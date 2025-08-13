ETV Bharat / sports

സാഗർ ധൻകര്‍ കൊലക്കേസ്: സുശീൽ കുമാറിൻ്റെ ജാമ്യം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി, ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കകം കീഴടങ്ങണം - SUSHIL KUMAR BAIL CANCELLED

മാർച്ചിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സുശീലിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

SUSHIL KUMAR
SUSHIL KUMAR (AFP)
ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊലപാതകക്കേസില്‍ ഒളിംപ്യൻ സുശീല്‍കുമാറിന് തിരിച്ചടി. മുൻ ജൂനിയർ ദേശീയ ഗുസ്‌തി ചാമ്പ്യൻ സാഗർ ധൻകറിന്‍റെ കൊലപാതക കേസിൽ സുശീലിന്‍റെ ജാമ്യം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം കീഴടങ്ങാന്‍ താരത്തിന് കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കരോൾ, പ്രശാന്ത് കുമാര്‍ മിശ്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന്‍റേതാണ് ഉത്തരവ്. മാർച്ചിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സുശീലിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് സാഗറിന്‍റെ പിതാവ് അശോക് ധന്‍കാദ് സമര്‍പ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്.

2021 മെയ് മാസത്തില്‍ ഡൽഹിയിലെ ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സാഗറിന്‍റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് താരം അറസ്റ്റിലായത്. സുശീലിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിനു സമീപം സാഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘട്ടനത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചത്. വിചാരണ ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 186 പ്രോസിക്യൂഷൻ സാക്ഷികളിൽ 30 പേരെ മാത്രമേ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി സുശീലിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

നേരത്തെ സുശീൽ കുമാർ ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ, ഒരു പ്രധാന സാക്ഷിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച്, താരത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്‌ത് പിതാവ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

2021 മേയ് നാലിന് മുൻ ജൂനിയർ ദേശീയ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻ സാഗർ ധങ്കറിനെയും സുഹൃത്തുക്കളേയും ഛത്രസാൽ സ്റ്റേഡിയം പാർക്കിങ് സ്ഥലത്ത് വച്ച് മർദിച്ചെന്നാണ് കേസ്. ചികിത്സയിലിരിക്കെ സാഗര്‍ മരിച്ചു. സുശീല്‍ കുമാറും സംഘവുമാണ് തങ്ങളെ മര്‍ദിച്ചത് എന്നാണ് പരിക്കേറ്റവര്‍ നല്‍കിയ മൊഴി. തുടര്‍ന്ന് ജാമ്യമില്ലാ വാറന്‍റ് കൂടി പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെ സുശീല്‍ കുമാറും അജയ് കുമാറും ഒളിവില്‍ പോയി.

പിന്നാലെ സുശീൽ അറസ്റ്റിലായി. 18 പേർക്കെതിരെയാണ് ഡൽഹി കോടതി കേസില്‍ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. കൊലപാതകം, കലാപം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയത്. 2021 ജൂൺ മുതൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു. സുശീൽ കുമാർ രണ്ട് തവണ ഒളിമ്പിക് മെഡലുകൾ നേടിയ താരമാണ്. 2008 ലെ ബെയ്ജിങ് ഒളിംപിക്സിൽ വെങ്കലവും 2012 ലെ ലണ്ടൻ ഒളിംപിക്സിൽ രാജ്യത്തിനായി വെള്ളിമെഡലും നേടിയ താരമാണ് സുശീൽകുമാർ.

