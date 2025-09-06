ഒറ്റയ്ക്ക് വഴിവെട്ടി വന്ന ദ റിയല് 'ബോഡി ബില്ഡര്'; പരിഹാസങ്ങള് കാറ്റിപ്പറത്തി മെഡലുകള് വാരിക്കൂട്ടി ഷെഹ്നാസ് ബീഗം
ബോഡി ബിൽഡിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഉയരങ്ങള് കീഴടക്കാന് ഷെഹ്നാസ് ബീഗം. മുന്നേറ്റം പരിഹാസങ്ങള്ക്ക് ചെവി കൊടുക്കാതെ. അടുത്ത ലക്ഷ്യം ആഗോള തലത്തിൽ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ മെഡലുകൾ നേടുക എന്നതാണ്.
Published : September 6, 2025 at 5:18 PM IST
തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തില് വ്യായാമം ചെയ്യാന് പോലും സമയം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോള് കണ്ടുവരുന്നത്. ശാരീരിക ക്ഷമതയും പതിവ് വ്യായാമവും പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊടുങ്ങയൂര് സ്വദേശി ഷെഹ്നാസ് ബീഗം. സമൂഹത്തിന് ഒരു മാതൃകയും ഒപ്പം അഭിമാനവുമാണിവര്.
2024ലെ ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ ഷെഹ്നാസ് 2018ൽ മിസ് ചെന്നൈ ബോഡി ബിൽഡിങ്, 2019ൽ മിസ് ഇന്ത്യ ബോഡി ബിൽഡിങ് പട്ടവും നേടി. ആഗോള വേദിയിൽ തിളങ്ങാനുള്ള പാത ഷെഹ്നാസ് ബീഗത്തിനൊട്ടും എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല.
ബീഗത്തിന് ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാസങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ പ്രചോദനം കെടുത്തിയില്ല. വഴിയിലെ തടസങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കാതെ അവർ വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാത വെട്ടിത്തെളിച്ചു.
ബോഡിസ്യൂട്ട് ധരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ച് ബന്ധുക്കൾ പരിഹസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഷെഹ്നാസ് ബീഗം പറഞ്ഞു. ജിമ്മിൽ പോകുന്നതിന് പകരം കുട്ടികളെ വളര്ത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. എന്നാൽ, വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ബീഗം ആഗ്രഹങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറി. ധൈര്യം കൈവിടാതെ പരിശീലനം നേടി. 2024ൽ ഏഷ്യൻ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടി.
ആരാണ് ഷെനാസ് ബീഗം: ചെന്നൈയിലെ കൊടുങ്ങയൂർ സ്വദേശിയാണ് ബോഡി ബിൽഡർ ഷെഹ്നാസ് ബീഗം. ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി. ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി ജിമ്മിൽ ചേർന്നു. തുടര്ന്ന് ബോഡി ബിൽഡിങ് മേഖലയിൽ തൻ്റെ പേരെടുത്തു.
രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായതിന് ശേഷം ബോഡി ബില്ഡിങ് മേഖലയിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ പലരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ നിരവധി മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ജാഫർ പാഷയാണ് പ്രചോദനം. കായിക രംഗത്ത് താത്പര്യം ജനിപ്പിക്കാന് അച്ഛനും ഒരു കാരണമാണെന്ന് ബീഗം പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളും ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തി നേടുകയാണ്.
പരിഹാസങ്ങൾക്ക് മുഖം കൊടുക്കാത്തവള്: കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ എനിക്ക് കായിക മത്സരങ്ങളിൽ വലിയ താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഓട്ടം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കായിക വിനോദമായിരുന്നു. എന്നാല് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികളായപ്പോള് പല ആഗ്രഹങ്ങളില് നിന്നും മാറി നില്ക്കേണ്ടി വന്നു. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സ്വരചേര്ച്ചകള് ഒടുക്കം വിവാഹമോചനത്തിലെത്തി.
വളരെ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാന് ജിമ്മില് ചേരുന്നത്. പതിയെ ജിമ്മിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോള് എൻ്റെ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് കുറഞ്ഞു വന്നു. എന്നാല് വിവാഹമോചനം ചെയ്ത ഒരു പെണ്ണ് ജിമ്മില് പോകുന്നു എന്നത് ബന്ധുക്കള്ക്കിടയില് പരിഹാസത്തിന് വഴിവച്ചു.
കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു സ്ത്രീ എന്തിനാണ് ജിമ്മിൽ പോകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം എപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. മറ്റെന്തെങ്കിലും ജോലി കണ്ടെത്തി തൻ്റെ കുട്ടികളെ നോക്കിക്കൂടെ എന്നും പലരും മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷെഹ്നാസ് പറയുന്നത്.
കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയ വിജയം: തൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കഠിനാധ്വാനത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് ഷെഹ്നാസ് പറഞ്ഞു. “എന്നെ പരിഹസിച്ചവരെ കണ്ട് നിരാശപ്പെടാതെ ഞാൻ പരിശീലനം തുടർന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി, 2018ൽ 'മിസ് ചെന്നൈ ബോഡി ബിൽഡിങ്' എന്ന പദവിയും 2019-ൽ 'മിസ് ഇന്ത്യ ബോഡി ബിൽഡിങ്' എന്ന പദവിയും നേടി.
ഇതിനുശേഷം 2024ലെ ഏഷ്യൻ ബോഡി ബിൽഡിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഞാൻ സ്വർണ മെഡൽ നേടി” ബീഗം അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഈ വർഷം ബാങ്കോക്കിൽ നടന്ന 57-ാമത് മിസ്റ്റർ ഏഷ്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഞാൻ വെള്ളി മെഡൽ നേടി ബീഗം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
തുടക്കത്തിൽ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂറും വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്കൂറും പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനൊന്നും സമയം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോള് ഏകദേശം രാവിലെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെയും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെയും ഞാന് സ്വയം പരിശീലനം ചെയ്യുന്നു.
ശരിയായ അളവിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ മത്സര സമയത്ത് ഈ ഷെഡ്യൂൾ മാറുന്നു. തീവ്രമായ പരിശീലനം കാരണം, എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയമേ കിട്ടാറുള്ളൂ. വീട്ടിലാണെങ്കില് എൻ്റെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ട വിനോദമെന്ന് ബീഗം പറഞ്ഞു.
'ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്' ലക്ഷ്യം: ഏഷ്യൻ തലത്തിൽ മെഡലുകൾ നേടിയ ഷെഹ്നാസ് ബീഗത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആഗോള തലത്തിൽ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ മെഡലുകൾ നേടുക എന്നതാണ്. കൂടാതെ ജിം ട്രെയിനറായും ജോലി ചെയ്യുന്നു. ബീഗത്തിന് ഇത്തവണ ഏഷ്യൻ തലത്തിൽ ഒരു വെള്ളി മെഡലും കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സ്വർണ മെഡലും ലഭിച്ചിരുന്നു.
ലിംഗഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ബീഗം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ബോഡി ബിൽഡിങ് എന്നാൽ മനസിനെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനാല് ലിംഗ വിവേചനമില്ലന്നാണ് ബീഗത്തിൻ്റെ വാദം.
