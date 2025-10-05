ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് വിജയത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ തിളക്കം തിരികെ നൽകിയ നായകൻ; ഒരേ ഒരു 'ഹിറ്റ്മാൻ'
ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ തലവര മാറ്റിമറിച്ച നായകൻ. നവ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ശിൽപി. രോഹിത് ശർമ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ ക്രിക്കറ്റ് യുഗം.
Published : October 5, 2025 at 5:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: "നാളത്തെ വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ കോഹ്ലിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, ശ്രേയസ് അയ്യരെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം, മുഹമ്മദ് ഷമിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ തലവര മാറ്റിമറിച്ച യഥാർത്ഥ നായകൻ രോഹിത് ശർമ്മയാണ്". പ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റ് താരം നാസർ ഹുസൈൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.
കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവിനെപ്പോലെ ഓരോ മാച്ചും കളിക്കു പുറത്തു നിന്ന് ദീർഘകാലം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വിജയത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ തിളക്കം തിരികെ നൽകിയ കളിക്കാരിലൊരാൾ. നവ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ശിൽപി. എതിർ ടീമിൻ്റെ ശരവേഗത്തിലുള്ള പന്തുകളെ അനായാസം സിക്സറുകളാക്കി ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരവം തീർക്കാൻ കഴിവുള്ള മാന്ത്രിക കളിക്കാരൻ, സാക്ഷാൽ ഹിറ്റ്മാൻ രോഹിത് ഗുരുനാഥ് ശർമ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
'മുംബൈ കാ രാജ' എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുകയായി. ഇന്ത്യൻ ഏകദിന ടീമിൻ്റെ നിയുക്ത ക്യാപ്റ്റനായി ശുഭ്മാൻ ഗില്ലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തെന്ന വിവരം ഇന്നലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) പുറത്തുവിടുന്നത്.
2027 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് വരെ ടീമിനെ നയിക്കാൻ രോഹിത് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കാരണം വിരമിക്കലിന് തൊട്ടുമുൻപ് പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന അവസാനത്തെ ഐസിസി ലോകകപ്പ് മാച്ചാകുമായിരുന്നു.
A captaincy to remember!🥳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 4, 2025
From lifting Asia Cup to conquering the Champions Trophy🏆, Rohit Sharma’s journey as India’s🇮🇳 ODI captain has been all about dominance, consistency & glory!💪
Take a bow, champion! 🙌#RohitSharma #IndianCricket #ODI @BCCI pic.twitter.com/mQl5Uxahyx
56 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത് രോഹിത് ശർമയായിരുന്നു. അതിൽ 42 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഒരു മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 50 ഓവറിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ വിജയ സാധ്യത വലംകൈയ്യനായ ബാറ്റ്സ്മാൻ 75 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തിയിരുന്നു.
എംഎസ് ധോണിക്കുശേഷം ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ചക്രവർത്തിമാരാക്കി അവരോധിച്ചത് രോഹിത് ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ വിജയശതമാനം 68.42 ഉം ധോണിയുടേത് 55 ഉം ആയിരുന്നെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു.
ഐസിസി മത്സരങ്ങളിലെ ക്യാപ്റ്റൻസി റെക്കോർഡ്
ഐസിസി മത്സരങ്ങളിൽ രോഹിത് ശർമ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു കാഴ്ചവച്ചത്. 30 ഐസിസി മത്സരങ്ങളിൽ (ഏകദിന, ടി20) ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. അതിൽ 27 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യ വിജയിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം നഷ്ടമായത്. 2023 ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ്, 2024 ലെ ടി20 ലോകകപ്പ്, 2025 ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി എന്നിവയിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു മത്സരം മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
|എതിർ ടീം
|ഫലം
|മാർജിനുകൾ
|മത്സര സ്ഥലം
|തീയതി
|ഓസ്ട്രേലിയ
|ജയം
|6 വിക്കറ്റുകൾ
|ചെന്നൈ
|8 ഒക്ടോബർ 2023
|അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ
|ജയം
|8 വിക്കറ്റുകൾ
|ഡൽഹി
|11 ഒക്ടോബർ 2023
|പാകിസ്ഥാൻ
|ജയം
|7 വിക്കറ്റുകൾ
|അഹമ്മദാബാദ്
|14 ഒക്ടോബർ2023
|ബംഗ്ലാദേശ്
|ജയം
|7 വിക്കറ്റുകൾ
|പൂനെ
|19 ഒക്ടോബർ2023
|ന്യൂസിലാൻഡ്
|ജയം
|4 വിക്കറ്റുകൾ
|ധരംശാല
|22 ഒക്ടോബർ 2023
|ഇംഗ്ലണ്ട്
|ജയം
|100 റൺസ്
|ലഖ്നൗ
|29 ഒക്ടോബർ2023
|ശ്രീലങ്ക
|ജയം
|302 റൺസ്
|വാംഖഡെ
|2 നവംബർ 2023
|ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
|ജയം
|243 റൺസ്
|ഏദൻ ഗാർഡൻസ്
|5 നവംബർ2023
|നെതർലൻഡ്
|ജയം
|160 റൺസ്
|ബെംഗളുരു
|12 നവംബർ 2023
|ന്യൂസിലാൻഡ്
|ജയം
|70 റൺസ്
|വാംഖഡെ
|15 നവംബർ2023
|ഓസ്ട്രേലിയ
|തോറ്റു
|6 വിക്കറ്റുകൾ
|അഹമ്മദാബാദ്
|19 നവംബർ 2023
|ബംഗ്ലാദേശ്
|ജയം
|6 വിക്കറ്റുകൾ
|ദുബായ്(DICS)
|20 ഫെബ്രുവരി 2025
|പാകിസ്ഥാൻ
|ജയം
|6 വിക്കറ്റുകൾ
|ദുബായ് (DICS)
|23 ഫെബ്രുവരി2025
|ന്യൂസിലാൻഡ്
|ജയം
|44 റൺസ്
|ദുബായ് (DICS)
|2 മാർച്ച് 2025
|ഓസ്ട്രേലിയ
|ജയം
|4 വിക്കറ്റുകൾ
|ദുബായ്(DICS)
|4 മാർച്ച് 2025
|ന്യൂസിലാൻഡ്
|ജയം
|4 വിക്കറ്റുകൾ
|ദുബായ് (DICS)
|9 മാർച്ച് 2025
36.71 ശതമാനം ശരാശരിയിലും 156.70 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും രോഹിത് ശർമ 257 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. ടീമിന് മികച്ച തുടക്കം നൽകിയാണ് ക്യാപ്റ്റൻസിയിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലും, ഒരു പന്തിന് ഒരു റൺ എന്ന സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ റൺസ് നേടി, പലപ്പോഴും മികച്ച തുടക്കം നൽകി.
2027 നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ വിജയ കിരീടത്തിൽ മുത്തമിടീക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രോഹിത് ശർമയുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നതുല്യമായ അവസാനമാകുമായിരുന്നു. അങ്ങിനെയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസങ്ങളിലൊരാളായ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് വീരോചിതമായ ക്ലൈമാക്സിന് കരിയറൊടുക്കം കുറിയ്ക്കാമായിരുന്നു.
ALSO READ: വിവാദങ്ങള്ക്കൊടുവില് വീണ്ടുമൊരു ഇന്ത്യ-പാക് പോരാട്ടം, ഇത്തവണ കളത്തില് പെണ്പട