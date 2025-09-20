'ഇന്ത്യയ്ക്കും ഗില്ലിനുമെതിരെ പ്ലാന് ബി വേണം'; ഷഹീന് അഫ്രീദിയ്ക്ക് തന്ത്രമോതി പാക് ഇതിഹാസം
ഏഷ്യ കപ്പ് സൂപ്പര് ഫോറില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരെ ഇറങ്ങും മുമ്പ് പാക് പേസര് ഷഹീന് ഷാ അഫ്രീദിയ്ക്ക് ഒരു വമ്പന് ഉപദേശവുമായി രംഗത്ത് എത്തി ടീമിന്റെ ഇതിഹാസ പേസര് വസീം അക്രം.
ദുബായ്: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയോട് വമ്പന് തോല്വിയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന് വഴങ്ങിയത്. ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നില് പാക് പട നിഷ്പ്രഭമാവുന്നതാണ് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. ടൂര്ണമെൻ്റിൻ്റെ സൂപ്പര് ഫോറില് നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 21 ) ചിരവൈരികള് വീണ്ടും നേര്ക്കുനേര് എത്തുകയാണ്.
ഇതിന് മുന്നോടിയായി പാക് പേസര് ഷഹീന് ഷാ അഫ്രീദിയ്ക്ക് ഒരു വമ്പന് ഉപദേശവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടീമിൻ്റെ ഇതിഹാസ താരം വസീം അക്രം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെതിരെ ഷഹീന് ഷായ്ക്ക് ഒരു പ്ലാന് ബി വേണമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മുന് നായകന് കൂടിയായ അക്രം പറയുന്നത്.
തൻ്റെ ബോളിങ് സമീപനത്തില് ഷഹീന് മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവരണം. തൻ്റെ ട്രേഡ്മാർക്ക് യോർക്കറുകളെ അധികം ആശ്രയിക്കരുതെന്നുമാണ് അക്രം നല്കുന്ന ഉപദേശം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബാറ്റര്മാര് ഷഹീൻ്റെ തന്ത്രങ്ങള് മനസിലാക്കി കഴിഞ്ഞുവെന്നും അതിനാല് തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ബി വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണെന്നുമാണ് അക്രത്തിൻ്റെ വാക്കുകള്.
"തൻ്റെ തന്ത്രങ്ങള് തുടക്കത്തില് തന്നെ ഷഹീൻ അഫ്രീദി മാറ്റണമെന്ന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും അയാളുടെ തന്ത്രങ്ങള് മനസിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം അവന് യോര്ക്കറുകള് എറിയുമെന്നതാണിത്. അതിനാൽ അഫ്രീദിക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ബി ആവശ്യമാണ്.
തൻ്റെ ലെങ്ത്തില് അവന് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നോക്കൂ... ഒരു യോര്ക്കര് എറിയുന്നതില് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ തുടർച്ചയായി രണ്ടോ മൂന്നോ യോർക്കറുകൾ വേണ്ട. കാരണം ഒരെണ്ണം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ, സർക്കിളിന് പുറത്ത് രണ്ട് ഫീൽഡർമാർ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അത് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പോകും. അതു അയാള് സ്വയം സമ്മര്ദം ചെലുത്തുന്നതിന് തുല്യമാവും.
ആക്രമിച്ച് പന്തെറിഞ്ഞ് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്താമെന്നാണ് അവന് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ലെങ്ത് ബോളുകളുമായി അത് കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു യോര്ക്കര് ഓക്കെയാണ്. എന്നാല് എല്ലാ പന്തുകളോ അല്ലെങ്കില് തുടര്ച്ചയായോ യോര്ക്കറുകള് എറിയേണ്ടതില്ല" - വസീം അക്രം പറഞ്ഞു. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റര്മാരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് പാക് പേസ് ഇതിഹാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകള്.
പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിങ് യൂണിറ്റിനെ തകര്ക്കുന്നതില് ഏറെ നിര്ണായകമാണ് ഷഹീന് ഷായുടെ പ്രകടനം. ഈ ഏഷ്യാ കപ്പിൽ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് ഇടങ്കയ്യന് പേസര് വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളത്.