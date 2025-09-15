ETV Bharat / sports

ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചാൽ ട്രോഫി ആരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കും? ഏഷ്യാ കപ്പ് 'ഹാൻഡ്‌ഷേക്ക് ' വിവാദം പുതിയ തലത്തിൽ

ടൂർണമെൻ്റ് നിയമമനുസരിച്ച്, ഫൈനലിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് എസിസി പ്രസിഡന്‍റാണ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുക. നിലവിൽ എസിസി പ്രസിഡന്‍റ് പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മേധാവി മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വിയാണ്.

ASIA CUP CRICKET PAKISTAN TEAM INDIA
Asia Cup Cricket (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 7:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: ഏഷ്യാ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചാൽ, ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ (എസിസി) പ്രസിഡൻ്റും പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് (പിസിബി) മേധാവിയുമായ മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വിയിൽ നിന്ന് കളിക്കാർ ട്രോഫി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് സജീവ ചർച്ചയാകുന്നു.

ഹാന്‍ഡ് ഷേക്ക് വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നിർണായക ചോദ്യം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ ബിസിസിഐ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ഞായറാഴ്ച പാകിസ്താനെതിരായ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ കളിക്കാർ പാക് കളിക്കാര്‍ക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചത് വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു. പെഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ടീമിൻ്റെ നടപടി. ഹെഡ് കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറും ഈ നിലപാടിന് പിന്തുണ നൽകി.

ഭീകരവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവുമായി ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം പാടില്ലെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നില്ലെന്നും ബിസിസിഐയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമെടുത്ത നയപരമായ തീരുമാനമാണെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ ഈ നിലപാടിൽ പിസിബി കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മാച്ച് റഫറി ആൻഡി പൈക്രോഫ്റ്റ് ടോസിനിടെ തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റനോട് ഹസ്തദാനം ചെയ്യരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നും ഇത് ഐസിസി ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ആരോപിച്ച് പിസിബി ഐസിസിക്ക് പരാതി നൽകി. മാച്ച് റഫറിയെ ഉടൻ പുറത്താക്കണമെന്നും പിസിബി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ടൂർണമെൻ്റ് നിയമമനുസരിച്ച്, ഫൈനലിൽ വിജയിക്കുന്ന ടീമിന് എസിസി പ്രസിഡന്‍റാണ് ട്രോഫി സമ്മാനിക്കുക. നിലവിൽ എസിസി പ്രസിഡന്റ് പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് മേധാവി മൊഹ്‌സിൻ നഖ്‌വിയാണ്. ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുകയും, തുടർന്ന് വിജയിക്കുകയും ചെയ്താൽ നഖ്‌വിയിൽ നിന്ന് ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ആരാധകർ. ഐസിസിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ജയ് ഷായാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. എന്നാല്‍, ഏഷ്യാ കപ്പ് ഒരു ഐസിസി ടൂര്‍ണമെൻ്റല്ല, മറിച്ച് എസിസിയാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഹസ്തദാനം നൽകാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പാകിസ്താൻ മാധ്യമങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഭീകരവാദത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം വിലയിരുത്തുന്നു. ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ചും സെപ്റ്റംബർ 28-ന് ഫൈനലിൽ ഇരുവരും വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ, 'ഹസ്തദാനം വേണ്ട' എന്ന നിലപാടായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീം സ്വീകരിക്കുകയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUPCRICKETPAKISTANTEAM INDIAINDIAS NEXT MOVE IN ASIA CUP FINALE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.