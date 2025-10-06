ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഐഎസ്എൽ താരങ്ങള് ഇവര്; ലിസ്റ്റില് മലയാളികളും
ആരാധകരുടെ പ്രിയ ഫുട്ബോള് താരങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാം.
Published : October 6, 2025 at 2:58 PM IST
രാജ്യത്തെ ഫുട്ബോളില് മാറ്റത്തിന്റെ പാത വെട്ടിത്തുറന്നാണ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ഇന്ത്യന് സൂപ്പര് ലീഗ് യാഥാര്ത്ഥ്യമായത്. ഫുട്ബോള് പ്രേമികൾക്കിടയിൽ ഐഎസ്എൽ ഇന്നും ഒരു വലിയ തരംഗമാണ്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനും, കളിക്കളത്തിനപ്പുറമുള്ള അവരുടെ ജീവിതം കാണാനും ആരാധകർ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമടക്കമുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് ഇടപെടാറുണ്ട്. ഇത് കളിക്കാരും ആരാധകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ഐഎസ്എൽ താരങ്ങളില് മലയാളികളുമുണ്ട്. അവര് ആരൊക്കെയെന്നറിയാം.
സുനിൽ ഛേത്രി - 77 ലക്ഷം
77 ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സുമായി, സൂപ്പര് താരം സുനിൽ ഛേത്രി നിലവിലെ മറ്റേതൊരു ഐഎസ്എൽ കളിക്കാരനെക്കാളും ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. 40-ാം വയസ്സിലും, അദ്ദേഹം ക്ലബ്ബിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി ഗോളുകൾ നേടി തിളങ്ങുന്നു. ക്ലബ്ബിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു മോശം തോൽവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും, താരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പോസ്റ്റുകള് വഴി ആരാധകരുമായി സംവദിക്കും. തന്റെ വികാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ താരം മടി കാണിക്കാറില്ല.
ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധു - 19 ലക്ഷം
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോൾകീപ്പർമാരിലൊരാളായ ഗുർപ്രീത് സിങ് സന്ധുവിന് ഓൺലൈനിലും വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. ഏകദേശം 20 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ആരാധകരാണ് താരത്തെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പിന്തുടരുന്നു. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയായ ഗുർപ്രീത് സ ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സിന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗോൾകീപ്പറാണ്. ചണ്ഡിഗഡിൽ ജനിച്ച സന്ധു, 2011 ൽ തുർക്ക്മനിസ്ഥാനെതിരെയാണ് സീനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയത്.
സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് - 13 ലക്ഷം
ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കളിക്കാരിലൊരാളാണ് സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ തന്റേതായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയ സഹൽ നിലവിൽ മോഹൻ ബഗാൻ സൂപ്പർ ജയന്റ് താരമാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടതിന് ശേഷവും വലിയൊരു വിഭാഗം ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഫ്സി ഏഷ്യന് കപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങള്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ് ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി.
രാഹുൽ കെ.പി - 7.6 ലക്ഷം
കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു താരമായ രാഹുൽ കെ.പി, 7.6 ലക്ഷത്തിലധികം ആരാധകരുമായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്സിയിൽ തിളങ്ങിയ ശേഷമാണ് ഒഡീഷ എഫ്സിയിലേക്ക് താരം മാറിയത്. അടുത്തിടെ രാഹുൽ ഇംഗ്ലിഷ് ക്ലബ് വെസ്റ്റ് ഹാം യുണൈറ്റഡിൽ ചേർന്നിരുന്നു. യുഎസിൽ നടക്കുന്ന ‘ദ് സോക്കർ ടൂർണമെന്റ്’ കളിക്കാനായിരുന്നു രാഹുലിനെ വെസ്റ്റ്ഹാം വാങ്ങിയത്.
അഡ്രിയാൻ ലൂണ - 6.4 ലക്ഷം
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നായകൻ അഡ്രിയാൻ ലൂണയാണ് ലിസ്റ്റിലെ ഏക വിദേശ താരം. 6.4 ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സുള്ള ലൂണയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഫോളോവർമാരുടെ എണ്ണം, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് താരം എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്. 2021-ൽ ക്ലബ്ബിലെത്തിയ ലൂണ, ഇന്ന് ടീമില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വിദേശ താരവുമാണ്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്ക് ലൂണ ഒരു വിദേശ കളിക്കാരൻ മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തെപ്പോലെയാണ്.