ഐപിഎല് കിരീടനേട്ടത്തിന്റെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ ബെംഗളൂരുവിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തില് പ്രതികരണവുമായി സൂപ്പര് താരം വിരാട് കോലി. ജൂൺ നാലിലെ ഹൃദയഭേദകമായ ആ ദുരന്തം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് കോലി പറഞ്ഞു. ആർസിബിയുടെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയാണ് കോലി വൈകാരിക കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്. ദുരന്തം നടന്ന് 91ാം ദിവസമാണ് കോലി സംഭവത്തില് വിശദമായി പ്രതികരിച്ചത്.
'ജൂൺ നാലിന് സംഭവിച്ചതുപോലൊരു ഹൃദയവേദന ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തതാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ നിമിഷമായിരുന്നു. അതൊരു ദുരന്തമായി മാറി. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിക്കേറ്റ ഞങ്ങളുടെ ആരാധകർക്കുവേണ്ടിയുമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രാർഥിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ നഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ കൂടി ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കരുതലോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ഒത്തൊരുമിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം’ കോലി പറഞ്ഞു.
“Nothing in life really prepares you for a heartbreak like June 4th. What should’ve been the happiest moment in our franchise’s history… turned into something tragic. I’ve been thinking of and praying for the families of those we lost… and for our fans who were injured. Your… pic.twitter.com/nsJrKDdKWB— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 3, 2025
ദുരന്തബാധിതർക്ക് ആർസിബി നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോലിയുടെ പ്രതികരണം. മരിച്ച 11 പേരുടെ കുടുംബത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ വീതമാണ് ആര്സിബി സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ക്ലബ്ബ് പുതുതായി ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക സംരംഭമായ ആർസിബി കെയേഴ്സ് വഴിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ‘ആ ദിവസം എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. ഹൃദയം തകർത്തു. ഇത്രനാളും നീണ്ട നിശ്ശബ്ദത അസാന്നിധ്യമായിരുന്നില്ല. സങ്കടമായിരുന്നു...’ ആര്സിബി പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഭാവിയില് ഇത്തരമൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ദുരന്തത്തില്പ്പെട്ട ആരാധകര്ക്കായി സ്മാരകം നിര്മിക്കുമെന്നും ആര്സിബി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ആര്സിബിയുടെ ആദ്യ ഐപിഎല് കിരീടവിജയത്തിനു ശേഷം ജൂണ് നാലാം തീയതി കര്ണാടക ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന് (കെഎസ്സിഎ) സംഘടിപ്പിച്ച അനുമോദന ചടങ്ങിനിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 11 പേര് മരിക്കുകയും നാല്പ്പതിലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നഗരത്തിന്റെ കായിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കിരീടാഘോഷത്തിനിടെ നടന്ന ദുരന്തം.
ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത്. എന്നാൽ സ്റ്റേഡിയം ഗേറ്റുകളിലേക്ക് വന്ന ആരാധകരുടെ അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് കാരണമായിരുന്നു ആഘോഷം ദുരന്തത്തില് കലാശിച്ചത്. പിന്നാലെ മുൻകൂർ ഏകോപനമോ നിയമപാലകരുടെ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ വിജയാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് ആർസിബി ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വനിതാ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളടക്കം ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരുന്നു. നവി മുംബൈയിലേക്കാണ് മത്സരങ്ങൾ മാറ്റിയത്.
