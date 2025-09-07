ലോക ആർച്ചറി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: ഇന്ത്യൻ പുരുഷ കോമ്പൗണ്ട് ടീമിന് സ്വർണ്ണനേട്ടം
ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ സ്വര്ണ്ണം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടക്കുന്ന ആർച്ചറി ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ കോമ്പൗണ്ട് ടീമിന് സ്വർണ്ണനേട്ടം. ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസിനെ 235-233 എന്ന സ്കോറിനാണ് ഇന്ത്യന് സംഘം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ടൂർണമെന്റിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ കോമ്പൗണ്ട് പുരുഷ ടീം സ്വർണ്ണമാണിത്. ഫ്രഞ്ച് ടീമായ നിക്കോളാസ് ഗിറാർഡ്, ജീൻ ഫിലിപ്പ് ബൗൾച്ച്, ഫ്രാങ്കോയിസ് ഡുബോയിസ് എന്നിവരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ടീം കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ് അവതരിപ്പിച്ച 1995 ൽ ജക്കാർത്തയിൽ ഫ്രാൻസ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയിരുന്നു.
ഫ്രാൻസിനെതിരായ ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിൽ ഋഷഭ് യാദവ്, അമൻ സൈനി, പ്രതമേഷ് ഫ്യൂഗെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ത്രയം മികച്ച പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുത്തത്. യുഎസ്എ, തുർക്കി ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ ടീമുകളെ വീഴ്ത്തിയാണ് ഇന്ത്യ കലാശപ്പോരിലേക്കെത്തിയത്.
Indian compound team of Rishabh Yadav, Prathamesh Fuge and and Aman Saini win the gold with a 235-233 win against French team of Nicolas Girard, Jean Boulch and Francois Dubois in the World Archery Championships in Gwangju, Korea. It’s the first gold medal for the Indian men’s… pic.twitter.com/E0natqbexp— Nitin Sharma (@Nitinsharma631) September 7, 2025
നെതർലൻഡ്സിനെതിരായ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ മികച്ച തുടക്കമാണ് കുറിച്ചത്. ആദ്യ സെറ്റിന് ശേഷം 39-38 ന് മുന്നിലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒടുവിൽ 157-155 ന് താഴെ പോയി വെള്ളി കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. 2028 ലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് മിക്സഡ് ടീം ഇനത്തിൽ ഋഷഭ് യാദവും ജ്യോതി സുരേഖ വെന്നവും വെള്ളി മെഡൽ നേടി. മെയ് മാസത്തിൽ ഷാങ്ഹായ് 2025 ലോകകപ്പ് സ്റ്റേജ് 2 ൽ ഇരുവരും ഒരു ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സെൻട്രൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് സ്റ്റേജ് 1 ലും സ്വർണ്ണം നേടി.
ആദ്യ സെറ്റിൽ ഇരുവരും ലീഡോടെയാണ് മത്സരം തുടങ്ങിയത്, എന്നാൽ 37 റൺസിന്റെ ഒരു സെറ്റ് നെതർലൻഡ്സിന് തിരിച്ചുവരവിന് അവസരം നൽകി. പിന്നാലെ മത്സരത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കോർ മറികടന്നതിന് ശേഷം അവർ ലീഡ് നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു. വനിതാ ടീം ഇനത്തിൽ മൂന്നാം സീഡായ ജ്യോതി, പർണീത് കൗർ, പ്രിതിക പ്രദീപ് എന്നിവരടങ്ങിയ ത്രയം പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ 14-ാം സീഡായ ഇറ്റലിയോട് 229-233 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെട്ടു. 2023 ലെ ബെർലിനിൽ കിരീടം നിലനിർത്താനുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. അമ്പെയ്ത്ത് മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 11 ന് അവസാനിക്കും. 2023 ലെ പതിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘം മൂന്ന് സ്വർണ്ണവും ഒമ്പത് വെള്ളിയും മൂന്ന് വെങ്കലവും ഉൾപ്പെടെ 15 മെഡലുകൾ നേടിയിരുന്നു.
