വനിതാ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 15 അംഗ ടീമിനെ ഫാത്തിമ സന നയിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ നവംബർ 2 വരെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായാണ് ടൂർണമെന്റ് അരങ്ങേറുക. പാകിസ്ഥാന്റെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളും കൊളംബോയിലെ ആർ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. ഒക്ടോബർ 29 ന് സെമി ഫൈനലിലേക്കും നവംബർ 2 ന് നടക്കുന്ന ഫൈനലിലേക്കും പാകിസ്ഥാൻ യോഗ്യത നേടിയാൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും കൊളംബോയിൽ നടക്കും. കഴിഞ്ഞ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച സന, ഈ വർഷം ആദ്യം ലാഹോറിൽ നടന്ന ഐസിസി വനിതാ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്നു.
ആദ്യ ഏകദിന ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന കളിക്കാർ
അടുത്തിടെ അയർലൻഡിനെതിരെ ടി20യില് അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച വലംകൈയ്യൻ ബാറ്റര് ഇമാൻ ഫാത്തിമ ടീമിലിടം നേടി. ഇതിനുപുറമെ, നതാലിയ പർവേസ് (8 ഏകദിനങ്ങൾ, 24 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ), റമീൻ ഷമിം (8 ഏകദിനങ്ങൾ, 11 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ), സദാഫ് ഷമാസ് (15 ഏകദിനങ്ങൾ, 12 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ), സാദിയ ഇക്ബാൽ (27 ഏകദിനങ്ങൾ, 50 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ), ഷാവൽ സുൽഫിക്കർ (3 ഏകദിനങ്ങൾ, 9 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ), സയ്യിദ അരുബ് ഷാ (2 ഏകദിനങ്ങൾ, 15 ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ) എന്നീ താരങ്ങള് അവരുടെ ആദ്യ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 2023 ലെ പ്രഥമ ഐസിസി അണ്ടർ 19 വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിൽ എയ്മാനും ഷവാലും അരൂബും പാകിസ്ഥാൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
Pakistan have become the fourth side to reveal their squad for the upcoming @cricketworldcup 🙌#CWC25https://t.co/Kqd4mSrbdV— ICC (@ICC) August 25, 2025
ഐസിസി വനിതാ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 15 അംഗ ടീമിൽ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത്. ഗുൽ ഫിറോസയ്ക്കും നസിഹ ആൽവിക്കും പകരം അയ്മാനും സദാഫും ടീമിൽ ഇടം നേടി. ടുബ ഹസൻ, ഉമ്മു-ഇ-ഹാനി, വഹീദ അക്തർ എന്നിവർക്കൊപ്പം അഞ്ച് അംഗ റിസർവ് കളിക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വനിതാ ലോകകപ്പിനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ ടീം
ഫാത്തിമ സന (സി), മുനീബ അലി സിദ്ദിഖി (വിസി), ആലിയ റിയാസ്, ഡയാന ബെയ്ഗ്, എയ്മാൻ ഫാത്തിമ, നഷ്റ സുന്ദു, നതാലിയ പർവൈസ്, ഒമൈമ സൊഹൈൽ, റമീൻ ഷമീം, സദാഫ് ശമാസ്, സാദിയ ഇഖ്ബാൽ, ഷവാൽ സുൽഫിക്കർ, സിദ്ര അമീൻ, സിദ്ര അമീൻ, സിദ്ര നവാസോബ്. നോൺ-ട്രാവലിംഗ് റിസർവുകൾ: ഗുൽ ഫിറോസ, നജിഹ അൽവി, തുബ ഹസ്സൻ, ഉമ്മു-ഇ-ഹാനി, വഹീദ അക്തർ.
