'ആര്‍ക്കും താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല'; പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായെന്ന് സുരേഷ് റെയ്‌ന

ഏഷ്യാ കപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാന്‍ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യന്‍ താരവും താൽപര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് സുരേഷ് റെയ്‌ന.

ASIA CUP 2025 SURYAKUMAR YADAV LATEST NEWS IN MALAYALAM സുരേഷ് റെയ്‌ന സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്
പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 5:23 PM IST

മുംബൈ: ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെ തറപറ്റിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയത്. മത്സരത്തില്‍ പന്തുകൊണ്ടും ബാറ്റുകൊണ്ടും സമ്പൂര്‍ണ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയ ഇന്ത്യ ഏഴ്‌ വിക്കറ്റിൻ്റെ തകര്‍പ്പന്‍ വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങാന്‍ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളില്‍ ആര്‍ക്കും തന്നെ താല്‍പര്യമില്ലായിരു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ താരം സുരേഷ് റെയ്‌നയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ധാരണ പ്രകാരം ഒരു കളിക്കാരനും ഏഷ്യാ കപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കാന്‍ താൽപര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെന്നാണ് റെയ്‌നയുടെ അവകാശവാദം. ഒരു സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മാധ്യമവുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ താരം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

സുരേഷ് റെയ്‌ന (IANS)

ടൂർണമെന്‍റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) സമ്മതിച്ചതിനാൽ കളിക്കാർക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ലാതെ ആയെന്നും റെയ്‌ന പറഞ്ഞു. "ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കളിക്കാരോട് വ്യക്തിപരമായി ചോദിച്ചാൽ, അവരിൽ ആരും ഏഷ്യാ കപ്പിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ബിസിസിഐ അതിന് സമ്മതിച്ചതിനാൽ അവർ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷേ, സൂര്യകുമാർ യാദവിനോടും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കളിക്കാരോടും പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ വേണ്ട എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും. അവരിൽ ആരും കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല" സുരേഷ് റെയ്‌ന പറഞ്ഞു.

പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിനും അതിന് ശേഷമുള്ള സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിനും ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമുകള്‍ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റുമുട്ടിയ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നുവിത്. മത്സരത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങള്‍ ഹസ്‌തദാനം നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഇതിനെതിരെ പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച പാകിസ്ഥാന്‍ ഏഷ്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്‍സിന് പരാതി നല്‍കിയെന്നാണ് വിവരം.

ALSO READ: 'കൈ കൊടുക്കാതിരുന്നാല്‍ ഹീറോ ആകുമോ?'; സൂര്യയ്‌ക്കും സംഘത്തിനുമെതിരെ മുന്‍ പാക് താരം

എന്നാല്‍ പഹൽഗാമിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ഹസ്‌തദാനത്തില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിന്നതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിലിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ 26 സാധാരണക്കാര്‍ക്കായിരുന്നു ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ ബന്ധം ഏറെ വഷളായി. അതിര്‍ത്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള ഭീകരതാവളങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ തകര്‍ത്തിരുന്നു. ഇതിന് പ്രതികാരത്തിനൊരുങ്ങിയ പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യന്‍ സായുധ സേന തക്കതായ മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു.

