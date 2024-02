വിരാട് കോലിയില്ല; സ്ഥിരീകരണവുമായി ബിസിസിഐ...

മുംബൈ: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ നിന്നും വിരാട് കോലി (Virat Kohli) പിന്മാറി. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് താരത്തിന്‍റെ പിന്മാറ്റം. പരമ്പരയിലെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും വിരാട് കോലി കളിക്കില്ലെന്ന് സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെയാണ് ബിസിസിഐ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്.

പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് മുന്‍പാണ് സ്റ്റാര്‍ ബാറ്റര്‍ വിരാട് കോലി ആദ്യ രണ്ട് ടെസ്റ്റില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. മൂന്നാം മത്സരം മുതല്‍ താരം ടീമിനൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍, അധികം വൈകാതെ തന്നെ തുടര്‍ന്നുള്ള മത്സരങ്ങളും താരത്തിന് നഷ്‌ടമായേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ബിസിസിഐയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത്.

'വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പരമ്പരയിലെ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലും വിരാട് കോലി ഉണ്ടാകില്ല. താരത്തിന്‍റെ തീരുമാനത്തെ ബോര്‍ഡ് ബോര്‍ഡ് പൂര്‍ണമായും മാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്നു'- എന്നാണ് ബിസിസിഐ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

വിരാട് കോലിയുടെ അഭാവത്തില്‍ രജത് പടിദാറിനെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ക്കായുള്ള സ്ക്വാഡില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹൈദരാബാദിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ പടിദാറിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. കെഎല്‍ രാഹുല്‍ ആയിരുന്നു ഈ കളിയില്‍ നാലാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തിയത്.

അതേസമയം, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ അവസാന മൂന്ന് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ ഇന്നാണ് ബിസിസിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ കളിക്കാതിരുന്ന കെഎല്‍ രാഹുല്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരവും കളിച്ച ശ്രേയസ് അയ്യരെ അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങള്‍ക്കുള്ള സ്ക്വാഡില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി.

ഫെബ്രുവരി 15നാണ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. രാജ്‌കോട്ടാണ് മത്സരത്തിന് വേദിയാകുന്നത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയില്‍ നിലവില്‍ 1-1 എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും.

ഇന്ത്യ സ്ക്വാഡ് (India Squad For Last 3 Test Against England): രോഹിത് ശര്‍മ (ക്യാപ്‌റ്റന്‍) യശസ്വി ജയ്‌സ്വാള്‍, ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്‍, കെഎല്‍ രാഹുല്‍, രജത് പടിദാര്‍, സര്‍ഫറാസ് ഖാന്‍, ധ്രുവ് ജുറെല്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), കെഎസ് ഭരത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന്‍, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, അക്സര്‍ പട്ടേല്‍, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ജസ്‌പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, മുകേഷ് കുമാര്‍, ആകാശ് ദീപ്.