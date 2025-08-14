ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യന് ടെന്നീസ് മുന് താരം ലിയാന്ഡര് പേസിന്റെ പിതാവ് ഡോ. വെസ് പേസ് (80) അന്തരിച്ചു. ആരോഗ്യനില വഷളായതിനെ തുടര്ന്ന് വെസ് പേസിനെ ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്ച്ചെയാണ് കൊല്ക്കത്തയിലെ വുഡ്ലാന്ഡ്സ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. 1972-ലെ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സില് വെങ്കല മെഡല് നേടിയ ഇന്ത്യന് ഹോക്കി ടീമില് അംഗമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ കായിക, മെഡിക്കൽ മേഖലകളിലെ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, റഗ്ബി എന്നിവയില് മികച്ച കളിക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു വെസ് പേസ്. 1996 മുതൽ 2002 വരെ ഇന്ത്യൻ റഗ്ബി ഫുട്ബോൾ യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. കൂടാതെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുകളിലൊന്നായ കൊൽക്കത്ത ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു.
ഏഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റേയും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റേയും (ബിസിസിഐ) ആന്റി-ഡോപ്പിംഗ് ഓഫീസറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി കായിക സംഘടനകളിൽ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
1945 ഏപ്രിലിൽ ഗോവയിലാണ് ഡോ. വെസ് പേസ് ജനിച്ചത്. ബംഗാള് കവി മൈക്കിള് മധുസൂദന് ദത്തയുടെ കൊച്ചുമകളും മുന് ഇന്ത്യന് ബാസ്കറ്റ്ബോള് താരവുമായ ജെന്നിഫര് ഡട്ടനാണ് ഭാര്യ. മകന് ലിയാന്ഡര് പേസ്. പിതാവിന്റെ പാത പിന്തുടര്ന്ന് ടെന്നീസില് ഒളിമ്പിക് മെഡല് ജേതാവായി. ഇന്ത്യയിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു അച്ഛൻ-മകൻ ജോഡിയാണ്. ഗോവയിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും, ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും കൊൽക്കത്തയിലാണ് അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത്.
Very sad to hear of the passing of Dr. Vece Paes. He was a midfielder with the 🇮🇳 🏑 team that won the bronze medal at 1972 Munich Olympics. An amazing Sports Physician, he was team doctor when I played at Athens 2004. Incredible human being. RIP Doc. Thank you for everything 💔 pic.twitter.com/fGGraJ7EW5— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) August 14, 2025
വെസ് പേസിന്റെ നിര്യാണത്തില് 'ഹോക്കി ഇന്ത്യ' സമൂഹമാധ്യമത്തില് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 'കളിക്കളത്തിലും പുറത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു. 1972 ലെ മ്യൂണിക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കല മെഡൽ നേടിയ ടീമിലെ അംഗമെന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ അഭിമാനഭരിതനാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അനശ്വരമായി തുടരുമെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ കുറിച്ചു.മുൻ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ജേതാവായ വിരേൻ റാസ്ക്വിൻഹയും നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. 2004 ൽ വെസെ ടീം ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ടീമിനെ നയിച്ചിരുന്നു.
Dr. Vece Paes, a true sports icon, sadly passed away this morning. His achievements on and off the field inspired generations. As a member of the 1972 Munich Olympics bronze-winning team, he made India proud. His legacy will live on.#RIPVecePaes #HockeyIndia pic.twitter.com/6N0KMcey5G— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 14, 2025
