യുഎസ് ഓപ്പണ് 2025 ടെന്നീസ് ടൂര്ണമെന്റിലെ സമ്മാനത്തുക സര്വകാല റെക്കോഡില്. ടൂര്ണമെന്റിലെ വിജയികള്ക്ക് 90 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ സമ്മാനത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ ഏകദേശം 790 കോടി രൂപയും, ഗ്രാന്ഡ് സ്ലാമുകളിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന സമ്മാനത്തുകയുമാണിത്. ഓഗസ്റ്റ് 24 ന് ന്യൂയോർക്കിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 15 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ടെന്നീസ് ടൂർണമെന്റ് സെപ്റ്റംബർ 7 ന് അവസാനിക്കും. ഈ വർഷത്തെ നാലാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം ആണിത്.
2024 ൽ നൽകിയ 75 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 657 കോടി രൂപ) സമ്മാനത്തുകയേക്കാൾ 20 ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഇത്തവണ നല്കുന്നത്. 2025 ലെ പുരുഷ, വനിതാ സിംഗിൾസ് ടൂർണമെന്റിലെ വിജയിക്ക് 5 മില്യൺ ഡോളർ (44 കോടി രൂപ) ലഭിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 3.6 മില്യൺ ഡോളറിനേക്കാൾ (31 കോടി രൂപ) 39 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. റണ്ണർ അപ്പിന് 2.5 മില്യൺ ഡോളറും (ഏകദേശം 22 കോടി രൂപ) സെമി ഫൈനലിസ്റ്റിന് 1.26 മില്യൺ ഡോളറും (ഏകദേശം 14 കോടി രൂപ) ലഭിക്കും.
യോഗ്യതാ റൗണ്ടിലെ സമ്മാനത്തുക 10 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 32-ാം റൗണ്ടിലെ വിജയിക്ക് 57,200 ഡോളർ (ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ), 64-ാം റൗണ്ടിലെ വിജയിക്ക് 41,800 ഡോളർ (ഏകദേശം 36 ലക്ഷം രൂപ), 128-ാം റൗണ്ടിലെ വിജയിക്ക് 27,500 ഡോളർ (ഏകദേശം 24 ലക്ഷം രൂപ) എന്നിവ ലഭിക്കും.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടെന്നീസ് താരം ജാനിക് സിന്നർ യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടം നേടി. ഫൈനലിൽ അമേരിക്കയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ ടെന്നീസ് താരം ടെയ്ലർ ഫ്രിറ്റ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് താരം ജേതാവായത്. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ബെലാറസിന്റെ അരിന സബലെങ്ക അമേരിക്കയുടെ ജെസീക്ക പെഗുലയെ പരാജയപ്പെടുത്തി തന്റെ ആദ്യ യുഎസ് ഓപ്പൺ കിരീടം നേടി.
യുഎസ് ഓപ്പൺ 2025 സമ്മാനത്തുക
പുരുഷ, വനിതാ സിംഗിൾസ്
- ചാമ്പ്യൻ: $5,000,000 (ഏകദേശം 44 കോടി രൂപ)
- റണ്ണർ അപ്പ്: $2,500,000 (ഏകദേശം 22 കോടി രൂപ)
- സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ: $1,260,000 (ഏകദേശം 14 കോടി രൂപ)
- ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ: $660,000 (ഏകദേശം 5.7 കോടി രൂപ)
- പതിനാറാം റൗണ്ട്: $400,000 (ഏകദേശം 3.5 കോടി രൂപ)
- 32-ാം റൗണ്ട്: $237,000 (ഏകദേശം 2 കോടി രൂപ)
- 64-ാം റൗണ്ട്: $154,000 (ഏകദേശം 1.3 കോടി രൂപ)
- റൗണ്ട് ഓഫ് 128: $110,000 (ഏകദേശം 97 ലക്ഷം രൂപ)
പുരുഷ-വനിതാ ഡബിൾസ് (ഓരോ ടീമിനും)
- ചാമ്പ്യൻ: $1,000,000 (ഏകദേശം 9 കോടി രൂപ)
- റണ്ണർ അപ്പ്: $500,000 (ഏകദേശം 4.3 കോടി രൂപ)
- സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ: $250,000 (ഏകദേശം 2.19 കോടി രൂപ)
- ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ: $125,000 (ഏകദേശം 1 കോടി രൂപ)
- റൗണ്ട് ഓഫ് പതിനാറാം: $75,000 (ഏകദേശം 65.73 ലക്ഷം രൂപ)
- 32-ാം റൗണ്ട്: $45,000 (ഏകദേശം 39.43 ലക്ഷം രൂപ)
- 64-ാം റൗണ്ട്: $30,000 (ഏകദേശം 26.29 ലക്ഷം രൂപ)
മിക്സഡ് ഡബിൾസ് (ഓരോ ടീമിനും)
- ചാമ്പ്യൻ: $1,000,000 (ഏകദേശം 9 കോടി രൂപ)
- റണ്ണർ അപ്പ്: $400,000 (ഏകദേശം 3.5 കോടി രൂപ)
- സെമി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ: $200,000 (ഏകദേശം 1.7 കോടി രൂപ)
- ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ: $100,000 (ഏകദേശം 87.65 ലക്ഷം രൂപ)
- റൗണ്ട് ഓഫ് പതിനാറാം: $20,000 (ഏകദേശം 17.52 ലക്ഷം രൂപ)
പുരുഷ, വനിതാ സിംഗിൾസ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾ
- 32-ാം റൗണ്ട്: $57,200 (ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപ)
- റൗണ്ട് ഓഫ് 64: $41,800 (ഏകദേശം 36 ലക്ഷം രൂപ)
- റൗണ്ട് ഓഫ് 128: $27,500 (ഏകദേശം 24 ലക്ഷം രൂപ)
