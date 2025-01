ETV Bharat / sports

തിലകിന്‍റെ പക്വത, ബിഷ്‌ണോയിയുടെ പിന്തുണ; ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് അവിശ്വസനീയ വിജയം, വീണ്ടും തോറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് - IND VS ENG 2ND T20I HIGHLIGHTS

India's Tilak Varma celebrates with captain Suryakumar Yadav after scoring the winning runs during the second T20 match between India and England at MA Chidambaram Stadium in Chennai ( IANS )