തിരുവനന്തപുരം: കെസിഎല്ലില് ആലപ്പി റിപ്പിള്സിനെതിരെ നാല് വിക്കറ്റ് വിജയവുമായി തൃശൂര് ടൈറ്റന്സ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആലപ്പി റിപ്പിള്സ് 20 ഓവറുകളില് ഒന്പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 128 റണ്സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ തൃശൂര് അവസാന ഓവറില് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. തൃശൂരിന് വേണ്ടി നാല് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയ സിബിന് ഗിരീഷാണ് പ്ലെയര് ഓഫ് ദി മാച്ച്. വിജയത്തോടെ പത്ത് പോയിന്റുമായി തൃശൂര് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് മുന്നേറി.
മത്സരത്തിലെ ആദ്യ പന്തില് തന്നെ ആലപ്പിയ്ക്ക് പ്രഹരമേല്പിച്ചായിരുന്നു തൃശൂര് ടൈറ്റന്സ് തുടങ്ങിയത്. ഇല്ലാത്ത റണ്ണിനായോടിയ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീന് പുറത്തായത് ആലപ്പിയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി. ചില കൂറ്റന് ഷോട്ടുകളിലൂടെ അഭിഷേക് പി നായര് പ്രതീക്ഷ നല്കി. എന്നാല് നാലാം ഓവറില് അഭിഷേകിനെയും ജലജ് സക്സേനയെയും വിനോദ് കുമാര് പുറത്താക്കിയതോടെ കളിയുടെ നിയന്ത്രണം തൃശൂരിന്റെ കൈകളിലേക്ക്. അഭിഷേക് 22ഉം ജലജ് സക്സേന ഒരു റണ്ണും നേടി. തുടര്ന്നെത്തിയ മുഹമ്മദ് കൈഫും നാല് റണ്സുമായി മടങ്ങി. അഞ്ചാം വിക്കറ്റില് ഒത്തു ചേര്ന്ന ശ്രീരൂപിന്റെയും അക്ഷയ് ടി കെയുടെയും പ്രകടനമാണ് ആലപ്പിയെ മാന്യമായ സ്കോറിലെത്തിച്ചത്.
ശ്രീരൂപ് 24 റണ്സുമായി മടങ്ങി. എന്നാല് അവസാന ഓവര് വരെ ഉറച്ച് നിന്ന അക്ഷയ് ആണ് ആലപ്പിയുടെ ടോപ് സ്കോറര്. അക്ഷയ് 38 പന്തുകളില് നിന്ന് 49 റണ്സ് നേടി. അക്ഷയ് ടി കെയുടേത് അടക്കം നാല് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയ സിബിന് ഗിരീഷാണ് തൃശൂര് ബൌളിങ് നിരയില് തിളങ്ങിയത്. നാല് ഓവറുകളില് വെറും 16 റണ്സ് മാത്രം വിട്ടു കൊടുത്തായിരുന്നു സിബിന് ഗിരീഷിന്റെ നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടം. വിനോദ് കുമാര് രണ്ട് വിക്കറ്റും നേടി.
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ തൃശൂരിന് വേണ്ടി അഹ്മദ് ഇമ്രാനൊപ്പം ഇന്നിങ്സ് തുറന്നത് പതിനേഴുകാരനായ കെ ആര് രോഹിതാണ്. ടൂര്ണ്ണമെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് രോഹിത്.
ആറ് റണ്സെടുത്ത അഹ്മദ് ഇമ്രാനും റണ്ണെടുക്കാതെ ആനന്ദ് കൃഷ്ണനും തുടക്കത്തില് തന്നെ മടങ്ങി. മുഹമ്മദ് നാസിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിക്കറ്റുകള് നേടിയത്. എന്നാല് തുടക്കക്കാരന്റെ പതര്ച്ചകളില്ലാതെ ബാറ്റ് വീശിയ രോഹിത്, ഷോണ് റോജര്ക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് അനായാസം ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് നീക്കി.
മൈതാനത്തിന്റെ നാലു ഭാഗത്തേയ്ക്കും ആധികാരികതയോടെ ഷോട്ടുകള് പായിച്ച രോഹിത് 30 റണ്സെടുത്തു. തുടര്ന്നെത്തിയ അക്ഷയ് മനോഹറും ഷോണ് റോജറും ചേര്ന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ടില് 43 റണ്സ് പിറന്നു. അക്ഷയ് മനോഹര് 16 റണ്സെടുത്ത് പുറത്തായി.
കളി അവസാനത്തോടടുക്കെ തുടരെ വിക്കറ്റുകള് വീണെങ്കിലും നാല് പന്തുകള് ബാക്കി നില്ക്കെ തൃശൂര് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ഷോണ് റോജര് 49 റണ്സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ആലപ്പിയ്ക്കായി മൊഹമ്മദ് നാസില് മൂന്നും ജലജ് സക്സേന രണ്ടും വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി.
വീണ്ടും നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമായി സിബിന് ഗിരീഷ്
കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് (കെ.സി.എല്) വീണ്ടും നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമായി സിബിന് ഗിരീഷ്. നിര്ണ്ണായക മത്സരത്തില് ആലപ്പി റിപ്പിള്സിനെതിരെ രണ്ടാം തവണയാണ് സിബിന് ഗിരീഷ് നാല് വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
നാല് ഓവറില് 16 റണ്സ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് സിബിന് ഈ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്. മധ്യനിരയില് നിലയുറപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ച മുഹമ്മദ് കൈഫ്,അക്ഷയ്.ടി.കെ എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളും, വാലറ്റത്തെ മുഹമ്മദ് ഇനാന്, മുഹമ്മദ് നാസില് എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളും സിബിന് നേടി. ഈ പ്രകടനത്തോടെ കെ.സി.എല്. വിക്കറ്റ് വേട്ടയില് സിബിന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
തൃശൂര് കോട്ടൂര് സ്വദേശികളായ ഗിരീഷ്-രമണി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് 26കാരനായ സിബിന് ?ഗിരീഷ്. വലം കൈയ്യന് ഓള്റൗണ്ടറായ സിബിന് ടോപ്പ് ഓര്ഡറിലും മധ്യനിരയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫാസ്റ്റ് ബൗളറായ സിബിന് എന്.എസ്.കെ. ട്രോഫിയില് മലപ്പുറത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിരുന്നു.