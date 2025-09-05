കാല്പന്തുകളിയുടെ രാജകുമാരന്, ലയണൽ മെസ്സി ഓരോ തവണ ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോഴും ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിക്കും. ഇത്തവണ സ്വന്തം നാട്ടില് തന്റെ നാട്ടുകാര്ക്കു മുന്നിലാണ് മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മത്സരത്തില് വെനസ്വേലയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന് അര്ജന്റീന പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോള് മെസ്സി രണ്ട് തവണ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. കണ്ണീരോടെയാണ് മുപ്പത്തെട്ടുകാരനായ താരം കളിക്കളത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. 80,000 ത്തിലധികം ആരാധകര് കരഘോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ വരവേറ്റു. ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ എസ്റ്റാഡിയോ മോണ്യുമെന്റിലാണ് മത്സരം അരങ്ങേറിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും, രാത്രിയിൽ മധുരത്തിന്റെ കയ്പേറിയ ഒരു സ്വരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അർജന്റിനയുടെ നിറങ്ങളിൽ തന്റെ അവസാന ഹോം മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന് മെസ്സി ഇതിനകം സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക മത്സരം കളിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള അവസരം ആരാധകർക്ക് അദ്ദേഹം നല്കുകയായിരുന്നു, ആ വികാരം എസ്റ്റാഡിയോ മൊനുമെന്റലിനെ വികാരങ്ങളുടെ ഒരു കടലാക്കി മാറ്റി. വെനിസ്വേലയ്ക്കെതിരായ മെസ്സിയുടെ 3-0 വിജയം വെറുമൊരു യോഗ്യതാ മത്സരം മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഐക്കണുകളിൽ ഒരാളുടെ കരിയറിലെ മായാത്ത അധ്യായമായിരുന്നു.
മത്സരത്തിലുടനീളം അര്ജന്റീനയുടെ പൂർണ ആധിപത്യം കാണാനായത്. 39ാം മിനിറ്റിലാണ് മെസ്സി തന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് ജൂലിയൻ ആൽവരസ് നൽകിയ പാസ് മെസ്സി ചിപ്പ് ചെയ്ത് ഗോളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.76ാം മിനിറ്റിൽ ലൗത്താറോ മാർട്ടിനസ് ലീഡ് രണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, 80ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഇതിഹാസ താരം മൂന്നാം ഗോൾ അടിച്ചെടുത്തത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടില് അടുത്ത മത്സരം ഇക്വഡോറിനെതിരേ അവരുടെ നാട്ടിലാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാല് അര്ജന്റീനയുടെ സൗഹൃദമത്സരങ്ങള് അധികവും വിദേശത്താണ്.
#SelecciónMayor AURA 💫 GOAT pic.twitter.com/ZHBUUGYPUh— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 5, 2025
അതേസമയം ലോകകപ്പ് യോഗ്യത പട്ടികയിൽ അര്ജന്റീന ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. 17 മത്സരത്തിൽ നിന്നും 12 ജയവും രണ്ട് സമനിലയും മൂന്ന് തോൽവിയുമായി 38 പോയിന്റാണുള്ളത്. 17 മത്സരത്തിൽ നിന്നും നാല് ജയവും ആറ് സമനിലയും ഏഴ് തോൽവിയുമായി വെനെസ്വല ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് നില്ക്കുന്നത്.
#SelecciónMayor Los números del mejor de todos 🐐— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 5, 2025
📊 Con ustedes, los datos goleadores de Lionel Messi 🗣
🇦🇷 Nuestro. Siempre. pic.twitter.com/AJKxmo7gzP
CONMEBOL ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ 72 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച കൊളംബിയൻ ഇതിഹാസം ഇവാൻ ഹർട്ടാഡോയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലൂടെ മെസ്സിയെത്തി. കൂടാതെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ കരിയറിലെ 36 ഗോളുകൾ എന്ന നേട്ടവും മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി. ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ മേഖലയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ നേടുന്ന കളിക്കാരൻ എന്ന സ്വന്തം റെക്കോർഡും അദ്ദേഹം തകർത്തു. കരിയറിൽ 879 ഗോളുകൾ നേടിയ താരം അർജന്റീനയ്ക്കുവേണ്ടി, 114 തവണ വലകുലുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
🏆 #Eliminatorias— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 5, 2025
⚽️ @Argentina 🇦🇷 3 (Lionel Messi x2 y Lautaro Martínez) - #Venezuela 🇻🇪 0
🗣 ¡GANÓÓÓÓÓ LA SCALONETA!
⏱ Final del partido#TodosJuntos 🙌 pic.twitter.com/4dFJLFiozN
- Also Read:യുഎസ് ഓപ്പണ് സെമിയില് നാളെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ പോരാട്ടം; ജോക്കോവിച്ചും അൽകാരസും വീണ്ടും നേര്ക്കുനേര് - NOVAK DJOKOVIC VS CARLOS ALCARAZ
- Also Read:ലോകകപ്പ് യോഗ്യത മത്സരങ്ങള്ക്കിടെ വംശീയ അധിക്ഷേപം; അര്ജന്റീന അടക്കം ആറു രാജ്യങ്ങള്ക്ക് പിഴശിക്ഷ - ARGENTINA FINED BY FIFA
- Also Read:അണ്ടർ 23 ഏഷ്യന് കപ്പ് യോഗ്യത: മലയാളി താരം മുഹമ്മദ് സുഹൈലിന്റെ ഗോളില് ബഹ്റൈനെ കീഴടക്കി ഇന്ത്യ - INDIA U23 VS BAHRAIN