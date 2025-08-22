തിരുവനന്തപുരം: കെസിഎൽ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ആലപ്പി റിപ്പിൾസിനെതിരെ ഏഴ് വിക്കറ്റിന്റെ ആവേശകരമായ വിജയം നേടി തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്. ഓപ്പണർമാരായ ആനന്ദ് കൃഷ്ണന്റെയും അഹ്മദ് ഇമ്രാന്റെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് തൃശൂരിന് അനായാസ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 151 റൺസെടുത്തപ്പോൾ, തൃശൂർ 17-ാം ഓവറിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത സിബിൻ ഗിരീഷാണ് കളിയിലെ താരം.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന് ഓപ്പണർമാരായ അക്ഷയ് ചന്ദ്രന്റെയും ജലജ് സക്സേനയുടെയും വിക്കറ്റുകൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടമായി. ഇരുവരെയും പുറത്താക്കിയത് ആനന്ദ് ജോസഫാണ്. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ അഭിഷേക് പി നായരും വേഗത്തിൽ മടങ്ങി.
തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീനും അനൂജ് ജോതിനും ചേർന്ന നാലാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടാണ് ടീമിന് മികച്ച സ്കോർ സമ്മാനിച്ചത്. 38 പന്തിൽ 3 ഫോറും 3 സിക്സും ഉൾപ്പെടെ 56 റൺസാണ് അസറുദ്ദീൻ നേടിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകി ശ്രീരൂപ് 23 പന്തിൽ 30 റൺസെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. തൃശൂരിനായി സിബിൻ ഗിരീഷ് നാല് വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോൾ ആനന്ദ് ജോസഫ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി.
152 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് ഇറങ്ങിയ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് ഓപ്പണർമാർ മികച്ച തുടക്കം നൽകി. ആനന്ദ് കൃഷ്ണനും അഹ്മദ് ഇമ്രാനും ചേർന്ന് ആദ്യ വിക്കറ്റിൽ 121 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. അഹ്മദ് ഇമ്രാൻ 44 പന്തിൽ 8 ഫോറുകളടക്കം 61 റൺസെടുത്തു. ആനന്ദ് കൃഷ്ണൻ 39 പന്തിൽ 2 ഫോറും 5 സിക്സുമടക്കം 63 റൺസ് നേടി.
ഇരുവരുടെയും തകർപ്പൻ പ്രകടനം തൃശൂരിന്റെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. 21 പന്തുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ അക്ഷയ് മനോഹറും എ കെ അർജുനും ചേർന്നാണ് തൃശൂരിനെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. ആലപ്പിക്ക് വേണ്ടി വിഘ്നേഷ് പുത്തൂർ രണ്ടും ശ്രീഹരി എസ് നായർ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ഈ വിജയത്തോടെ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് രണ്ട് പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കി.
അതേസമയം, തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിനായി കളിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശി സിബിൻ ഗിരീഷിന്റെ മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനം ശ്രദ്ധേയമായി. ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന്റെ റണ്ണൊഴുക്ക് തടഞ്ഞത് സിബിന്റെ കൃത്യതയാർന്നതും സൂക്ഷ്മവുമായ ബൗളിംഗാണ്.
പവർപ്ലേ ഓവറുകളിലെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ടീമിനെ കരകയറ്റാൻ ശ്രമിച്ച അസറുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പ്രധാന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെയാണ് സിബിൻ പവലിയനിലേക്ക് മടക്കിയത്. നാല് ഓവർ ബോൾ ചെയ്ത സിബിൻ 23 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്താണ് നാല് വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ, അഭിഷേക് പി നായർ, അക്ഷയ് ടി.കെ, ബാലു ബാബു എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് താരം നേടിയത്. വലംകയ്യൻ ഫാസ്റ്റ്-മീഡിയം ഓൾറൗണ്ടറായ സിബിൻ ടോപ്പ് ഓർഡറിലും മധ്യനിരയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.