌മിൻ ഇന്നലെ നടത്തിയത്. കടുത്ത സമ്മര്‍ദത്തിലായിരുന്നു മത്സരം.

24 കാരിയായ ഇന്ത്യന്‍ താരം രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചു. ടൂര്‍ണമെൻ്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വര്‍ണ മെഡലാണ് ജെയ്‌സ്‌മിനിലൂടെ ലഭിച്ചത്.

കരുത്ത് കാട്ടി നൂപുറും പൂജയും

ഒളിമ്പിക് ഇതര ഭാരോദ്വഹന വിഭാഗങ്ങളിൽ നൂപുർ ഷിയോറനും (80+ കിലോഗ്രാം) പൂജ റാണിയും (80 കിലോഗ്രാം) വെള്ളിയും വെങ്കലവും നേടി. പോളണ്ടിൻ്റെ അഗതാ കാസ്‌മാർസ്‌കയോട് 2-3 എന്ന സ്കോറിനാണ് നൂപൂരിന് വെള്ളി നേടാനായത്. നൂപുരിന് മത്സരത്തിൽ സ്വയം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.

തുടർച്ചയായ പഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നൂപുർ ആരംഭിച്ചത്. പക്ഷേ കാസ്‌മാർസ്‌ക നിരന്തരമായി തിരിച്ചടി തുടർന്നു. മത്സരം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, നൂപൂർ പഞ്ചുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മടികാണിച്ചതായും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. അതേസമയം കാസ്‌മാർസ്‌ക് എളുപ്പത്തിൽ ഹുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്‌തിരുന്നതായി നിരീക്ഷകർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സെമിഫൈനലിൽ, എമിലി അസ്ക്വിത്തിനോട് 1-4 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ട് പൂജ വെങ്കല മെഡൽ നേടി. ആദ്യ റൗണ്ടിനുശേഷം പൂജ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അസ്ക്വിത്ത് വേഗത്തിൽ ഗെയിം പ്ലാൻ മാറ്റിയതാണ് പൂജയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയായത് എന്ന് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. കൂടുതൽ കൗണ്ടറുകളും മികച്ച പ്രകടനവും കാഴ്‌ചവച്ചാണ് പൂജ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചത്.

