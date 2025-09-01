ബോക്സിങ്ങിന് അവിശ്വസനീയമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. റിങ്ങിൽ രണ്ടുപേര് പരസ്പരം പോരാടുന്നത് ഒരു ആവേശ കാഴ്ചയാണ്. വേഗത, കരുത്ത്, കഴിവ് എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കായിക ഇനമാണിത്. പുരാതന ഗ്രീസിൽ ആരംഭിച്ച ബോക്സിങ് ഇന്നും ഒരു വലിയ ആകർഷണമായി തുടരുന്നു. സാധാരണ ഈ കായിക വിനോദം വളരെ ക്രൂരവും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം നാശമുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്.
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ബോക്സിങ്ങിൽ ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. മത്സരങ്ങൾ വളരെ അക്രമാസക്തമായിരുന്നു. കൂടാതെ റിംഗിൽ പരിക്കേറ്റ് ബോക്സമാർ മരിക്കുന്നത് അപൂർവമായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കല് ഇടിക്കൂട്ടില് നടന്ന മത്സരം ഏഴ് മണിക്കൂറും 19 മിനിറ്റുമായിരുന്നു നീണ്ടുനിന്നത്. അതിൽ 110 റൗണ്ടുകളാണ് താരങ്ങള് തമ്മില് ഇടിച്ചത്. ആൻഡി ബോവനും ജാക്ക് ബർക്കുമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പോരാട്ടത്തില് ഏറ്റുമുട്ടിയത്.
On April 6, 1893, the boxing world witnessed one of the most extraordinary and grueling fights in history—Jack Burke vs. Andy Bowen. Held in New Orleans, this bout would go down as the longest gloved boxing match ever, lasting a staggering 110 rounds over 7 hours and 19 minutes.…— Past To Present History (@PastToPresentH1) July 30, 2025
ജാക്ക് ബർക്ക് vs ആൻഡി ബോവൻ
ഇരുവരും വേഗതയേറിയ ബോക്സിങ്ങിന് പേരുകേട്ടവരായിരുന്നു. 1869 ഏപ്രിൽ 3 ന് ന്യൂ ഓർലിയാൻസിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും എറ്റുമുട്ടിയത്. ആ രാത്രിയിൽ ബോവൻ മറ്റൊരു ബോക്സറെ നേരിടാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ മത്സരത്തിൽ നിന്നും ബോക്സര് പിന്മാറി. ഇതേതുടര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലകനായ ജാക്ക് ബർക്കായിരുന്നു ബോവന് എതിരാളിയായി റിങ്ങില് കയറിയത്.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, രണ്ടുപേരും പുറത്താകാത്തതിനാൽ പോരാട്ടം നോ-മത്സരമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് സമനിലയിലേക്ക് മാറ്റി. വളരെ കഠിനമായിരുന്നു റിങ്ങിലെ കാഴ്ച. 110 റൗണ്ടുകൾ പരസ്പരം ഇടിച്ചതിന് ശേഷം, രണ്ട് ബോക്സർമാരും ക്ഷീണിതരാവുകയും ബോധരഹിതരാവുകയും ചെയ്തു. കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും അവര്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ബർക്കിന്റെ രണ്ട് കൈകളിലെ എല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞു. ആറ് ആഴ്ചയാണ് താരം കിടപ്പിലായത്, പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്റെ ബോക്സിങ് കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല.
ജാക്ക് ബർക്ക്
1869 ജനുവരി 1 ന് ചിക്കാഗോയിലാണ് ജാക്ക് ബർക്ക് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് 5 അടി 7 ഇഞ്ചാണ് ഉയരമുണ്ടായിരുന്നത്. നാല് നോക്കൗട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ തന്റെ 12 പോരാട്ടങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിലും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. 1913 ഒക്ടോബറിൽ പെൻസിൽവാനിയയിലെ മുഹ്ലെൻബർഗ് ആശുപത്രിയിൽ 44 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്.
andy bowen vs jack burke pic.twitter.com/1ilOPl64BW— Guildamesh (@FlyerGuild) April 12, 2025
ആൻഡി ബോവൻ
1867 മെയ് 3 ന് ജനിച്ച ആൻഡി 1887 ലാണ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ആദ്യ 14 മത്സരങ്ങളിൽ തോൽവിയറിയാതെ തുടർന്നു. 1890 ൽ 133 പൗണ്ട് ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ ബില്ലി മേയറെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബോവൻ ലോക കിരീടം നേടി. 3,000 ഡോളറായിരുന്നു താരത്തിന് സമ്മാനത്തുക ലഭിച്ചത്. കുപ്രസിദ്ധമായ ബോക്സിങ് മത്സരം കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം, ജോർജ്ജ് ലാവിഗ്നുമായുള്ള 18 റൗണ്ട് പോരാട്ടത്തിൽ ആൻഡി ബോവനും മരിച്ചു. ബോവന്റെ തല മരത്തില് സാരമായി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
