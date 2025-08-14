യുവേഫ സൂപ്പര് കപ്പ് ജേതാക്കളായി പാരീസ് സെന്റ് ജെർമെയ്ൻ (പിഎസ്ജി). കലാശപ്പോരില് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ടോട്ടനം ഹോട്സ്പറിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തോല്പ്പിച്ചാണ് പിഎസ്ജി കിരീടം ചൂടിയത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് രണ്ടേ രണ്ടിന്റെ സമനിലയിരുന്നു. ശേഷം പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലേക്ക് കടന്ന മത്സരത്തിൽ 4 -3 ന് പിഎസ്ജി തങ്ങളുടെ ആദ്യ യുവേഫ സൂപ്പർ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.
ഇറ്റലിയിലെ ഉഡിനിലെ സ്റ്റേഡിയോ ഫ്രിയുലിയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ പകുതി സമയത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 2-0 ന് മുന്നിലെത്തിയ ടോട്ടനം, പുതിയ പരിശീലകൻ തോമസ് ഫ്രാങ്കിന്റെ കീഴിൽ അവരുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ കിരീടം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയില് മിക്കി വാൻ ഡി വെൻ, ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളില് ടോട്ടനമായിരുന്നു മുന്നിട്ടുനിന്നത്. പിന്നാലെ ഫ്രഞ്ച് പട തിരിച്ചടിക്കുകയായിരുന്നു. ലീ കാങ്-ഇൻ, ഗൊങ്കലോ റാമോസ് എന്നിവരുടെ അവസാന ഗോളുകൾ കളിയെ പെനാൽറ്റിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയായിരുന്നു.
ആവേശത്തോടെയാണ് ടോട്ടനം മത്സരം തുടങ്ങിയത്. പെഡ്രോ പോറോയ്ക്ക് തുടക്കത്തില് ഒരു അവസരം നഷ്ടമായിരുന്നു. 39-ാം മിനിറ്റിൽ മിക്കി വാൻ ഡി വെൻ ഒരു റീബൗണ്ട് ഗോളാക്കി മാറ്റിയതോടെ അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു. 48-ാം ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോയും ഗോള് കണ്ടെത്തി. പിന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും, പിഎസ്ജി കരുത്തുകാണിക്കാന് തുടങ്ങി. 85-ാം മിനിറ്റിൽ ലീ കാങ്-ഇൻ ഒരു ഗോൾ മടക്കുകയും ഇന്ജുറി സമയത്തിന് നാല് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗൊൺകാലോ റാമോസ് ഹെഡ്ഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഗോൾ നേടിയതോടെയും പിഎസ്ജി സമനില പിടിച്ചു.
മെയ് മാസത്തിൽ ആഞ്ചെ പോസ്റ്റെകോഗ്ലോയുടെ കീഴിൽ യൂറോപ്പ ലീഗ് നേടി ടോട്ടനം നീണ്ട ട്രോഫി വരൾച്ചയ്ക്ക് വിരാമമിട്ടിരുന്നു. ഫ്രാങ്ക് മറ്റൊരു ട്രോഫി കൂടി നേടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടെങ്കിലും പിഎസ്ജിക്ക് മുന്നില് അടിത്തെറ്റുകയായിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ നടന്ന ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ ചെൽസിയോട് തോറ്റതിന് ശേഷം പ്രീ-സീസൺ മത്സരങ്ങളില്ലാതെയാണ് പിഎസ്ജി ഈ മത്സരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ അഭാവത്തിലും, ഇംഗ്ലീഷ് ടീമുകൾക്കെതിരായ മുൻ വിജയങ്ങളിൽ പിഎസ്ജിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.
⏱️ 90+6' - WHAT A COMEBACK 😤— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 13, 2025
Penalties it is!#SuperCup I 2️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/ukV7bp3Xfk
പിഎസ്ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബോ സൂപ്പർ കപ്പ് ഉയർത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. 2025 ൽ പിഎസ്ജി നേടിയ ട്രോഫികളുടെ എണ്ണം ഇതോടെ അഞ്ചായി. ജയിച്ചതില് അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ക്യാപ്റ്റൻ മാർക്വിൻഹോസ് കനാൽ പ്ലസിനോട് പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഫുട്ബോൾ ശാരീരിക വശം മാത്രമല്ല, അത് മാനസിക വശം കൂടിയാണ്, ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുക, ശരിയായ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക- അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
