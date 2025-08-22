ETV Bharat / sports

അവസാനം വരെ ആവേശം; കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിനെതിരെ ട്രിവാന്‍ഡ്രം അദാനി റോയല്‍സിന് ജയം - TRIVANDRUM ROYALS WON

റിയാ ബഷീറിന്‍റെ തകര്‍പ്പന്‍ അര്‍ധ സെഞ്ച്വറിയാണ് ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

Trivandrum Royals beat Kollam Sailors (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 10:56 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 11:09 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ആവേശം മത്സരത്തില്‍ ട്രിവാന്‍ഡ്രം അദാനി റോയല്‍സിന് ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സിനെതിരെ വിജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് 20 ഓവറില്‍ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 164 റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍, 165 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ട്രിവാന്‍ഡ്രം അദാനി റോയല്‍സ് 19 ഓവറില്‍ ആറു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ വിജയം നേടി. റിയാ ബഷീറിന്‍റെ തകര്‍പ്പന്‍ അര്‍ധ സെഞ്ച്വറിയാണ് ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.

ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ കൊല്ലത്തിന്‍റെ തുടക്കം തകര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു. വെടിക്കെട്ട് ബാറ്ററായ വിഷ്ണു വിനോദ് ഒരു റണ്ണെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോള്‍, സച്ചിന്‍ ബേബിക്ക് 10 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ അഭിഷേക് ജെ. നായരും വത്സല്‍ ഗോവിന്ദും ചേര്‍ന്ന മൂന്നാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ട് ടീമിന് കരുത്തുപകര്‍ന്നു.

കൂറ്റന്‍ ഷോട്ടുകളിലൂടെ അഭിഷേക് സ്‌കോര്‍ ഉയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍, വത്സല്‍ ഗോവിന്ദ് ഉറച്ചുനിന്നുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. 36 പന്തില്‍ ഒരു ഫോറും അഞ്ച് സിക്‌സും ഉള്‍പ്പെടെ 53 റണ്‍സെടുത്ത അഭിഷേകിനെ വി അജിത് പുറത്താക്കി.

തുടര്‍ന്നെത്തിയവര്‍ക്ക് കാര്യമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കാനായില്ല. 47 പന്തുകളില്‍ മൂന്ന് ഫോറും മൂന്ന് സിക്‌സുമടക്കം 63 റണ്‍സെടുത്ത വത്സല്‍ ഗോവിന്ദിന്‍റെ പ്രകടനം കൊല്ലത്തിന് ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ സമ്മാനിച്ചു. ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയല്‍സിനായി അഭിജിത് പ്രവീണ്‍ മൂന്നും ബേസില്‍ തമ്പി രണ്ടും വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി.

165 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ട്രിവാന്‍ഡ്രം അദാനി റോയല്‍സിനെ, തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച റിയാ ബഷീറാണ് വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. റിയാ ബഷീര്‍ 45 പന്തില്‍ 62 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായി. നിഖില്‍ എം 15 പന്തില്‍ 26 റണ്‍സും നേടി. ക്യാപ്റ്റന്‍ കെ. പ്രസാദ് 12 പന്തില്‍ 24 റണ്‍സും ഗോവിന്ദ് പൈ 24 പന്തില്‍ 27 റണ്‍സും നേടി.

സുബിന്‍ എസ് റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി. എ. ബസിത്, എ. പ്രവീണ്‍ എന്നിവര്‍ ഒരു റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. എതിര്‍ ടീമിനായി ബി. നാരായണന്‍, എസ്. അഖില്‍ എന്നിവര്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും വി. വിശ്വനാഥ്, ടോം എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.

