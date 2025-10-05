ETV Bharat / sports

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് വിജയത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ തിളക്കം തിരികെ നൽകിയ നായകൻ; ഒരേ ഒരു 'ഹിറ്റ്‌മാൻ'

ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ തലവര മാറ്റിമറിച്ച നായകൻ. നവ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ശിൽപി. രോഹിത്‌ ശർമ അവിസ്‌മരണീയമാക്കിയ ക്രിക്കറ്റ്‌ യുഗം.

ROHIT SHARMA odi captain INDIAn CRICKET team ONE DAY INTERNATIONAL
'HIT MAN' ROHIT SHARMA
ഹൈദരാബാദ്: "നാളത്തെ വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ കോഹ്‌ലിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, ശ്രേയസ് അയ്യരെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, മുഹമ്മദ് ഷമിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ തലവര മാറ്റിമറിച്ച യഥാർത്ഥ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയാണ്". പ്രശസ്‌ത ഇംഗ്ലീഷ്‌ ക്രിക്കറ്റ് താരം നാസർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.

കിരീടം നഷ്‌ടപ്പെട്ട രാജാവിനെപ്പോലെ ഓരോ മാച്ചും കളിക്കു പുറത്തു നിന്ന് ദീർഘകാലം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വിജയത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ തിളക്കം തിരികെ നൽകിയ കളിക്കാരിലൊരാൾ. നവ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ശിൽപി. എതിർ ടീമിൻ്റെ ശരവേഗത്തിലുള്ള പന്തുകളെ അനായാസം സിക്‌സറുകളാക്കി ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരവം തീർക്കാൻ കഴിവുള്ള മാന്ത്രിക കളിക്കാരൻ, സാക്ഷാൽ ഹിറ്റ്മാൻ രോഹിത് ഗുരുനാഥ് ശർമ.

ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA

'മുംബൈ കാ രാജ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്‌റ്റൻ രോഹിത് ശർമ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്‌റ്റനിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുകയായി. ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിൻ്റെ നിയുക്ത ക്യാപ്റ്റനായി ശുഭ്‌മാൻ ഗില്ലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തെന്ന വിവരം ഇന്നലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പുറത്തുവിടുന്നത്.

2027 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെ ടീമിനെ നയിക്കാൻ രോഹിത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കാരണം വിരമിക്കലിന് തൊട്ടുമുൻപ് പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന അവസാനത്തെ ഐസിസി ലോകകപ്പ് മാച്ചാകുമായിരുന്നു.

56 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത് രോഹിത് ശർമയായിരുന്നു. അതിൽ 42 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഒരു മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. 50 ഓവറിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ വിജയ സാധ്യത വലംകൈയ്യനായ ബാറ്റ്‌സ്‌മാൻ 75 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തിയിരുന്നു.

എംഎസ് ധോണിക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചക്രവർത്തിമാരാക്കി അവരോധിച്ചത് രോഹിത് ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. വിരാട് കോഹ്‌ലിയുടെ വിജയശതമാനം 68.42 ഉം ധോണിയുടേത് 55 ഉം ആയിരുന്നെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.

ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA

ഐസിസി മത്സരങ്ങളിലെ ക്യാപ്റ്റൻസി റെക്കോർഡ്

ഐസിസി മത്സരങ്ങളിൽ രോഹിത് ശർമ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു കാഴ്‌ചവച്ചത്. 30 ഐസിസി മത്സരങ്ങളിൽ (ഏകദിന, ടി20) ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. അതിൽ 27 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം നഷ്‌ടമായത്. 2023 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ്, 2024 ലെ ടി20 ലോകകപ്പ്, 2025 ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി എന്നിവയിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു മത്സരം മാത്രമേ നഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

എതിർ ടീംഫലംമാർജിനുകൾമത്സര സ്ഥലംതീയതി
ഓസ്ട്രേലിയജയം6 വിക്കറ്റുകൾചെന്നൈ8 ഒക്‌ടോബർ 2023
അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻജയം8 വിക്കറ്റുകൾഡൽഹി11 ഒക്‌ടോബർ 2023
പാകിസ്ഥാൻജയം7 വിക്കറ്റുകൾഅഹമ്മദാബാദ്14 ഒക്‌ടോബർ2023
ബംഗ്ലാദേശ്ജയം7 വിക്കറ്റുകൾപൂനെ19 ഒക്‌ടോബർ2023
ന്യൂസിലാൻഡ്ജയം4 വിക്കറ്റുകൾധരംശാല22 ഒക്‌ടോബർ 2023
ഇംഗ്ലണ്ട്ജയം100 റൺസ്ലഖ്‌നൗ29 ഒക്‌ടോബർ2023
ശ്രീലങ്കജയം302 റൺസ്വാംഖഡെ2 നവംബർ 2023
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കജയം243 റൺസ്ഏദൻ ഗാർഡൻസ്5 നവംബർ2023
നെതർലൻഡ്ജയം160 റൺസ്ബെംഗളുരു12 നവംബർ 2023
ന്യൂസിലാൻഡ്ജയം70 റൺസ്വാംഖഡെ15 നവംബർ2023
ഓസ്ട്രേലിയതോറ്റു6 വിക്കറ്റുകൾഅഹമ്മദാബാദ്19 നവംബർ 2023
ബംഗ്ലാദേശ്ജയം6 വിക്കറ്റുകൾദുബായ്(DICS)20 ഫെബ്രുവരി 2025
പാകിസ്ഥാൻജയം6 വിക്കറ്റുകൾദുബായ് (DICS)23 ഫെബ്രുവരി2025
ന്യൂസിലാൻഡ്ജയം44 റൺസ്ദുബായ് (DICS)2 മാർച്ച് 2025
ഓസ്ട്രേലിയജയം4 വിക്കറ്റുകൾദുബായ്(DICS)4 മാർച്ച് 2025
ന്യൂസിലാൻഡ്ജയം4 വിക്കറ്റുകൾദുബായ് (DICS)9 മാർച്ച് 2025
ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA

36.71 ശതമാനം ശരാശരിയിലും 156.70 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും രോഹിത് ശർമ 257 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയാണ് ക്യാപ്‌റ്റൻസിയിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലും, ഒരു പന്തിന് ഒരു റൺ എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ റൺസ് നേടി, പലപ്പോഴും മികച്ച തുടക്കം നൽകി.

2027 നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിജയ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടീക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രോഹിത് ശർമയുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്‌നതുല്യമായ അവസാനമാകുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങളിലൊരാളായ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് വീരോചിതമായ ക്ലൈമാക്‌സിന് കരിയറൊടുക്കം കുറിയ്ക്കാമായിരുന്നു.

ROHIT SHARMA ODI CAPTAIN INDIAN CRICKET TEAM ONE DAY INTERNATIONAL

