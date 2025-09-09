ETV Bharat / sports

സഞ്‌ജുവിന് സ്ഥാനമുണ്ടോയെന്ന് ചോദ്യം; സസ്‌പെന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തി സൂര്യ, മറുപടി ഇങ്ങനെ...

സമീപകാലത്തായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സഞ്‌ജു നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മൂന്ന് സെഞ്ചുറികളാണ് മലയാളി താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.

ASIA CUP 2025 LATEST NEWS IN MALAYALAM സഞ്‌ജു സാംസണ്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്
സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
ദുബായ്‌: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെൻ്റിന് ഇന്ന് യുഎഇയില്‍ തുടക്കമാവുകയാണ്. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം നാളെയാണ്. ടീമിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്ർ തന്നെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാണ് മലയാളി താരം സഞ്‌ജു സാംസണ്‍. ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി സമീപ കാലത്ത് ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ താരമാണ് സഞ്‌ജു.

എന്നാല്‍ ടി20 ടീമിലേക്കുള്ള ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലിൻ്റെ തിരിച്ചുവര് സഞ്‌ജുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ചോദ്യചിഹ്നമാക്കുകയാണ്. ബിസിസിഐ ചീഫ് സെലക്‌ടർ അജിത് അഗാർക്കറുടെ സമീപകാല പ്രതികരണങ്ങളും സഞ്‌ജുവിന്‍റെ സ്ഥാനം സംശയത്തിന്‍റെ നിഴലില്‍ നിര്‍ത്തി. തീരുമാനങ്ങൾ ടീം സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം. ഇതിനിടെ ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഈ സസ്‌പെന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് മറുപടി നല്‍കിയത്.

പ്ലേയിങ് ഇലവൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനം

ടൂര്‍ണമെന്‍റിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന ക്യാപ്റ്റൻമാരുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍ സഞ്‌ജുവിന് സ്ഥാനമുണ്ടാവുമോയെന്ന ചോദ്യം സൂര്യയ്‌ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. "പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍ ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് മെസേജ് ചെയ്‌തു തരാം" എന്നായിരുന്നു തമാശകലര്‍ന്ന രീതിയില്‍ സൂര്യ മറുപടി നല്‍കിയത്. തങ്ങള്‍ അവനെ നല്ലപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ട. പ്ലേയിങ് ഇലവൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ തീരുമാനം തന്നെ തങ്ങള്‍ എടുക്കുമെന്നും സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് പറഞ്ഞു.

സഞ്‌ജു സാംസണ്‍ (IANS)

ടി20 ടീമിന്‍റെ ടോപ് ഓര്‍ഡറിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് സഞ്‌ജു നടത്തിയത്. അഭിഷേക് ശർമയുമായി ശക്തമായ ഒരു ഓപ്പണിങ്‌ കൂട്ടുകെട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ താരം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മൂന്ന് സെഞ്ചുറികളാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഗില്‍ തിരിച്ചെത്തിയതോടെ സഞ്‌ജുവിനെ ഈ സഖ്യം മാനേജ്‌മെന്‍റ് പൊളിക്കുമോയെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ആശങ്ക. വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ റോളില്‍ ജിതേഷ് ശര്‍മയ്‌ക്കാണ് മുന്‍ തൂക്കമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഇന്ത്യ എത്തിയത് മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പോടെ

ടൂര്‍ണമെന്‍റിനായി മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പോടെയാണ് ടീം ഇന്ത്യ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം എട്ട് ടീമുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലാക്കി തിരിച്ചാണ് ഏഷ്യ കപ്പിന്‍റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടം നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് എയില്‍ പാകിസ്ഥാൻ, ഒമാൻ, യുഎഇ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യ. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഹോങ്കോങ്‌, ശ്രീലങ്ക എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ.

ഏഷ്യ കപ്പ് 2025 ഇന്ത്യന്‍ ടീം

സൂര്യകുമാർ യാദവ് (സി), ശുഭ്‌മാൻ ഗിൽ, അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, ജിതേഷ് ശർമ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, അർഷ്‌ദീപ് സിങ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി, കുൽദീപ് യാദവ്, സഞ്ജു സാംസൺ, ഹർഷിത് റാണ, റിങ്കു സിങ്.

