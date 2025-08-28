തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില് ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തില് ട്രിവാന്ഡ്രം റോയൽസിനെതിരെ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസിന് 11 റൺസിൻ്റെ വിജയം. തുടര്ച്ചയായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ട്രിവാന്ഡ്രം പരാജയപ്പെട്ടു. വിജയത്തോടെ എട്ട് പോയിൻ്റുമായി തൃശൂർ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത തൃശൂർ 20 ഓവറിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 222 റൺസെടുത്തു. എന്നാൽ മഴയെ തുടർന്ന് ട്രിവാന്ഡ്രം റോയൽസിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം 12 ഓവറിൽ 148 റൺസായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. മറുപടി ബാറ്റേന്തിയ റോയൽസിന് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 136 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്.
എം ഡി നിധീഷാണ് കളിയിലെ താരം. മൂന്നോവറിൽ 19 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്. തകര്പ്പന് ഫോം തുടരുന്ന അഹ്മദ് ഇമ്രാനാണ് തൃശൂരിൻ്റെ സ്കോര് ഉയര്ത്തിയത്. ആദ്യ ഓവറിലെ മൂന്ന് പന്തുകൾ അതിർത്തി കടത്തി വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് തുടക്കമിട്ട താരം 23 പന്തുകളിൽ ഫിഫ്റ്റി തികച്ചു. മറുവശത്ത് ആനന്ദ് കൃഷ്ണന് ഇമ്രാനൊപ്പം ചേർന്ന് ഉയര്ത്തിയ 99 റൺസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ടിന് അവസാനമിട്ടത് എം നിഖിലാണ്.
32 റൺസെടുത്ത ആനന്ദ് കൃഷ്ണനെ ക്ലീൻ ബൌൾഡാക്കിയ നിഖിൽ തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ വിഷ്ണു മേനോനെയും പവലിയനിലേക്ക് മടക്ക്. എന്നാൽ നിഖിലിൻ്റെ അടുത്ത ഓവറിൽ തുടരെ മൂന്ന് പന്തുകൾ അതിർത്തി കടത്തിയായിരുന്നു ഇമ്രാൻ്റെ മറുപടി. അബ്ദുൾ ബാസിദ് എറിഞ്ഞ പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് വഴുതി ബെയ്ലുകൾ തെറിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇമ്രാൻ്റെ കാലുകൾ ക്രീസിന് വെളിയിലായിരുന്നു.
മൂന്നാം അമ്പയർ ഔട്ട് വിധിക്കുമ്പോൾ 49 പന്തുകളിൽ 13 ഫോറും നാല് സിക്സുമടക്കം 98 റൺസായിരുന്നു ഇമ്രാൻ്റെ സമ്പാദ്യം. കഷ്ടിച്ചാണ് താരത്തിന്റെ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായത്. തുടർന്നെത്തിയ അക്ഷയ് മനോഹർ തകർത്തടിച്ചതോടെയാണ് തൃശൂരിൻ്റെ സ്കോർ 200 കടന്നു. വെറും 20 പന്തുകളിലായിരുന്നു അക്ഷയ് അർധസെഞ്ചുറിയിലെത്തിയത്. 22 പന്തുകളിൽ ഏഴ് സിക്സടക്കം 54 റൺസുമായി അക്ഷയ് പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഷോൺ റോജര് 20 പന്തുകളിൽ നിന്നും 31 റൺസെടുത്തു.
വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്നിറങ്ങിയ റോയൽസിന് മോശം തുടക്കമായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് നിധീഷിൻ്റെ പന്തിൽ ഷോൺ റോജർ പിടിച്ച് പുറത്തായി. പിന്നാലെ ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈയും റിയ ബഷീറും ചേർന്ന് ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് നീക്കി. ഇരുവരും ചേർന്ന് നാലാം ഓവറിൽ തന്നെ സ്കോർ അൻപതിലെത്തിച്ചു. എന്നാൽ അഞ്ചാം ഓവറിലെ അവസാന പന്തിൽ റിയ ബഷീർ ഔട്ടായി. 12 പന്തുകളിൽ 23 റൺസായിരുന്നു താരം നേടിയത്. 26 പന്തുകളിൽ നാല് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സുമടക്കം 63 റൺസുമായാണ് ഗോവിന്ദ് പൈ മടങ്ങിയത്. അബ്ദുൾ ബാസിദ് രണ്ടും നിഖിൽ 12ഉം റൺസ് നേടി. വാലറ്റത്ത് അഭിജിത് പ്രവീൺ 12 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 18 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. തൃശൂരിന് വേണ്ടി നിധീഷ് മൂന്നും അജിനാസ് രണ്ടും വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.