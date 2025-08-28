അടുത്തമാസം 13 മുതൽ 21 വരെ ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് 19 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി. കേരളത്തിന് അഭിമാനമായി എം.ശ്രീശങ്കറും അബ്ദുല്ല അബൂബക്കറും സ്ക്വഡില് ഇടം നേടി. നീരജ് ചോപ്ര ഉൾപ്പെടെ 5 പേർ യോഗ്യതാ മാർക്ക് പിന്നിട്ട് ടോക്കിയോയില് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ 13 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ റാങ്കിങ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് നേടി. അത്ലറ്റിക്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎഫ്ഐ) പ്രഖ്യാപിച്ച സംഘത്തിൽ 13 പുരുഷന്മാരും ആറ് സ്ത്രീകളുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.
ഒളിമ്പ്യന് ചോപ്ര, പുരുഷന്മാരുടെ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയാണ്. 26-കാരൻ വൈൽഡ് കാർഡ് വഴിയാണ് യോഗ്യത നേടിയത്. ജാവലിൻ ഇനത്തിൽ ലോക റാങ്കിംഗിലൂടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച സച്ചിൻ യാദവും യശ്വീർ സിങ്ങും നീരജിനൊപ്പമുണ്ടാകും. ഒഡീഷയുടെ അനിമേഷ് കുജൂര് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് യോഗ്യത നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ സ്പ്രിന്ററായി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്ററിണ് താരം മത്സരിക്കുന്നത്. അവിനാശ് സാബിൾ (3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസ്), പരുൾ ചൗധരി (3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസ്), ഗുൽവീർ സിംഗ് (5000 മീറ്റർ), പ്രവീൺ ചിത്രാവൽ (ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ്) എന്നിവരെല്ലാം യോഗ്യതാ മാര്ക്കിലൂടെയാണ് ചാമ്പ്യന്ഷിലേക്കെത്തിയത്. പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് സാബിൾ പിന്മാറിയത് ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
ലോക റാങ്കിംഗിലൂടെ 13 അത്ലറ്റുകളാണ് പ്രവേശനം നേടിയത്. കാൽമുട്ട് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായതിനെത്തുടർന്ന് 2024 ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തായ മലയാളി താരം മുരളി ശ്രീശങ്കര് ഇത്തവണ മെഡല് പ്രതീക്ഷയുള്ള താരമാണ്. 6–ാം സ്ഥാനക്കാരനായാണ് ടോക്കിയോ ബെർത്ത് ഉറപ്പിച്ചത്. ശ്രീശങ്കറിന്റെ നാലാം ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിപ്പാണിത്. ട്രിപ്പിൾ ജംപ് റാങ്കിങ്ങിൽ 28–ാം സ്ഥാനത്തോടെ യോഗ്യത നേടിയ കോഴിക്കോട് വളയം സ്വദേശി അബ്ദുല്ല അബൂബക്കർ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. പോളണ്ടിൽ 62.59 മീറ്റർ ദൂരം എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം അന്നു റാണിയും ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അങ്കിത ധ്യാനി (3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾ ചേസ്), പൂജ (1500 മീറ്റർ), റേസ് വാക്കർ പ്രിയങ്ക ഗോസ്വാമി എന്നിവരാണ് മറ്റ് അത്ലറ്റുകൾ.
ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംഘം
- നീരജ് ചോപ്ര – പുരുഷ ജാവലിൻ ത്രോ (വൈൽഡ് കാർഡ്)
- സച്ചിൻ യാദവ് – പുരുഷ ജാവലിൻ ത്രോ (റാങ്കിങ്)
- യശ്വീർ സിംഗ് – പുരുഷ ജാവലിൻ ത്രോ (റാങ്കിങ്)
- പ്രവീൺ ചിത്രവൽ – പുരുഷന്മാരുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് (എൻട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്)
- അബ്ദുള്ള അബൂബക്കർ – പുരുഷന്മാരുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് (റാങ്കിങ്)
- മുരളി ശ്രീശങ്കർ – പുരുഷ ലോംഗ് ജമ്പ് (റാങ്കിങ്)
- സർവേശ് കുഷാരെ – പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈജമ്പ് (റാങ്കിങ്)
- അനിമേഷ് കുഴൂർ – പുരുഷന്മാരുടെ 200 മീറ്റർ (റാങ്കിങ്)
- ഗുൽവീർ സിംഗ് – പുരുഷന്മാർ 5000 മീറ്റർ (എൻട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്)
- സെർവിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ – പുരുഷന്മാരുടെ 20 കിലോമീറ്റർ നടത്തം (റാങ്കിങ്)
- റാം ബാബൂ – പുരുഷന്മാരുടെ 35 കിലോമീറ്റർ നടത്തം (റാങ്കിങ്)
- അവിനാശ് സാബിൾ* – പുരുഷന്മാരുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ് (എൻട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്; പരിക്ക്)
- പരുൾ ചൗധരി – വനിതകളുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ് (എൻട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്)
- അങ്കിത ധ്യാനി – വനിതകളുടെ 3000 മീറ്റർ സ്റ്റീപ്പിൾചേസ് (റാങ്കിങ്)
- പൂജ – വനിതകളുടെ 1500 മീറ്റർ (റാങ്കിങ്)
- അന്നു റാണി – വനിതാ ജാവലിൻ ത്രോ (റാങ്കിങ്)
- പ്രിയങ്ക ഗോസ്വാമി – വനിതകളുടെ 35 കിലോമീറ്റർ നടത്തം (റാങ്കിങ്)
- നന്ദിനി അഗസര* – ഹെപ്റ്റാത്തലൺ (ഏരിയ ചാമ്പ്യൻ; പരിക്ക്)
(* എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കായികതാരങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് കാരണം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നഷ്ടമാകും)
