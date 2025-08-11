ഹൈദരാബാദ്: പാകിസ്താനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിന് ജയം. മഴയെ തുടര്ന്ന് 37 ഓവറാക്കി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തില് ഡിഎല്എസ് നിയമപ്രകാരം അഞ്ച് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു വിന്ഡീസിന്റെ ജയം. റോസ്റ്റൺ ചേസിന്റെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനത്തിന്റേയും ഷെർഫെയ്ൻ റൂഥർഫോർഡിന്റെ വേഗതയേറിയ ഇന്നിംഗ്സിന്റേയും കരുത്തിലാണ് വിൻഡീസ് പാകിസ്ഥാനെ വീഴ്ത്തിയത്.
ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയർ 5 വിക്കറ്റിന് തോറ്റിരുന്നു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര നിലവില് 1-1ന് സമനിലയിലാണ്. പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും നിർണായകവുമായ മത്സരം ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് നടക്കും. ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കരീബിയൻ ടീം പാകിസ്താനെ ഏകദിനത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2019 ലോകകപ്പിൽ കരീബിയൻ ടീം സർഫറാസ് അഹമ്മദ് നയിച്ച പാകിസ്താനെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് തോല്പ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ 2022 ൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുള്ള ഏകദിന പരമ്പര കളിച്ചതിൽ പാകിസ്താൻ എതിരാളികളെ തൂത്തുവാരി.
നിലവില് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോറ്റതിന് ശേഷം, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പാകിസ്താനെതിരായ അനായാസ വിജയത്തോടെ തിരിച്ചുവരുകയായിരുന്നു. മഴ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ, 35 ഓവറിൽ 181 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന റോസ്റ്റൺ ചേസ് 47 പന്തിൽ 49 റൺസ് നേടി. റൂഥർഫോർഡ് 33 പന്തിൽ 45 റൺസ് നേടി മികച്ച ഇന്നിംഗ്സ് പുറത്തെടുത്തു. അഞ്ച് പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മത്സരം ജയിച്ചത്.
West Indies prevail on a wet Trinidad night to send the #WIvPAK ODI series to a decider 👏— ICC (@ICC) August 11, 2025
Scorecard 📲 https://t.co/pQ8yHnsXO3 pic.twitter.com/UL72ximoMV
നേരത്തെ, ടോസ് നേടിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഷായ് ഹോപ്പ് പാകിസ്താനെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. 37 ഓവറില് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 171 റണ്സാണ് പാക് പട നേടിയത്. 36 റണ്സുമായി പുറത്താവാതെ നിന്ന ഹസന് നവാസാണ് ടോപ് സ്കോറര്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പാകിസ്താന്റെ വിജയശില്പിയായിരുന്നു ഹസന്. ബാബർ അസം പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായി. ജെയ്ഡന് സീല്സ് വിന്ഡീസിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.
മറുപടിയില് ലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നതിനിടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചില്ല. ആദ്യ നാല് ഓവറുകളിൽ ഓപ്പണർമാരായ ബ്രാൻഡൻ കിംഗ് (1), എവിൻ ലൂയിസ് (7) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ ഷായ് ഹോപ്പ് (32), റൂഥർഫോർഡ് (45), ചേസ് (പുറത്താകാതെ 49) എന്നിവർ മികച്ച ഇന്നിംഗ്സുകൾ കളിച്ച് ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനത്തിന് ചേസിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
An honest response from Mohammad Rizwan after Pakistan lost the second match of their ODI series against Pakistan in Trinidad 🏏— ICC (@ICC) August 11, 2025
Details 👇https://t.co/oxf9qCMrk8
