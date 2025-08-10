ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ‘പലസ്തീന് പെലെ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുലൈമാന് അല്- ഉബൈദിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് യുവേഫ സമൂഹമാധ്യമത്തില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിനെ വിമർശിച്ച് ലിവർപൂൾ താരം മുഹമ്മദ് സലാ. തെക്കൻ ഗാസ മുനമ്പിൽ മാനുഷിക സഹായത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഉബൈദി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പലസ്തീന് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ (പിഎഫ്എ) കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഉബൈദിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുവേഫയുടെ പോസ്റ്റിനെയാണ് സലാ ചോദ്യം ചെയ്തത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
‘ഏറ്റവും ഇരുണ്ട സമയങ്ങളില് പോലും എണ്ണമറ്റ കുട്ടികള്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നല്കിയ പ്രതിഭ’ എന്നായിരുന്നു യുവേഫയുടെ എക്സിലെ കുറിപ്പ്. ഇത് റി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ‘അദ്ദേഹം എങ്ങനെ മരിച്ചു, എവിടെ, എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാമോ?’ എന്ന് താരം കുറിച്ചു. സലായുടെ പ്രസ്താവനയില് യുവേഫ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ട് വർഷമായി ഗാസയിൽ യുദ്ധം തുടരുന്നതിനാൽ അവിടങ്ങളില് മാനുഷിക സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് ലിവർപൂൾ ഫോർവേഡ്. താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ഫുട്ബോൾ ലോകത്തും വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വഴിവച്ചു.
Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE— Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഫുട്ബോളിനും കായികരംഗത്തിനും വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും പലസ്തീന് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു. ഗാസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ കഴിവും സമർപ്പണവും നൽകി, കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കിടയിലും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയാനുള്ള പ്രത്യാശ നൽകിയെന്നും പിഎഫ്എ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷത്തിൽ പലസ്തീന് ഫുട്ബോൾ സമൂഹത്തിലെ 325 കളിക്കാർ, പരിശീലകർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ, റഫറിമാർ, ക്ലബ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ മരിച്ചതായി പിഎഫ്എ ശനിയാഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഫുട്ബോള് കളത്തിലെ മാന്ത്രികപ്രകടനമാണ് ‘പലസ്തീനിലെ പെലെ’ എന്ന പേര് ഉബൈദിക്ക് നേടിക്കൊടുത്തത്. 1984ൽ ജനിച്ച സുലൈമാൻ അൽ ഉബൈദ് ഗസ്സയിലെ ഏറ്റവും ആരാധകരുള്ള ഫുട്ബാളർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. കരിയറിൽ 100-ലധികം ഗോളുകൾ താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 24 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ട് ഗോളുകളും ഉബൈദി സ്വന്തമാക്കി. 2010ൽ എഎഫ്സി ചലഞ്ച് കപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിലും 2014ൽ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരത്തിലും പലസ്തീൻ ടീമില് കളിച്ചു. കൂടാതെ ഖദാമത് അൽ-ഷാത്തി, അൽ–അമാരി, ഗാസ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങി നിരവധി ക്ലബ്ബുകൾക്ക് വേണ്ടിയും താരം ബൂട്ടുക്കെട്ടി.
- Also Read: റിങ്കു സിങ്ങിന്റെ പരിശീലനം കാണാൻ അപ്രതീക്ഷിത അതിഥി..! ഭാവി വധുവും എംപിയുമായ പ്രിയ സരോജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ..! വീഡിയോ കാണാം - RINKU SINGH SURPRISE VISIT VIDEO
- Also Read:നീ കോലിയാണെങ്കില് ഞാന് എംഎസ് ധോണിയാ..! സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെ ‘കോൾ ലിസ്റ്റി’ൽ കയറിയ യുവാവ്; ഒടുവില് ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റ് - VIRAT KOHLI CALLS CHHATTISGARH MAN
- Also Read: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് ആവേശം പൊടിപ്പൊടിക്കും; ഒരുക്കങ്ങള് തകൃതി, രണ്ടാം സീസണില് റണ്ണൊഴുകും - KERALA CRICKET LEAGUE SEASON 2