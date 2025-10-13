ETV Bharat / sports

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര: ന്യൂസിലൻഡിനെ മിച്ചൽ സാന്‍റ്‌നര്‍ നയിക്കും, രച്ചിൻ രവീന്ദ്ര ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി

സൂപ്പർ താരം കെയ്ൻ വില്യംസൺ ടി20 പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി.

Mitchell Santner
File Photo: Mitchell Santner (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ന്യൂസിലൻഡ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കളിക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള സ്‌ക്വാഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മിച്ചൽ സാന്‍റ്‌നര്‍ നയിക്കുന്ന ടീമിലേക്ക്, സ്റ്റാർ ഓൾറൗണ്ടർ രച്ചിൻ രവീന്ദ്ര തിരിച്ചെത്തി. സൂപ്പർ താരം കെയ്ൻ വില്യംസൺ ടി20 പരമ്പരയിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. ഏകദിന മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി താരം ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പരയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ലഭ്യമല്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പരിശീലനത്തിനിടെ ബെൻ സിയേഴ്‌സിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. എംആർഐ സ്‌കാനിൽ ഹാംസ്ട്രിംഗിന് പരിക്കേറ്റതിനാല്‍ സുഖപ്പെടാൻ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ആഴ്‌ച വരെ എടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ പരിക്കുമൂലം രവീന്ദ്രയ്ക്ക് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ആദ്യ ടി20 മത്സരത്തിനു മുമ്പുള്ള പരിശീലന സെഷനിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ താരം ബൗണ്ടറി ബോർഡിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു. മിച്ചലും മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെല്ലുമാകും സ്‌പിന്‍ കെെകാര്യം ചെയ്യുക. ടീമിൽ മൂന്ന് സ്‌പിന്നർമാർ ഉള്ളതിനാൽ ഇഷ് സോധിയെ ടി20 ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

മിച്ചലിനെ ടീമിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കിവീസ് മുഖ്യ പരിശീലകൻ റോബ് വാലർ പറഞ്ഞു. 'അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം. ഞങ്ങളുടെ നായകൻ എന്നതിനൊപ്പം, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വൈറ്റ്-ബോൾ സ്പിന്നർമാരിൽ ഒരാളാണ്, ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായ രവീന്ദ്രയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, ഈ പരമ്പരയിൽ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആവേശത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം," റോബ് വാലർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ കെയ്‌നിന് ഒരു ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്‌ന മുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തിരിച്ചുവരവിന് ശാരീരികമായി തയ്യാറാകാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് അദേഹം പറഞ്ഞു.

ന്യൂസിലൻഡ് ടി20 ടീം

ടീം: മിച്ചൽ സാന്‍റ്‌നര്‍ (c), മൈക്കൽ ബ്രേസ്‌വെൽ, മാർക്ക് ചാപ്മാൻ, ഡെവൺ കോൺവേ, ജേക്കബ് ഡഫി, സാക്ക് ഫോൾക്സ്, മാറ്റ് ഹെൻറി, ബെവോൺ ജേക്കബ്‌സ്, കൈൽ ജാമിസൺ, ഡാരിൽ മിച്ചൽ, ജിമ്മി നീഷാം, റാച്ചിൻ രവീന്ദ്ര, ടിം റോബിൻസൺ, ടിം സീഫെർട്ട്.

  1. Also Read: ഇതിഹാസ സംഗമം..! മെസ്സിക്കൊപ്പം സുവാരസും റോഡിഗ്രോ ഡി പോളും ഇന്ത്യയിലേക്ക്..! നിർണ്ണായക വിവരം പുറത്ത്
  2. Also Read:അർഷാദ് നദീമിന്‍റെ പരിശീലകന് ആജീവനാന്ത വിലക്ക്; കര്‍ശന നടപടിയുമായി പാക് അത്ലറ്റിക്‌സ് ഫെഡറേഷന്‍
  3. Also Read:ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ റൗണ്ടിൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഫറോ ഐലന്‍ഡ്‌സ്; അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്ന് ക്രൊയേഷ്യ

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW ZEALAND CRICKET TEAMMITCHELL SANTNER NEW ZEALANDNZ VS ENGMITCHELL SANTNERNEW ZEALAND VS ENGLAND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.