ഫുട്ബോള് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ആദ്യഘട്ട മത്സരങ്ങളുടെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു. പുതിയ ഫോര്മാറ്റിലേക്ക് മാറിയ ലീഗില് 36 ടീമുകളാണ് രണ്ടാം പതിപ്പിലും പോരിനിറങ്ങുക. നേരത്തെ 32 ടീമുകളായിരുന്നു ടൂര്ണമെന്റില് പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. മൊണാകോയില് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2025/26 മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. മികച്ച പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഈ വർഷവും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. റയൽ മാഡ്രിഡ് ലിവര്പൂളിനെയും, ബാഴ്സലോണ ചെൽസിയേയും ആർസനൽ ബയേണിനെയും നേരിടും.
36 ടീമുകളെ ഒന്പത് ടീം വീതമുള്ള നാല് പോട്ടുകളായി തിരിച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഓരോ ടീമും സ്വന്തം തട്ടകത്തിലെ രണ്ട് ടീമുമായും എതിര് തട്ടകത്തിലെ രണ്ടുവീതം ടീമുമായും മത്സരിക്കും. എട്ടു കളികളില് നാലെണ്ണം എവേയും നാലെണ്ണം ഹോം മത്സരങ്ങളുമായിരിക്കും. മികച്ച എട്ട് ടീമുകള് പ്രീ ക്വാര്ട്ടറിലെത്തും. ഒമ്പത് മുതല് 24 വരെയുള്ള ടീമുകള്ക്ക് പ്രീ ക്വാര്ട്ടറിലെത്താന് പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കണം. സെപ്തംബര് മുതല് ജനുവരി വരെയാണ് ലീഗ് മത്സരങ്ങള്.
ആദ്യ ഘട്ട മത്സരങ്ങള് സെപ്തംബര് 16 മുതല് 18 വരെയാണ് നടക്കുക. അവസാന മത്സര ദിനമായ ജനുവരി 28 ന് 18 മത്സരങ്ങള് ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും നടക്കുക. റൗണ്ട് ഓഫ് 16, ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ, സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള നറുക്കെടുപ്പുകൾ ഫെബ്രുവരി 27 ന് നടക്കും. ഫൈനൽ മെയ് 30 ന് ബുഡാപെസ്റ്റിലെ പുസ്കസ് അരീനയിൽ നടക്കും.
✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/Nqis4DXlU2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീമുകൾ ആരെ നേരിടും?
- ലിവർപൂൾ: റയൽ മാഡ്രിഡ് (ഹോം), ഇൻ്റർ മിലാൻ (എവേ), അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് (ഹോം), ഐൻട്രാക്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് (എവേ), പിഎസ്വി (ഹോം), മാഴ്സെയിൽ (എവേ), ഖരാബാഗ് (ഹോം), ഗലാറ്റസരെ (എവേ).
- മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി: ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട് (ഹോം), റയൽ മാഡ്രിഡ് (എവേ), ബയേർ ലെവർകുസെൻ (ഹോം), വില്ലാറിയൽ (എവേ), നാപോളി (ഹോം), ബോഡോ/ഗ്ലിംറ്റ് (എവേ), ഗലാറ്റസരെ (ഹോം), മൊണാക്കോ (എവേ).
- ചെൽസി: ബാഴ്സലോണ (ഹോം), ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് (എവേ), ബെൻഫിക്ക (ഹോം), അറ്റലാൻ്റ (എവേ), അജാക്സ് (ഹോം), നാപോളി (എവേ), പാഫോസ് (ഹോം), ഖരാബാഗ് (എവേ).
- ആഴ്സണൽ: ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് (ഹോം), ഇൻ്റർ മിലാൻ (എവേ), അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് (ഹോം), ക്ലബ് ബ്രൂഗ് (എവേ), ഒളിംപിയാക്കോസ് (ഹോം), സ്ലാവിയ പ്രഹ (എവേ), കൈരത് അൽമാട്ടി (ഹോം), അത്ലറ്റിക് ക്ലബ് (എവേ).
- ടോട്ടൻഹാം: ബൊറൂസിയ ഡോർട്ട്മുണ്ട് (ഹോം), പിഎസ്ജി (എവേ), വില്ലാറിയൽ (ഹോം), ഐൻട്രാക്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് (എവേ), സ്ലാവിയ പ്രാഹ (ഹോം), ബോഡോ/ഗ്ലിംറ്റ് (എവേ), കോപ്പൻഹേഗൻ (ഹോം), മൊണാക്കോ (എവേ).
- ന്യൂകാസിൽ: ബാഴ്സലോണ (ഹോം), പിഎസ്ജി (എവേ), ബെൻഫിക്ക (ഹോം), ബേയർ ലെവർകുസെൻ (എവേ), പിഎസ്വി (ഹോം), മാർസെയിൽ (എവേ), അത്ലറ്റിക് ക്ലബ് (ഹോം), യൂണിയൻ എസ്ജി (എവേ).
റയൽ മാഡ്രിഡ്, ബാഴ്സലോണ ടീമുകള് ആരെ നേരിടും?
- റയൽ മാഡ്രിഡ്: മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി (ഹോം), ലിവർപൂൾ (എവേ), യുവന്റസ് (ഹോം), ബെനഫിക (എവേ), മാഴ്സെ (ഹോം), ഒളിമ്പിയാക്കോസ് (എവേ), മൊണാകോ (ഹോം), കൈറത് (എവേ).
- ബാഴ്സലോണ: പിഎസ്ജി (ഹോം), ചെൽസി (എവേ), ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് (ഹോം), ക്ലബ് ബ്രൂഗ്ഗ് (എവേ), ഒളിമ്പിയാക്കോസ് (ഹോം), സ്ലാവിയ പ്രാഗ് (എവേ), കോപ്പൻഹേഗൻ (ഹോം), ന്യുകാസിൽ (എവേ).