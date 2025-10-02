ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര; ടോസ് നേടിയ വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിന് ബാറ്റിങ്, പ്ലെയിങ് 11 ഇതാ..!
ടോസ് നേടിയ വിന്ഡീസ് ക്യാപ്റ്റന് ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.
Published : October 2, 2025 at 9:57 AM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങി. രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ടോസ് നേടിയ വിന്ഡീസ് ക്യാപ്റ്റന് ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. 2010 ന് ശേഷം വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശർമ്മ, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ എന്നിവരില്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹോം ടെസ്റ്റ് മത്സരം കൂടിയാണിത്.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ അവസാനം കളിച്ച 25 ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നിൽ പോലും ജയിച്ചിട്ടില്ല. 2002 മെയ് മാസത്തിലാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് അവസാനമായി ഇന്ത്യയെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചത്. ടോസ് നേടിയ ശേഷം റോസ്റ്റൺ ചേസ് രണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർമാരെയും രണ്ട് സ്പിന്നർമാരെയും ഒരു ഓൾറൗണ്ടറെയും രംഗത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടംകൈയ്യൻ സ്പിന്നർ ഖാരി പിയറിക്കും ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ജോഹാൻ ലൈനിനും ടീം അരങ്ങേറ്റം നൽകി. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ് എന്നിവർക്കൊപ്പം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നീ മൂന്ന് സ്പിന്നർമാരും ഫാസ്റ്റ് ബൗളിംഗ് ഓൾറൗണ്ടറായി നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിയുമായിരിക്കുമെന്ന് ഗില് പറഞ്ഞു.
നേർക്കുനേർ റെക്കോർഡുകൾ:
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആകെ 100 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് കളിച്ചത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 30 മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു, ഇന്ത്യ 23 എണ്ണം വിജയിച്ചു. ഈ രണ്ട് ടീമുകളും തമ്മിൽ ആകെ 47 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 16 എണ്ണം വിജയിച്ചപ്പോള് ഇന്ത്യ 13 എണ്ണവും ജയിച്ചു.
അഹമ്മദാബാദിൽ മഴ
ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് അഹമ്മദാബാദിൽ ഇടയ്ക്കിടെ മഴ പെയ്തിരുന്നു. ഇന്നും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അഹമ്മദാബാദിലെ പിച്ചിലെ ശരാശരി ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് സ്കോർ 347 ഉം രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 353 ഉം ആണ്. മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഇന്നിംഗ്സുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് അൽപ്പം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. ഇതുവരെ ഈ മൈതാനത്ത് ആകെ 15 മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഇതിൽ നാലെണ്ണം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമും നാലെണ്ണം രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമുമാണ് ജയിച്ചത്.
ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിങ് 11: യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, കെഎൽ രാഹുൽ, സായ് സുദർശൻ, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (ക്യാപ്റ്റൻ), ധ്രുവ് ജുറൽ (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), രവീന്ദ്ര ജഡേജ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, കുൽദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.
വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 11 : ടെഗൻറൈൻ ചന്ദർപോൾ, ജോൺ കാംബെൽ, അലിക്ക് അത്താനസ്, ബ്രാൻഡൻ കിംഗ്, ഷായ് ഹോപ്പ് (WK), റോസ്റ്റൺ ചേസ് (c), ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീവ്സ്, ജോമെൽ വാരിക്കൻ, ഖാരി പിയറി, ജോഹാൻ ലൈൻ, ജെയ്ഡൻ സീൽസ്.