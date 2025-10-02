വിനീഷ്യസ് ബ്രസീൽ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി; നെയ്മര് പുറത്ത്, കൊറിയയ്ക്കും ജപ്പാനുമെതിരായ സ്ക്വാഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു
2023 ഒക്ടോബറിലാണ് നെയ്മര് അവസാനമായി തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്.
Published : October 2, 2025 at 4:49 PM IST
ഈ മാസം ദക്ഷിണ കൊറിയ, ജപ്പാന് ടീമുകള്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൗഹൃദ മത്സരത്തിനുള്ള ബ്രസീല് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പരിശീലകന് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി. സൂപ്പര് താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. സെപ്റ്റംബറിൽ ബൊളീവിയയ്ക്കും ചിലിക്കുമെതിരായ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളില് വിനീഷ്യസിന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 10ന് സിയോളിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയേയും മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ചോഫുവിൽ ജപ്പാനേയും ബ്രസീല് നേരിടും. തുടയ്ക്കേറ്റ പരിക്കിനെ തുടർന്ന് നെയ്മര് ഇത്തവണയും ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. 2023 ഒക്ടോബറിലാണ് താരം അവസാനമായി തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. ജനുവരിയിൽ സൗദി ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ അൽ-ഹിലാലുമായുള്ള കരാർ നെയ്മര് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ തന്റെ ആദ്യ ക്ലബ്ബായ സാന്റോസിലേക്ക് താരം മടങ്ങിയിരുന്നു. നെയ്മര് ദേശീയ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആഞ്ചലോട്ടി ഇതുവരെ സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
26 അംഗ ടീമിൽ കൊറിന്ത്യൻസ് ഗോൾകീപ്പർ ഹ്യൂഗോ സൂസയും ഉൾപ്പെട്ടു. നോട്ടിംഗ്ഹാം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഇഗോർ ജീസസും വോൾവ്സിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡർമാരായ ആൻഡ്രെ, ജോവോ ഗോമസ് എന്നിവരും സ്ക്വാഡിലിടം നേടി. അതേസമയം ലിവർപൂളിന്റെ അലിസൺ, പിഎസ്ജിയുടെ മാർക്വിൻഹോസ്, ബാഴ്സലോണയുടെ റാഫിൻഹ എന്നിവർ പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായതിനാല് വിശ്രമം അനുവദിച്ചു.
ഹ്യൂഗോ സൂസയ്ക്കൊപ്പം ഗോൾകീപ്പർമാരായി ഫെനർബാഷെയിൽ നിന്നുള്ള എഡേഴ്സണും അൽ-നാസറിൽ നിന്നുള്ള ബെന്റോയും ടീമിലുണ്ട്. പ്രതിരോധത്തിൽ, ഇന്റര് താരം കാർലോസ് അഗസ്റ്റോ, റയൽ മാഡ്രിഡിൽ നിന്നുള്ള എഡർ മിലിറ്റാവോ തുടങ്ങിയ കളിക്കാരും ഉൾപ്പെട്ടു. മിഡ്ഫീൽഡ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിലെ ബ്രൂണോ ഗുയിമറേസും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിലെ കാസെമിറോയും കളത്തിലിറങ്ങും. ചെൽസി താരം എസ്റ്റെവാവോ, ആഴ്സണലിന്റെ ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി തുടങ്ങിയ ഫോർവേഡുകൾ ടീമിലുണ്ട്. ടോട്ടൻഹാമിൽ നിന്നുള്ള റിച്ചാർലിസണും റയൽ മാഡ്രിഡിൽ നിന്നുള്ള റോഡ്രിഗോയും മറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായ ഫോർവേഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പിനുള്ള യോഗ്യത ബ്രസീൽ ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവസാന മത്സരങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സന്തുലിത ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ആഞ്ചലോട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പരിചയസമ്പന്നരായ കളിക്കാരുടെയും പുതിയ പ്രതിഭകളുടെയും ഒരു മിശ്രിതവുമായാണ് ബ്രസീൽ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങുന്നത്. ഭാവിയിലെ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടീമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. വരാനിരിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ മറ്റ് കളിക്കാർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമായാണ് കാണുന്നത്.
- Also Read: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള രണ്ടാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് ഗ്രാൻഡ് കിക്കോഫ്; കാലിക്കറ്റ് vs കൊച്ചി, മത്സരം കാണാന് വഴി ഇതാ..
- Also Read:ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര; ടോസ് നേടിയ വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിന് ബാറ്റിങ്, പ്ലെയിങ് 11 ഇതാ..!
- Also Read:പുരുഷന്മാര്ക്ക് പിന്നാലെ വനിതകളും; ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തില് പാക് താരങ്ങള്ക്ക് ഹസ്തദാനമില്ല