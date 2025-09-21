ETV Bharat / sports

മേജർ ലീഗ് സോക്കറിൻ്റെ ഈ സീസണിൽ ലയണല്‍ മെസിയുടെ ഗോള്‍ നേട്ടം 22 -ലേക്ക് എത്തി. ഡിസി യുണൈറ്റഡിനെതിരെ നേടിയത് രണ്ട് ഗോളുകള്‍.

ഫ്ലോറിഡ: മേജർ ലീഗ് സോക്കറില്‍ വിജയം തുടര്‍ന്ന് ഇൻ്റര്‍ മയാമി. ശനിയാഴ്‌ച നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഡിസി യുണൈറ്റഡിനെതിരെ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്കാണ് ഇൻ്റര്‍ മയാമി ജയിച്ച് കയറിയത്. ഇൻ്റർ മയാമി നേടിയ മൂന്ന് ഗോളിലും സൂപ്പര്‍ താരം ലയണൽ മെസി നേരിട്ട് പങ്കാളിയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയില്‍ അസിസ്റ്റുമായി തിളങ്ങിയ ലയണല്‍ മെസി രണ്ടാം പകുതിയില്‍ രണ്ട് ഗോളുകള്‍ നേടി.

ഇതോടെ ഈ സീസണിൽ മെസിയുടെ ഗോള്‍ നേട്ടം 22 -ലേക്ക് എത്തി. ലീഗിലെ ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ നാഷ്‌വില്ലെ എസ്‌സിയുടെ സാം സുറിഡ്‌ജിനേക്കാൾ ഒരു ഗോളിന് മുന്നിലെത്താനും താരത്തിന് കഴിഞ്ഞു. 35-ാം മിനിട്ടിലാണ് മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഗോള്‍ പിറന്നത്. മെസിയുടെ അസിസ്റ്റില്‍ മിഡ്‌ഫീൽഡർ ടാഡിയോ അല്ലെൻഡെയാണ് ഡിസി യുണൈറ്റഡിൻ്റെ വലയില്‍ പന്തെത്തിച്ചത്.

ഈ സീസണിൽ മെസിയുടെ 12-ാമത്തെ അസിസ്റ്റായിരുന്നുവിത്. ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഈ ലീഡ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ മയാമിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടാ പകുതിയിലുടെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ഡിസി യുണൈറ്റഡ് ഒപ്പം പിടിച്ചു. 53-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രാൻഡൻ സെർവാനിയയുടെ പാസില്‍ നിന്നും ക്രിസ്റ്റ്യൻ ബെൻ്റേക്കാണ് ഗോൾ അടിച്ചത്. തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മെസിയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകള്‍ വന്നത്. 66-ാം മിനിട്ടിലാണ് അര്‍ജന്‍റൈന്‍ ആദ്യ ഗോളടിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് 85-ാം മിനിട്ടില്‍ താരം മയാമിയുടെ ഗോള്‍ പട്ടിക തികയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ബോക്‌സിന് പുറത്ത് നിന്നുമുള്ള ഒരു സ്റ്റണ്ണറായിരുന്നു ഈ ഗോള്‍. 97-ാം മിനിട്ടില്‍ ജേക്കബ് മുറെലാണ് ഡിസിയുടെ രണ്ടാം ഗോളടിച്ചത്.

ഇൻ്റര്‍ മയാമിയുമായി കരാര്‍ പുതുക്കാന്‍ മെസി

ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായുള്ള കരാര്‍ പുതുക്കാന്‍ അര്‍ജന്‍റൈന്‍ സൂപ്പര്‍ താരം ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ നിലവില്‍ ശക്തമാണ്. 2026 വരെ ക്ലബ്ബിൽ തുടരുന്നതിനായുള്ള കരാറിലാവും മെസി ഒപ്പുവയ്‌ക്കുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായ ലൂയിസ് സുവാരസ്, ജോർഡി ആൽബ, സെർജിയോ ബുസ്ക്വറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവരും ഇൻ്റര്‍ മയാമിയില്‍ മെസി തുടരുന്നതിന് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ മെസി കളിക്കണമെന്ന് ഉടമ

ഇൻ്റർ മയാമി സഹ ഉടമയായ ജോർജ് മാസ് ഇതിനകം തന്നെ ടീമിൻ്റെ പുതിയ സ്റ്റേഡിയമായ മിയാമി ഫ്രീഡം പാർക്കിൽ മെസി കളിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാവുക.

