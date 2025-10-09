തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം ജയം ലക്ഷ്യം; ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീം ഇന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും
ടൂർണമെന്റില് നാല് പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
Published : October 9, 2025 at 1:32 PM IST
വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഇന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും. വിശാഖപട്ടണത്തെ ഡോ. രാജശേഖര റെഡ്ഡി ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും. തുടര്ച്ചയായ മൂന്നാം ജയം തേടിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. ടൂർണമെന്റില് രണ്ട് വിജയങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിന്റുമായി ഇന്ത്യ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അതേസമയം രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയവും ഒരു തോൽവിയുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഗുവാഹത്തിയിൽ സഹ ആതിഥേയരായ ശ്രീലങ്കയെ 59 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പരമ്പര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, കൊളംബോയിൽ പാകിസ്ഥാനെ 88 റൺസിന് വീഴ്ത്തി രണ്ടാമത്തെ വിജയം ഇന്ത്യ നേടി. എന്നാല് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് 10 വിക്കറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തങ്ങളുടെ പരമ്പര ആരംഭിച്ചത്, പിന്നാലെ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ 5 വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ച് ടീം ടൂര്ണമെന്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു.
The #WomenInBlue face South Africa’s fiery 🔥 pace challenge in their quest for World Cup glory at home! 🏆— Star Sports (@StarSportsIndia) October 9, 2025
Will Harmanpreet Kaur lead her team past the storm to make it 3/3? ✍🏻👇#CWC25 👉 #INDvSA | THU, 9th OCT, 2 PM on Star Sports & JioHotstar | #BelieveInBlue pic.twitter.com/CD0KxIoPCd
ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ വനിതാ ടീമിനേക്കാൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച മുൻതൂക്കമുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ആകെ 32 മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത്. ഇന്ത്യ 20 എണ്ണത്തിൽ വിജയിക്കുകയും 12 എണ്ണത്തിൽ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിന് കാലാവസ്ഥ തടസ്സമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ മറ്റൊരു വിജയം ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
മന്ദാന, ഹാര്ലീന് ഡിയോള്, ഹര്മന്പ്രീത് കൗര്, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, റിച്ച ഘോഷ് എന്നിവര് ഉള്പ്പെട്ട ബാറ്റിംഗ് നിരയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത്. ഓള്റൗണ്ടര് ദീപ്തി ശര്മ്മയു യുവതാരം ക്രാന്തി ഗൗദും മികച്ച ഫോമിലാണ്. വിശാഖപട്ടണത്ത് ബാറ്റര്മാര്ക്ക് അനുകൂലമായ ഗ്രൗണ്ടാണ്. പക്ഷേ കളി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ സ്പിന്നർമാർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കും. ഇവിടെ ശരാശരി ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് സ്കോർ 230 ന് അടുത്താണ്. ടോസ് നേടുന്നവര് ബൗളിംഗ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത.
Victorious in Vizag! ⚡#TeamIndia are in all readiness to continue their fine form against South Africa at a venue where they've been unbeaten in ODIs over the years. 🎯#CWC25 👉 #INDvSA | THU, 9th OCT, 2 PM on Star Sports & JioHotstar | #BelieveInBlue pic.twitter.com/qltcOY94pg— Star Sports (@StarSportsIndia) October 8, 2025
ഇരുടീമുകളുടേയും സാധ്യതയുള്ള പ്ലേയിംഗ് XI
ഇന്ത്യ: സ്മൃതി മന്ദാന, പ്രതീക റാവൽ, ഹർലീൻ ഡിയോൾ, ഹർമൻപ്രീത് കൗർ (ക്യാപ്റ്റൻ), ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, റിച്ച ഘോഷ് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ദീപ്തി ശർമ, അമൻജോത് കൗർ, സ്നേഹ റാണ, ശ്രീ ചരണി, ക്രാന്തി ഗൗഡ്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക: ലോറ വോൾവാർഡ് (ക്യാപ്റ്റൻ), തസ്മിൻ ബ്രിട്ട്സ്, സുനെ ലൂസ്, മരിസാൻ കാപ്പ്, ആനെറി ഡെർക്സെൻ, സിനലോ ജഫ്ത (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ക്ലോ ട്രയോൺ, നദീൻ ഡി ക്ലർക്ക്, മസബത്ത ക്ലാസ്, അയബോംഗ ഖാക്ക, നോങ്കുലുലെക്കോ മ്ലാബ.
Fiery 🔥 South Africa are aware of the #WomenInBlue’s thunder! ⚡— Star Sports (@StarSportsIndia) October 8, 2025
Skipper #LauraWolvaardt, #MarizanneKapp, & team SA discuss the strengths of their #TeamIndia counterparts 🙌🏻#CWC25 👉 #INDvSA | THU, 9th OCT, 2 PM on Star Sports & JioHotstar | #BelieveInBlue pic.twitter.com/ZUM3e9SpyC
- Also Read: ഒമ്പതാം നമ്പറിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആം സ്പിന്നും എറിയാം; എന്തിനും തയ്യാറെന്ന് സഞ്ജു
- Also Read:പുറത്തായതില് പരിഹാസവും പ്രകോപനവും; മുംബൈ താരങ്ങൾക്കു നേരെ ബാറ്റുവീശി പൃഥ്വി ഷാ - വീഡിയോ
- Also Read:അര്ജന്റീന ഫുട്ബോള് ടീമിന്റെ മത്സരം; സ്റ്റേഡിയം ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തും, ഉന്നതതല യോഗം ചേര്ന്നു