യാ മോനേ..! അവസാന ഹോം മാച്ചില്‍ മെസ്സിക്ക് ഇരട്ടഗോള്‍; കണ്ണീരണിഞ്ഞ് താരം, അര്‍ജന്‍റീനയ്‌ക്ക് മിന്നും ജയം - MESSI EMOTIONAL ARGENTINA MATCH

ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മത്സരത്തില്‍ വെനസ്വേലയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന്‌ അര്‍ജന്‍റീന പരാജയപ്പെടുത്തി.

ARGENTINA VS VENEZUELA 2025
ARGENTINA VS VENEZUELA 2025 (getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read

കാല്‍പന്തുകളിയുടെ രാജകുമാരന്‍, ലയണൽ മെസ്സി ഓരോ തവണ ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തേക്ക് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോഴും ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിക്കും. ഇത്തവണ സ്വന്തം നാട്ടില്‍ തന്‍റെ നാട്ടുകാര്‍ക്കു മുന്നിലാണ് മിന്നും പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മത്സരത്തില്‍ വെനസ്വേലയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളിന്‌ അര്‍ജന്‍റീന പരാജയപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ മെസ്സി രണ്ട് തവണ ഗോൾ സ്വന്തമാക്കി. കണ്ണീരോടെയാണ് മുപ്പത്തെട്ടുകാരനായ താരം കളിക്കളത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. 80,000 ത്തിലധികം ആരാധകര്‍ കരഘോഷത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ വരവേറ്റു. ബ്യൂണസ് ഐറിസിലെ എസ്റ്റാഡിയോ മോണ്യുമെന്‍റിലാണ് മത്സരം അരങ്ങേറിയത്.

ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും, രാത്രിയിൽ മധുരത്തിന്‍റെ കയ്പേറിയ ഒരു സ്വരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അർജന്‍റിനയുടെ നിറങ്ങളിൽ തന്‍റെ അവസാന ഹോം മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന് മെസ്സി ഇതിനകം സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക മത്സരം കളിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള അവസരം ആരാധകർക്ക് അദ്ദേഹം നല്‍കുകയായിരുന്നു, ആ വികാരം എസ്റ്റാഡിയോ മൊനുമെന്‍റലിനെ വികാരങ്ങളുടെ ഒരു കടലാക്കി മാറ്റി. വെനിസ്വേലയ്‌ക്കെതിരായ മെസ്സിയുടെ 3-0 വിജയം വെറുമൊരു യോഗ്യതാ മത്സരം മാത്രമായിരുന്നില്ല, ഫുട്‌ബോളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഐക്കണുകളിൽ ഒരാളുടെ കരിയറിലെ മായാത്ത അധ്യായമായിരുന്നു.

ARGENTINA VS VENEZUELA 2025
ARGENTINA VS VENEZUELA 2025 (getty)

മത്സരത്തിലുടനീളം അര്‍ജന്‍റീനയുടെ പൂർണ ആധിപത്യം കാണാനായത്. 39ാം മിനിറ്റിലാണ് മെസ്സി തന്‍റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. ബോക്‌സിനുള്ളിൽ വെച്ച് ജൂലിയൻ ആൽവരസ് നൽകിയ പാസ് മെസ്സി ചിപ്പ് ചെയ്‌ത് ഗോളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു.76ാം മിനിറ്റിൽ ലൗത്താറോ മാർട്ടിനസ് ലീഡ് രണ്ടാക്കിയപ്പോൾ, 80ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഇതിഹാസ താരം മൂന്നാം ഗോൾ അടിച്ചെടുത്തത്. യോഗ്യതാ റൗണ്ടില്‍ അടുത്ത മത്സരം ഇക്വഡോറിനെതിരേ അവരുടെ നാട്ടിലാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാല്‍ അര്‍ജന്‍റീനയുടെ സൗഹൃദമത്സരങ്ങള്‍ അധികവും വിദേശത്താണ്.

അതേസമയം ലോകകപ്പ് യോഗ്യത പട്ടികയിൽ അര്‍ജന്‍റീന ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. 17 മത്സരത്തിൽ നിന്നും 12 ജയവും രണ്ട് സമനിലയും മൂന്ന് തോൽവിയുമായി 38 പോയിന്‍റാണുള്ളത്. 17 മത്സരത്തിൽ നിന്നും നാല് ജയവും ആറ് സമനിലയും ഏഴ് തോൽവിയുമായി വെനെസ്വല ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

CONMEBOL ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ 72 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച കൊളംബിയൻ ഇതിഹാസം ഇവാൻ ഹർട്ടാഡോയുടെ റെക്കോർഡിനൊപ്പം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലൂടെ മെസ്സിയെത്തി. കൂടാതെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ കരിയറിലെ 36 ഗോളുകൾ എന്ന നേട്ടവും മെസ്സി സ്വന്തമാക്കി. ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ മേഖലയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾ നേടുന്ന കളിക്കാരൻ എന്ന സ്വന്തം റെക്കോർഡും അദ്ദേഹം തകർത്തു. കരിയറിൽ 879 ഗോളുകൾ നേടിയ താരം അർജന്റീനയ്ക്കുവേണ്ടി, 114 തവണ വലകുലുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

TAGGED:

ARGENTINA VS VENEZUELA 2025LIONEL MESSI GOALS VS VENEZUELAMESSI FINAL HOME GAME WORLDലയണൽ മെസ്സിMESSI EMOTIONAL ARGENTINA MATCH

