ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 162ന് പുറത്ത്; സിറാജ് നാലും ബുംറ മൂന്ന് വിക്കറ്റും വീഴ്‌ത്തി

വിൻഡീസ് 44.1 ഓവറിൽ 162 റൺസെടുത്ത് ഓൾഔട്ടായി.

Published : October 2, 2025 at 2:57 PM IST

2 Min Read
അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്‍റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബാറ്റിങ് നിര തകര്‍ന്നടിഞ്ഞു. ടോസ് വിജയിച്ച് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വിൻഡീസ് പട 44.1 ഓവറിൽ 162 റൺസെടുത്ത് ഓൾഔട്ടായി. 48 പന്തിൽ 32 റൺസെടുത്ത ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സാണ് ടോപ് സ്കോറർ. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. സിറാജിന്‍റേയും ബുംറയുടെയും തകര്‍പ്പന്‍ ബൗളിങ്ങിനൊടുവിലാണ് വിന്‍ഡീസ് ആദ്യ ദിവസം കുറഞ്ഞ സ്‌കോറിന് ഓൾ ഔട്ടായത്. സിറാജ് 14 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, ബുംറ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. കുൽദീപ് രണ്ട് വിക്കറ്റും സുന്ദർ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

സ്കോർ 12 റണ്‍സുള്ളപ്പോൾ വിൻഡീസ് ഓപ്പണർ ടാഗ്‍നരെയ്ൻ ചന്ദർപോളിനെ പൂജ്യത്തിനു പുറത്താക്കി സിറാജാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടത്. ആകെ 42 റൺസിന് നാല് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സന്ദർശകർക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 90 റൺസിൽ അഞ്ചാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ബാറ്റ‍ര്‍മാർക്ക് പിന്നീട് അധികനേരം ക്രീസിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പേരും 72 റൺസ് ചേർത്ത ശേഷം പുറത്തായി. ക്യാപ്റ്റൻ ചേസ് 26 റൺസും ജസ്റ്റിൻ ഗ്രേവ്സ് 32 റൺസും നേടി. 26 റൺസ് നേടിയ ഷായ് ഹോപ്പിനെ പുറത്താക്കി കുൽദീപ് യാദവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ത്രൂ നൽകി. സിറാജ് ടെഗെനറൈൻ ചന്ദർപോൾ (0), അലിക്ക് അത്തനാസെ (12), ബ്രാൻഡൻ കിംഗ് (13) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് വീഴ്‌ത്തിയത്.

2010 ന് ശേഷം കോലി, രോഹിത്, അശ്വിൻ എന്നിവരില്ലാതെ ഇന്ത്യ കളിക്കുന്ന ആദ്യ ഹോം ടെസ്റ്റ് മത്സരമാണിത്. അവസാന നടന്ന 25 ടെസ്റ്റുകളിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ ഒരു മത്സരം പോലും ജയിച്ചിട്ടില്ല. 2002 മെയ് മാസത്തിലാണ് വിൻഡീസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചത്.ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആകെ 100 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 30 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ 23 എണ്ണം വിജയിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആകെ 47 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 16 എണ്ണം വിജയിച്ചപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ 13 എണ്ണവും ജയിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിങ് 11: യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ, കെഎൽ രാഹുൽ, സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജുറൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 11: ടെഗൻറൈൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംബെൽ, അലിക്ക് അത്താനസ്, ബ്രാൻഡൻ കിംഗ്, ഷായ് ഹോപ്പ് (WK), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (c), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ജോമെൽ വാരിക്കൻ, ഖാരി പിയറി, ജോഹാൻ ലൈൻ, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.

