ചരിത്ര നേട്ടത്തിനരികെ കോലി: ഇന്ന് 17 റൺസ് നേടിയാല്‍ വീണ്ടും റെക്കോര്‍ഡ് ബുക്കില്‍ - VIRAT KOHLI

Published : April 7, 2025 at 5:06 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

പതിനെട്ടാം സീസണിൽ, ആർസിബിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ച 3 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് കോലി 59 നോട്ടൗട്ട്, 31, 7 റൺസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്നിംഗ്‌സുകൾ കളിച്ചത്. ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ താരം മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 48.50 ശരാശരിയിലും 134 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 97 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വിജയവും നാല് പോയിന്‍റുമായി ആർസിബി നിലവിൽ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്‌സിനും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനും എതിരായ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ച ശേഷം, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനോട് ടീം പരാജയപ്പെട്ടു.

2024 ലെ ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയതിന് ശേഷം, വിരാട് അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പക്ഷേ, താരം ഇപ്പോഴും ഐപിഎല്‍ കളിക്കുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 48.69 ശരാശരിയിലും 137.04 സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 4188 റൺസ് വിരാട് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സെഞ്ച്വറിയും സ്വന്തമാക്കി.

