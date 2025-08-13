തിരുവനന്തപുരം: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന് (കെസിഎൽ) പിന്നാലെ വനിതാ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനും തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മത്സരങ്ങളാണ് കാര്യവട്ടത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ടൂര്ണമെന്റുകളുടെ ഭാഗമായി മിനുക്കുപണികള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ LED ഫ്ളഡ് ലൈറ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കും.
പഴയ മെറ്റൽ ഹലയ്ഡ് ഫ്ളഡ് ലൈറ്റുകൾ മാറ്റിയാണ് ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയോട് കൂടിയുള്ള പുതിയ എൽഇഡി ഫ്ളഡ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ഡിഎംഎക്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് പ്രധാന സവിശേഷത. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റുകളുടെ പ്രകാശതീവ്രത പൂജ്യം ശതമാനം മുതൽ 100 ശതമാനം വരെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാനാകും. കൂടാതെ, ഫേഡുകൾ, സ്ട്രോബുകൾ പോലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്ടുകൾ സാധ്യമാണ്. സംഗീതത്തിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഡൈനാമിക്, ഓഡിയോ-റിയാക്ടീവ് ലൈറ്റിംഗ് ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും. ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുള്ള രാജ്യത്തെ ചുരുക്കം സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നാണ് കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Same turf. Same thunder. Louder cricket. 🏟️#KCLSeason2 returns to its fortress— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 4, 2025
📍 The Sports Hub, Greenfield International Stadium, Thiruvananthapuram.
Catch the live action from 21st August, 2025.
Let the roar echo again. 🔊#KCL2025 pic.twitter.com/LAb8VMqV2y
സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നാല് ടവറുകളിലായി 1600 വാട്ട്സ് പ്രൊഫഷണൽ എൽഇഡി ഗണത്തിൽപ്പെട്ട 392 ലൈറ്റുകളാണുള്ളത്. ഓരോ ടവറിലും രണ്ട് ഹൈ-മാസ്റ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. പുതിയ ഫ്ലഡ്ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതോടെ രാത്രികാല മത്സരങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഗമമായി നടത്താനാകുമെന്ന് കെസിഎ സെക്രട്ടറി വിനോദ് എസ് കുമാർ പറഞ്ഞു. കളിക്കാർക്കും കാണികൾക്കും മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്നതിനൊപ്പം, എച്ച്.ഡി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തെ ഉയർത്താനും ഇത് സഹായിക്കും.
കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെ 18 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. ഉദ്ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ദൃശ്യവിസ്മയം ഒരുക്കുന്ന ലേസർ ഷോയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാത്രി 7.30 ന് ഒരു സൗഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരവും അരങ്ങേറും. കെസിഎ പ്രസിഡന്റ് ഇലവനും സെക്രട്ടറി ഇലവനും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസൺ, സച്ചിൻ ബേബി, അസ്ഹർ, സൽമാൻ നിസാർ, വിഷ്ണു വിനോദ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാണികൾക്ക് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് വഴി ഇന്നർ ഗേറ്റ് അഞ്ച്, 15 എന്നീ ഗേറ്റുകൾ വഴി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്ന് കെസിഎ അറിയിച്ചു.
When the Superstar, @Mohanlal is in a rush,— Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 7, 2025
It’s only for one reason! The Kerala Cricket League is just around the corner! 🕛
The countdown is on.
Season 2 storms in August 21st. 🔥#KCLSeason2 #KCL2025 #MohanlalOnTheClock #aaveshacricket @KCAcricket pic.twitter.com/Z1dPpNO6DZ
കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് 2025 മത്സരക്രമം ഇങ്ങനെ
- ഓഗസ്റ്റ് 21 – ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് vs കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് (2:30 PM).അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് vs കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് (7:30 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 22 – ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് vs തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (2:30 PM)ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് vs അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (6:45 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 23 – കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് vs ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (2:30 PM). തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് vs കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് (6:45 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 24 – കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് vs അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (2:30 PM)കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് vs ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (6:45 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 25 – ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് vs തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (2:30 PM)ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് vs അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (6:45 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 26 – തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് vs കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് (2:30 PM)ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് vs കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് (6:45 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 27 – കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് vs കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് (2:30 PM)അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് vs തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (6:45 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 28 – കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് vs അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (2:30 PM)ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് vs ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (6:45 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 29 – തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് vs ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (2:30 PM)കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് vs ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (6:45 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 30 – അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് vs കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് (2:30 PM)കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് vs തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (6:45 PM)
- ഓഗസ്റ്റ് 31 – അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് vs ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (2:30 PM)ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് vs കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് (6:45 PM)
- സെപ്റ്റംബർ 1 – തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് vs ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (2:30 PM)കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് vs ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (6:45 PM)
- സെപ്റ്റംബർ 2 – കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് vs കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് (2:30 PM)തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് vs അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് (6:45 PM)
- സെപ്റ്റംബർ 3 – അദാനി ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസ് vs ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് (2:30 PM)ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് vs കൊച്ചി ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് (6:45 PM)
- സെപ്റ്റംബർ 4 – ആലപ്പി റിപ്പിൾസ് vs ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ് (2:30 PM)കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് vs തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ് (6:45 PM)
- സെപ്റ്റംബർ 5 - ആദ്യ സെമിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാർ നാലാം സ്ഥാനക്കാരെ നേരിടും (2:30 PM).
- രണ്ടാം സെമിയിൽ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും (6:45 PM)
- സെപ്റ്റംബർ 6 - ഫൈനൽ (6:45 PM)