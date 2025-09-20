'ഓവര് സ്മാര്ട്ട് ആവാനാണോ ശ്രമം?'; സൂര്യയുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിനെതിരെ വിമര്ശനം
ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തില് ബാറ്റ് ചെയ്യാന് എത്താതെ ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവ്. നീക്കത്തെ അനുകൂലിച്ചും എതിര്ത്തും ചര്ച്ച.
Published : September 20, 2025 at 10:20 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റില് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരമായിരുന്നു ഒമാനെതിരായത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ടൂര്ണമെന്റ് സൂപ്പര് ഫോറിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന മത്സരത്തില് ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് ഇതിന് മുന്നെ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ആധികാരിക വിജയം നേടിയ ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ സൂപ്പര് ഫോറിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തില് ഒമാനെതിരായ മത്സരത്തില് കാര്യമായ പരീക്ഷണങ്ങള് ഇന്ത്യ നടത്തുമെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തല്.
ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനവും പ്ലേയിങ് ഇലവനിലെ രണ്ട് മാറ്റങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവ ഇതിനെ ശരിവച്ചു. ഇതുവരെ ബാറ്റ് ചെയ്യാന് അവസരം ലഭിക്കാത്ത മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് മൂന്നാം നമ്പറിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കുന്നതും കാണാന് കഴിഞ്ഞു. സഞ്ജുവിന് പിന്നാലെ ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സര് പട്ടേല്, ശിവം ദുബെ എന്നിവരാണ് ക്രീസിലേക്ക് എത്തിയത്.
Why did Suryakumar Yadav didn’t come out to bat tonight?— Madhav Sharma (@HashTagCricket) September 19, 2025
I think it was a move to give other batters a chance but he should have come out to bat ahead of Harshit, Arshdeep and Kuldeep.
What are your thoughts?
#indvsoman pic.twitter.com/txviRP3j79
സാധാരണയായി മൂന്നാം നമ്പറില് ഇറങ്ങുന്ന തിലക് വര്മയ്ക്ക് ഇക്കുറി ഏഴാം നമ്പറിലാണ് അവസരം നല്കിയത്. എന്നാല് ആരാധകരെ അക്ഷരാര്ഥത്തില് ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു തീരുമാനം ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാര് യാദവിൻ്റെയും പരിശീലകന് ഗൗതം ഗംഭീറിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി. സൂര്യകുമാര് യാദവ് ബാറ്റിങ്ങിന് എത്താതിരുന്നതായിരുന്നുവിത്.
Why Suryakumar Yadav & Gautam Gambhir trying to be oversmart? What was the need of sending Harshit Rana ahead of Suryakumar Yadav? What are they trying to achieve with this move?— Vipul 🇮🇳 (@Vipul_Espeaks) September 19, 2025
11-ാം നമ്പറിലേക്ക് സ്വയം മാറിയ ഇന്ത്യന് ക്യാപ്റ്റന് ബോളര്മാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം നല്കി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് എട്ടുവിക്കറ്റുകള് മാത്രം നഷ്ടമായതിനാല് മത്സരത്തില് ഒരൊറ്റ പന്ത് പോലും താരം നേരിട്ടിരുന്നില്ല. മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചര്ച്ചയാവുകയും ചെയ്തു.
Unpopular opinion.. but even after 8 wickets down if Suryakumar Yadav doesn't walk out to bat despite being a captain, then I feel it is kinda disrespectful to the Oman team. Yes you want to test other batters but not even batting at No.10? C'mon. Not cool. #AsiaCup— Anuj Nitin Prabhu (@APTalksCricket) September 19, 2025
ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും എതിര്ത്തും നിരവധി പേര് രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ബാറ്റ് ചെയ്ത സൂര്യ മറ്റുള്ളവര്ക്ക് അവസരം നല്കാനാണ് മാറി നിന്നതെന്നാണ് തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവര് പറയുന്നത്. ഇതില് എന്താണ് തെറ്റെന്നും അവര് ചോദിക്കുന്നു.
Suryakumar Yadav not coming to bat is seen as an insult to the game,irrespective of the opponent, it’s a batter’s moral duty to at least come in to bat by No. 7 especially when you are world's prominent T20 batter.— Bijendra B Rajput (@brajput868) September 20, 2025
എന്നാല് സൂര്യ ഒമാനെ നിസാരക്കാരായി കാണുകയും ഓവര് സ്മാര്ട്ട് ആവാനുമാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നുമാണ് മറ്റ് ചിലര് പറയുന്നത്. ഹര്ഷിത് റാണയ്ക്ക് മുമ്പെങ്കിലും സൂര്യ കളത്തിലേക്ക് എത്തണമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. അതേസമയം മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ചാണ് ഒമാന് തോല്വി സമ്മതിച്ചത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എട്ട് വിക്കറ്റിന് 188 റണ്സായിരുന്നു നേടിയത്. മറുപടിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒമാന് നാല് വിക്കറ്റിന് 167 റണ്സടിച്ചു. ഇന്ത്യന് നിരയില് എട്ട് പേര് പന്തെടുത്തെങ്കിലും ഒമാൻ്റെ കൂടുതല് വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്താനായില്ല.